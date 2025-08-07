Alquileres: los precios en zona norte registran el menor aumento desde la pandemia

El precio de los alquileres publicados en las principales plataformas inmobiliarias continúan evidenciando incrementos. Este jueves se conoció el aumento que tuvieron en julio los departamentos ofrecidos en la zona norte del Gran Buenos Aires, que registró el menor número en este mes desde el 2020.

De esta manera, los alquileres publicados en la zona subieron un 1,7% en el séptimo mes del año, y acumulan 23,2% en 2025, de acuerdo al último relevamiento realizado por Zonaprop. A pesar de que, según los datos de la plataforma, es el menor registro desde la pandemia, los aumentos continúan por encima de la inflación (del 17% en lo que va del año -de acuerdo a las estimaciones del dato de inflación de julio, que se conocerá el 13 de agosto-). Mientras que, al hacer el cálculo de los últimos 12 meses, los valores de los alquileres subieron un 50,7%.

Según la plataforma, a diferencia de CABA, los departamentos grandes son los de mayor incremento de precio en el año. En números concretos, un departamento de dos ambientes se alquila por $644.540 mensuales, mientras que uno de tres ambientes tiene un valor de $888.122.

Al hacer la comparación con los precios de la ciudad de Buenos Aires, un dos ambientes promedio se alquila por $668.538, mientras que uno de tres ambientes lo hace por $896.504 mensuales. Números que evidencian valores similares a los de GBA norte.

En GBA Norte, un departamento de dos ambientes se alquila por $644.540 mensuales Image Point Fr - Shutterstock

Los alquileres en zona norte

Las localidades más caras

En este caso, Olivos se posiciona primero en el ranking de barrios con la oferta más cara, con un precio de $791.416 mensuales. La Lucila ($779.072 mensuales) y Vicente López ($761.170 mensuales) completan el podio de los dos ambientes.

A estos barrios le siguen:

Florida Oeste : $754.641

: $754.641 Villa Martelli : $746.874

: $746.874 Acassuso : $738.024

: $738.024 Florida : $714.653

: $714.653 Martínez : $713.420

: $713.420 Nordelta : $706.614

: $706.614 San Isidro : $697.522

: $697.522 Beccar : $683.516

: $683.516 Victoria : $673.634

: $673.634 Belén de Escobar: $657.276

¿Dónde se encuentran por menos precio?

Por el contrario, Boulogne Sur Mer registra la oferta más económica, con un precio medio de $477.838 por mes para un dos ambientes. Le siguen Villa Lynch ($503.221) y José León Suárez ($515.510).

Pero, hay algunos barrios más que están por debajo de los $550.000. Estos son:

Manuel Alberti : $515.659

: $515.659 San Andrés : $541.091

: $541.091 San Martín : $541.947

: $541.947 Pilar : $541.497

: $541.497 Los Polvorines: $548.782

Evolución del precio medio de la zona norte del Gran Buenos Aires zonaprop

Ahora, al poner el foco en los aumentos interanuales, hay barrios que subieron casi un 100% sus precios. Estos son: Villa Marteli, con el 96,6%, Bella Vista con el 88,5% y Los Polvorines con el 87,5%.

Mientras que, del otro lado, hay zonas en las que el incremento estuvo por debajo del 30%. Estas son: La Lonja, con el 27,8%, Bulogne Sur Mer, con el 23,9%, y Rincón de Milberg, con el 19,1%.

La situación en zona oeste-sur

El precio del alquiler en GBA oeste-sur sube un 3,1% en julio y acumula un incremento del 27,6% en 2025. Es la zona con los aumentos más altos, ya que la zona norte aumentó un 1,7% en el mismo mes y en CABA el incremento fue del 2%. En la comparación interanual, el precio del alquiler aumentó un 66,3%, en GBA norte fue del 23,2% y en CABA fue del 39%.

A pensar de que se ubica como la zona con el mayor aumento, tanto mensual como interanual, continúa caracterizándose por tener los valores más bajos. Un departamento de dos ambientes en GBA oeste-sur tiene un precio de $521.815, mientras que uno de tres ambientes se alquila por $701.695.

Los barrios más caros y más baratos para alquilar

Santos Lugares se presenta como el barrio más caro para alquilar, con un precio medio de $651.732. Le siguen Sáenz Peña, con $625.506 en promedio mensuales, e Ituzaingó, con $600.772.

En el otro extremo, González Catán registra la oferta más económica, con un precio medio de $339.712. Gregorio de Laferrere ($375.592) y Luis Guillón ($387.085) completan el ranking de departamentos en alquiler más accesibles.

Variación interanual de precios de alquiler en GBA sur-oeste zonaprop

Comprar un departamento para alquilar

A la hora de pensar en la rentabilidad que deja un departamento que fue comprado como inversión para luego ponerlo en alquiler, en GBA norte, la relación alquiler/precio continúa en alza y se ubica en 5,33% anual. Actualmente se necesitan 18,8 años de alquiler para repagar la inversión inicial, un 28% menos que hace un año.

En este sentido, San Miguel es el barrio que presenta mayor rentabilidad, con un retorno bruto del 8,1%. Bella Vista y Belén de Escobar completan el podio, con retornos brutos de 8% y 7,8%, respectivamente.

Por el contrario, La Lucila y Vicente López son los barrios con menor ventaja rentable, con un retorno del 4,1% cada uno.

La situación en GBA oeste-sur es distinta. En este caso, a pesar de que la relación alquiler/precio también sube, lo ubicad en un 6,69% anual. Se necesitan 14,9 años de alquiler para repagar la inversión de compra, un 39% menos que hace un año.

El Jagüel se posiciona como el mejor barrio para los inversores que buscan renta, con un retorno bruto del 10,4%. Le siguen Paso del Rey (9,9% de retorno bruto) y Llavallol (9,5%). En contrapartida, los de menor ventaja rentable son Adrogué (5,1%), Lomas de Zamora (5,3%) y Florencio Varela (5,3%).