Ley de PH: esta es la obligación que tienen los propietarios e inquilinos y que muchas veces detestan
El ocupante del departamento debe permitir el acceso a la vivienda cuando se deben realizarse arreglos o tareas de mantenimiento que afectan al edificio
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Quienes viven en un departamento, ya sea propio o alquilado, tienen que cumplir obligaciones legales que muchas veces generan incomodidad: permitir el ingreso al departamento cuando sea necesario realizar reparaciones vinculadas al edificio.
Esta exigencia está contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que regula el régimen de propiedad horizontal, es decir, la convivencia en edificios de departamentos y los derechos y obligaciones de propietarios, inquilinos y consorcios.
La obligación que muchos propietarios e inquilinos detestan
Una de las reglas más frecuentes —y a veces más resistidas— es autorizar el acceso a la vivienda cuando deben realizarse arreglos o tareas de mantenimiento que afectan al edificio.
Esto puede incluir trabajos en:
- cañerías de agua o gas
- instalaciones eléctricas
- filtraciones entre departamentos
- reparaciones en paredes o techos vinculadas a espacios comunes
Si el problema impacta en la estructura del edificio o en otras unidades, el ocupante del departamento debe permitir el ingreso para que los técnicos o el administrador puedan solucionarlo.
Aunque puede resultar molesto por la pérdida de privacidad o por las molestias que genera una obra dentro de la vivienda, la normativa establece que es una obligación necesaria para garantizar el mantenimiento del edificio y evitar daños mayores.
Cómo funciona el régimen de propiedad horizontal
La convivencia en edificios está regulada por el sistema de propiedad horizontal, que establece cómo se organizan los consorcios y cuáles son las responsabilidades de cada parte.
Entre otras cuestiones, el sistema regula:
- el funcionamiento del consorcio de propietarios
- el reglamento interno del edificio
- las funciones del administrador
- el pago y la administración de expensas
Qué obligaciones tienen los propietarios
Según la normativa vigente, los propietarios —y en muchos casos también quienes ocupan la vivienda— deben cumplir con una serie de responsabilidades básicas.
Entre las principales se encuentran:
- cumplir con el reglamento del edificio
- mantener su unidad en buen estado
- pagar las expensas correspondientes
- permitir el ingreso a la propiedad para reparaciones necesarias
Estas reglas buscan garantizar el correcto funcionamiento del edificio y la convivencia entre vecinos.
Actividades prohibidas en los edificios
El régimen también establece límites claros sobre qué se puede y qué no se puede hacer dentro de una propiedad en un edificio.
Entre las actividades prohibidas se encuentran:
- destinar la vivienda a usos contrarios a la moral o al reglamento del consorcio
- perturbar la tranquilidad de otros vecinos
- realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad del edificio
- almacenar objetos peligrosos o perjudiciales
El rol del administrador del consorcio
Otro actor clave dentro de la propiedad horizontal es el administrador del consorcio. La ley establece que todo edificio debe tener uno, que puede ser un propietario o un profesional externo.
Entre sus funciones principales están:
- conservar las partes comunes del edificio
- asegurar el inmueble contra incendios y accidentes
- gestionar las obligaciones laborales, previsionales y tributarias del consorcio
- calcular y recaudar las expensas
- convocar a las asambleas de propietarios
- representar al consorcio en cuestiones administrativas y judiciales
- rendir cuentas de su gestión
Además, si renuncia o es removido, el administrador debe entregar los libros y la documentación del consorcio dentro de los 15 días hábiles.
En definitiva, aunque muchas veces genera incomodidad entre quienes alquilan, permitir el ingreso al departamento para reparaciones es una obligación legal que forma parte de las reglas básicas de convivencia en los edificios.
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