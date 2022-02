Alquileres: qué se dijo en la mesa de trabajo con el Gobierno y qué pidieron inmobiliarios e inquilinos para mejorar los efectos de la ley

En un nuevo capítulo de la cuestionada la ley 27.551, esta mañana se realizó la primera reunión convocada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en la que recibió a representantes de las cámaras inmobiliarias y agrupaciones de inquilinos para resolver los problemas en torno a la escasez de oferta de alquileres y el aumento de los precios.

“¿Hay poca oferta?¿Cuáles son las razones?”. Con esas dos preguntas, Feletti abrió la reunión. Según contaron a LA NACION fuentes que participaron del encuentro, el funcionario reconoció la incertidumbre que genera la duración de los contratos. Además, la poca cantidad de escrituras registradas y la escasa oferta, y pidió saber a qué se atribuye esta problemática.

En la mesa de diálogo encabezada por el Gobierno participaron autoridades de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), de CUCIBA y representantes de inquilinos. Se trata del primer paso desde que el año pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reconoció que la ley de alquileres “fracasó”, tras lo cual desde el Gobierno propusieron su suspensión, que nunca se concretó.

Tras abrir el encuentro, Feletti dio la palabra a los representantes inmobiliarios, cuyas prioridades estaban puestas previamente en la revisión de cuatro temas puntuales: el plazo de los contratos, el método de actualización de los ajustes, la registración de los contratos ante la AFIP y propuestas para la activación del mercado.

En este sentido, Emilio Caravaca Pazos, presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), pidió revisar los plazos y la actualización. Le siguió el turno a la presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba), Marta Liotto, que explicó que los colegios del país están “unidos y preocupados” por la imposibilidad de alquilar de los inquilinos, además de la incertidumbre de los propietarios por la falta de certezas.

Además, Liotto advirtió sobre la falta de ventas de inmuebles usados y destacó que las 1800 escrituras corresponden a los fideicomisos. En este sentido, la presidenta de Cuciba consideró que la ley anterior daba más tranquilidad a los ahorristas que viven de las pequeñas rentas.

Luego le dieron al palabra a Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, que defendió la ley y destacó la importancia de la participación del Estado en el mercado de alquileres. Sin embargo, reconoció el incumplimiento “sistematizado” de la ley actual. Entre los reclamos, pidió que el Estado arme una página web de consulta para el inquilino, y advirtió sobre un nivel alto de evasión, con más de 160.000 contratos que no se registraron, y sobre los alquileres en dólares.

Cuáles fueron las propuestas

Entre las propuestas, desde Inquilinos Agrupados pidieron el control de cumplimiento de la ley por parte del Estado y la aplicación de un impuesto a la vivienda vacía, particularmente para aquellos que tengan más de una propiedad. Además, solicitaron la creación de un programa de alquiler social.

En la vereda de enfrente, sugirieron desgravaciones para la construcción de viviendas para la renta e incentivos fiscales para la inversión, en vez de multar a los que tienen las viviendas vacías.

En tanto, desde el Gobierno consideraron las dos opciones, tanto de la desgravaciones como la multa. Según indicaron fuentes a LA NACION, Feletti dijo que la ley protege al inquilino pero que los problemas se generan por la falta de oferta.

Balance positivo del encuentro

Tras el primer encuentro desde el Gobierno intentarán comenzar otra etapa para consensuar las propuestas. El secretario de Comercio Interior estuvo acompañado por Sebastián Benítez Molas, Subsecretario de Relaciones Institucionales y de Gobierno (JGM) y Luis Desalvo, director de Coordinación de Relaciones con la Comunidad de AFIP. Según apuntaron asistentes del encuentro a LA NACION, el clima fue “muy cordial”.

“Esta fue una primera reunión con muchos participantes de muchos sectores y muchas propuestas. Feletti indicó que ahora se pasa a una etapa más ejecutiva para poder bajar a propuestas concretas“, contó Damián Tabakman a LA NACION. Alejandra Covello, titular de Covello Propiedades y vocal de Cuciba y directora de la CIA consideró que la reunión fue muy positiva. “Tanto Feletti como Desalvo escucharon atentamente. El tema de alquileres afecta a propietarios e inquilinos por igual. Ya el reconocimiento de que existe un conflicto es destacable. La situación de alquileres no registrados se habló mucho. En mi opinión la fórmula para dar una solución es diferenciar entre la vivienda social y las de lujo, no es lo mismo tomar una vivienda alquilada por un empresario que viene de Estados Unidos por seis meses que la de una persona que gasta el 80% de su sueldo. Otra cosa es poner montos mínimos a los contratos registrables”, dijo y destacó la idea de Tabakman de que existan leyes para promover el alquiler.

Por el lado de inquilinos, Magalí Zirulnikoff, integrante de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, coincidió en un balance positivo del encuentro. “Tanto las cámaras inmobiliarias como propietarios e inquilinos elaboramos propuestas, en la reunión se plantearon los conflictos de intereses entre las partes. Nuestro pedido principal es la implementación del programa de alquiler social que el Gobierno aún no implementó a un año y medio de la ley y creemos que disminuiría la asimetría. En diálogo con LA NACION, destacó que la mesa plantea “una continuidad de trabajo en el tiempo e ir trabajando las distintas propuestas para elaborar un plan de acción” y agregó que propusieron la creación de créditos blandos para pequeños propietarios que tienen inmuebles que no están en condiciones de alquilar para que puedan refaccionarlos y volcarlos al mercado.

Al finalizar la reunión, desde la CIA difundieron un comunicado. “La reunión ha sido altamente productiva en tanto que ha quedado conformado un grupo de trabajo que está compuesto por todos los sectores involucrados del país con representantes de todos los sectores involucrados y con el compromiso de avanzar en la búsqueda de una solución integral a toda la problemática del acceso a la vivienda reuniéndonos nuevamente a la brevedad”, reza el escrito.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de la CIA, Alejandro Bennazar, la presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba), Marta Liotto; Emilio Caravaca Pazos, presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), y el presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CÉDU), Damián Tabakman. Además, un equipo de colegas de todo el país con representantes de diferentes provincias -La Rioja, Salta, Santa Fe, Córdoba, San Juan y la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, entre las agrupaciones que nuclean inquilinos estuvieron presentes los referentes de las agrupaciones de inquilinos, Gervasio Muñoz y Magalí Zirulnikoff, entre otros, que se centraron en la aplicación a un impuesto a las viviendas vacías, una posibilidad que deslizó el mismo Feletti días antes del encuentro.

Además del desabastecimiento del mercado locatario, otra de las cuestiones que más preocupa al Gobierno es que los valores de alquileres escalaron por encima de cualquier variable económica, inclusive la inflación.

Según un informe publicado hoy por Reporte Inmobiliario, mientas que la inflación interanual medida por INDEC a enero de este 2022 fue del 50,7%, los departamentos usados en alquiler aumentaron el 58,5 % en promedio para el caso de los de un dormitorio y el 56,1 % para las unidades de 3 ambientes.

La Ley de Alquileres 27.551 fue sancionada el 11 de junio de 2020 por el Senado con el objetivo de proteger a los inquilinos de posibles abusos en los valores. Entre los principales puntos estableció nuevas reglas para los contratos de locación, como el aumento de los años de duración de los convenios -de dos a tres años-, la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario, que los aumentos sean anuales (y no semestrales) y de acuerdo al Índice del BCRA, entre otras novedades. La Ley quedó promulgada a través del Decreto 580/2020. Había sido aprobada por 41 votos del oficialismo y sin la presencia de la oposición.

Pese a que la intención de la ley era beneficiar a los inquilinos, los precios escalaron, la oferta de inmuebles bajó y, ante la incertidumbre generada por el congelamiento de precios primero y la posibilidad de modificar la ley tras las declaraciones de Massa, muchos propietarios quitaron las propiedades del mercado, y las volcaron a a venta o las dejaron vacías a la espera de definiciones.