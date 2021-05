Alquileres: rechazaron la cautelar que pedía la suspensión de los desalojos

El 31 de marzo caducó el decreto presidencial que suspendió los desalojos de los inquilinos que incumplieran con los pagos y congeló los alquileres, que regía, tras varias extensiones, desde la irrupción de la pandemia en el país, en marzo del 2020. En esa línea, la organización Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional presentaron una medida cautelar y un amparo, en los que solicitaron que continúe vigente el decreto 320/20.

Si bien el juez del fuero Contencioso Administrativo, Enrique Lavié Pico, había hecho lugar al amparo, en el que se trata la cuestión de fondo, hoy rechazó el pedido de medida cautelar. El juez fundó su resolución de rechazo en que no se acreditaron los requisitos para dictar la cautelar pedida y que, además, se trata de una acción de amparo, lo que determina que rápidamente se llegará a la sentencia definitiva. Ello determina que no sea necesario anticiparse con el dictado cautelar a lo que habrá de resolverse sobre el fondo del asunto. “Básicamente, lo que el juez dice es que no puede resolver la cautelar porque estaría adelantando lo que opina sobre la cuestión de fondo, que corresponde al amparo”, interpretó Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados. “Ahora, apelamos la decisión de rechazar la medida cautelar y además solicitamos que se resuelva el amparo a la brevedad”, continuó.

La decisión no tomó al colectivo de inquilinos por sorpresa. Muñoz criticó tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial. “En cuestiones tan urgentes queda en evidencia la distancia que hay entre el Gobierno y la Justicia, y la vida”, afirmó. “A dos meses de haber caído el decreto, el Ministerio de Hábitat no implementó una sola política de protección de acceso a la vivienda para inquilinos e inquilinas. Y la Justicia, como siempre, se toma tiempos que nada tienen que ver con las urgencias que estamos viviendo”, apuntó Munoz.

En diálogo con LA NACION, el dirigente fue especialmente crítico con el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el ultrakirchnerista Jorge Ferraresi. “No hay diálogo con el Ministerio. Lo único que repite Ferraresi es que hay que construir viviendas para que aumente la oferta y baje la demanda (sic) y se solucionen todos los problemas de los inquilinos así”, se quejó. “No quieren -desde el Ministerio- abordar el tema de los desalojos ni quieren hacer esfuerzos serios por lograr el cumplimiento de la Ley de Alquileres. Lo único que están evaluando es el impuesto a la vivienda vacía, como si fuera una solución mágica”, fustigó.

Muñoz insistió en remarcar la falta de compromiso del Gobierno para lograr el cumplimiento de la Ley de Alquileres. Propuso la elaboración de un contrato de alquileres que sirva como modelo, la difusión de las ventajas de la norma para los inquilinos, la organización de reuniones con cámaras inmobiliarias para asegurar su colaboración y la difusión de la obligatoriedad de registrar los contratos. Según él, el oficialismo camina con pies de plomo. “No tienen ni capacidad ni voluntad de hacerlo, es la realidad. O son cínicos o no entienden nada”, criticó.

Si bien aseguró que su agrupación ya presentó el escrito que pide la inmediata resolución del amparo, incluso durante la feria judicial, se lamentó por el hecho que estas cuestiones queden en manos de la Justicia. “No deberíamos estar depositando estas decisiones en la Justicia si tuviéramos un Ministerio de Hábitat que realmente utilice todas las herramientas a disposición para resolver de manera integral el acceso a la vivienda en Argentina”, cerró. “Es un ministerio que ni siquiera sabe por donde empezar”.