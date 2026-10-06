Así es la mansión de Lionel Messi en Miami

Cuando el astro del fútbol desembarcó en la MLS para sumarse al Inter Miami, pagó US$10,7 millones por una propiedad ubicada en Fort Lauderdale, dentro de la exclusiva urbanización Bay Colony. El barrio no solo es uno de los más cotizados de la zona, sino que destaca por ser la única comunidad unifamiliar cerrada en el área con seguridad privada las 24 horas.

El video que publicó Messi en su cuenta oficial tras el retiro en la selección argentina

La familia del 10 fue representada por Team Simpkin en la compra. “Creemos que nuestro amplio conocimiento del mercado y la comprensión aguda de las necesidades de nuestros clientes nos ha llevado a la exitosa venta de esta propiedad a la familia Messi. Team Simpkin es el socio inmobiliario exclusivo del Inter Miami CF y ha estado ayudando a los jugadores y sus familias a encontrar casas y comenzar sus vidas en la zona desde los inicios del club. Este es un momento de círculo completo para nosotros, yo teniendo un fondo de fútbol y nuestro equipo está profundamente arraigada en la comunidad de Fort Lauderdale, es un verdadero honor para ayudar a esta organización a seguir construyendo su legado”, dijo Samuel Simpkin, director del equipo Simpkin de Compass.

Cómo es la casa

La propiedad donde vive Messi con Antonela y sus tres hijos tiene 974 metros cuadrados cubiertos y está emplazada en un terreno de 1765 m². La privacidad para un deportista de este nivel es fundamental y la ubicación de la casa contribuye con eso: la mansión está situada en una calle sin salida y tiene 50 metros de costa en el privado y altamente vigilado barrio.

El portal, en el que estaba publicada a la venta, la describía como una “moderna propiedad frente al mar cuidadosamente curada, que personifica la elegancia, la cultura, el arte y un diseño único”. Su aspecto es obra de la reconocida diseñadora Lori Morris y fue publicada por la revista Florida Design.

Luminosa y de ambientes amplios, la casa cuenta con nueve baños completos, un toilette y ocho suites, dos de las cuales son VIP. La master suite, donde seguramente descansará Messi, tiene 148 metros cuadrados.

La entrada de la casa con dos palmeras típicas de la forestación tropical de la zona Compass

El living tiene un sillón semicircular con una vista directa a la TV donde, seguramente, es fútbol y programación infantil lo que más consumen los Messi Compass

El living está integrado con la cocina Compass

La sala de entretenimiento de la casa Compass

El espacio de trabajo u oficina ejecutiva Compass

El resto de la propiedad cuenta con una cocina italiana con electrodomésticos de primera línea, una sala de fitness y spa, un salón de entretenimiento, una oficina ejecutiva, un vestíbulo con techo abovedado de ocho metros de altura y un gran jardín con pileta.

La casa cuenta con dos muelles que dan a los 50 metros de costa al mar transparente. Esto es una ventaja, ya que Bay Colony cuenta con canales profundos y anchos en los que el futbolista podría navegar tranquilamente con yates de gran tamaño.

La mansión no es ultra moderna, sino que la construcción data de 1988. De acuerdo al portal en el que estaba publicada, la propiedad se vendió por última vez, antes de que la adquiera Messi, a US$9 millones, cifra inferior a la que pagó el jugador.

La cocina es de estilo italiano con una isla de gran tamaño para desayunar o hacer comidas informales Compass

A pocos metros está el toilette de la planta baja Compass

La casa tiene ocho habitaciones, dos son suites VIP con 148 metros cuadrados Compass

La nueva compra

La noticia de las últimas semanas es que Lionel Messi compró la propiedad lindera a la mansión en la que vive junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos en Fort Lauderdale.

La operación se concretó a través de Sadani LLC, una sociedad administrada por Alfonso Nebot Armisen, banquero español y gestor patrimonial vinculado desde hace años al futbolista, de acuerdo a lo informado originalmente por el medio The Real Deal. Es, además, la misma entidad que figura como propietaria de la residencia actual del rosarino, adquirida en 2023.

La nueva adquisición tiene aproximadamente 7660 pies cuadrados (unos 712 m² cubiertos), fue construida en 1977 y se levanta sobre un terreno de alrededor de 0,4 acres, es decir, más de 1600 m². Cuenta con seis dormitorios, seis baños completos y un toilette, además de piscina y aproximadamente 49 metros de frente al agua con muelle privado, de acuerdo a la información publicada en Realtor.

Según trascendió, los vendedores fueron Michael y Michelle Nelson, quienes habían comprado la propiedad en 2013 por US$2,7 millones. Ahora, trece años después, la vendieron por casi tres veces ese valor.

Se levanta sobre un terreno de más de 1600 m² realtor.com

Tiene aproximadamente 7660 pies cuadrados (unos 712 m² cubiertos) realtor.com

Pero, lo que más llama la atención no tiene que ver con el valor de compra, sino que se encuentra al lado de 91 Compass Lane, ni más ni menos que la actual propiedad de los Messi adquirieron en septiembre de 2023, apenas unos meses después de la llegada del futbolista al Inter Miami. En ese momento pagaron aproximadamente US$10,7 millones, tiene 974 metros cuadrados cubiertos y está emplazada en un terreno de 1765 m².

La operación fue de alrededor de US$8 millones realtor.com

Con la nueva compra, las dos propiedades vinculadas al argentino quedan una junto a la otra y suman más de 1680 m² cubiertos y alrededor de 100 metros lineales de frente al agua. Y solo por las dos operaciones de Bay Colony, la inversión realizada desde 2023 alcanza los US$18,8 millones.

Por ahora, no se conoce qué destino tendrá la vivienda recién adquirida ni si existe un proyecto para integrar físicamente ambos terrenos. Es decir, no hay información pública que permita afirmar que Messi vaya a demoler, reformar o unir las casas.