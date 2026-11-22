Lo que parecía un sueño hecho realidad se convirtió en una pesadilla para una pareja del estado estadounidense de Kentucky. Poco después de comprar y mudarse a su nueva casa, Jessica y Johnathan Perry descubrieron que al menos 25 serpientes vivían escondidas en la propiedad. Los animales habían estado viviendo durante años bajo el porche de la casa, que habían comprado en agosto.

Los dos residentes del condado de Mercer quedaron encantados con la casa durante una visita y decidieron hacer una oferta ese mismo día. En una entrevista con Lex 18, Jessica comentó que le impresionó el estilo de la residencia y que no tenía ni idea de que el lugar ocultaba un problema de reptiles que venía causando desde hacía mucho tiempo.

Los animales habían estado viviendo durante años bajo el porche de la casa, que habían comprado en agosto Andy Dean Photography

Incluso después de contratar inspectores de propiedades antes de finalizar la compra, la presencia de los animales pasó desapercibida. El primer encuentro ocurrió cuando Jessica salió a sacar la basura y encontró una serpiente en el balcón.

“Estaba sacando la basura. Mi hijo y yo estábamos solos en casa, y cuando salí por la puerta, había una serpiente en el porche. Inmediatamente llamé a mi esposo y luego a mi padre para intentar que alguien viniera a llevársela”, declaró a WKYT.

A partir de ese momento, los animales comenzaron a aparecer con frecuencia. Algunas serpientes alcanzaron los dos metros de longitud. Ante la cantidad de avistamientos, la familia contrató a una empresa especializada para investigar el origen del problema.

Según Lex 18, los animales fueron identificados como culebras ratoneras, una especie no venenosa que se alimenta principalmente de ratas y ratones.

La propiedad era conocida como “la casa de las serpientes”

La familia descubrió más tarde que la propiedad ya tenía mala fama entre los vecinos. Era conocida como “la casa de las serpientes” debido a un problema que, según los residentes de la zona, nunca se había resuelto. Un vecino incluso bromeó con Jessica sobre la situación: “Me sorprende que los anteriores dueños no le hayan dicho a todo el mundo que las serpientes eran un regalo con la compra”.

Era conocida como “la casa de las serpientes” debido a un problema que, según los residentes de la zona, nunca se había resuelto Matías Carpinetto

Según el nuevo propietario, los anteriores inquilinos no mencionaron la plaga durante las negociaciones. Ahora, la pareja teme que pueda haber varios nidos en la estructura de la casa. “Lo que nos preocupa es que hay varios nidos dentro de los cimientos de la casa. Para erradicarlos y solucionar el problema, básicamente tendríamos que demoler toda la casa. Ese es nuestro mayor temor”, declaró Jessica.

La preocupación también involucra al hijo de cinco años de la pareja. Johnathan explicó que el temor no se limita a una posible mordedura, sino también a la posibilidad de que los animales entren en las habitaciones.

“A las serpientes les gusta el calor. Así que, si subieran las escaleras y se metieran en la cama o algo así, podrían enroscarse alrededor de su cuello”, declaró a WKYT.

Desde el descubrimiento, la rutina de la familia ha cambiado. Los residentes han comenzado a revisar diariamente las habitaciones de su casa en busca de nuevos animales.

El intento de solucionar el problema ya ha causado importantes pérdidas económicas

“Todas las noches, al llegar a casa, nos preguntamos: ‘¿Has bajado al sótano a comprobar si hay serpientes?’”, relató Johnathan.

La familia se enfrenta a pérdidas que ascienden a miles de dólares.

El intento de solucionar el problema ya ha causado importantes pérdidas económicas. Según Jessica, retirar a los animales y realizar las reparaciones necesarias en la estructura de la casa costará miles de dólares y llevará meses.

“Compramos la casa en agosto y ya estamos sufriendo pérdidas económicas de miles y miles de dólares intentando solucionar un problema que no esperábamos encontrar”, declaró.

Ante esta situación, la vecina Kristen Kurrek creó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a la familia a cubrir los gastos. Describió el caso como una pesadilla e informó que, incluso después de contratar profesionales y demoler parte del balcón, seguían apareciendo nuevas serpientes.