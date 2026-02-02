Calendario de remates de propiedades de febrero 2026

Durante febrero, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado(AABE) realizarán una nueva ronda de subastas públicas ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Subastas del Banco Ciudad

Los valores base de los inmuebles sin herederos, que se subastarán el 11 de febrero, parten desde US$34.000 y alcanzan los US$90.000, según la ubicación y las características de cada lote. Para participar, los interesados deben inscribirse con al menos 48 horas hábiles de anticipación al remate a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad y efectuar la transferencia del monto de caución, que varía según las condiciones de cada caso. El precio acordado se paga en pesos.

Liniers

Posee 56,44 m² cubiertos, 0,89 m² semicubiertos y 5,61 m² descubiertos

Con un precio base de US$53.600 y un depósito en garantía de US$1608, se subastará un departamento tipo PH de tres ambientes con acceso independiente, ubicado en Nicolás Granada 931/33, UF 1, planta baja y azotea, en el barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La unidad se desarrolla en planta baja y cuenta con cocina, además de una azotea propia, sumando una superficie total de 119,48 m².

En detalle, posee 56,44 m² cubiertos, 0,89 m² semicubiertos y 5,61 m² descubiertos en la planta baja (62,94 m²), más una azotea descubierta de 56,54 m², lo que amplía significativamente su potencial de uso.

Recoleta

El inmueble podrá visitarse durante la exhibición presencial prevista para el 2 de febrero de 2026

Partiendo de una base de US$90.450 y con un depósito en garantía de US$2713,50, saldrá a subasta un semipiso de tres ambientes ubicado al contrafrente en la avenida Santa Fe 3176/80/84, segundo piso, UF 11, en el barrio porteño de Recoleta. El departamento dispone de doble ingreso mediante ascensor y una planta bien resuelta que incluye cocina, living-comedor con salida a un balcón corrido, dos dormitorios y dos baños. La superficie total alcanza los 76,32 m², con 69,98 m² cubiertos y 7,34 m² de espacio exterior.

Parque Avellaneda

La unidad cuenta con hall de ingreso, baño, dos ambientes y cocina

Con una base de US$33.500 y un depósito en garantía de US$1005, se subastará un departamento desarrollado en una sola planta, con acceso independiente por pasillo, ubicado en Moreto 1740/42, UF 2, en el barrio de Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La unidad cuenta con hall de ingreso, baño, dos ambientes y cocina, y se distingue por disponer de una amplia superficie descubierta de uso exclusivo, que incluye pasaje, patio y jardín. En términos de superficies, posee 36,34 m² cubiertos propios, 7,88 m² cubiertos comunes y 124,63 m² descubiertos, alcanzando un total de 168,85 m².

Agronomía

La unidad complementaria suma 36,94 m² descubiertos

En el caso de este inmueble, el precio base fue establecido en US$60.300, con un depósito en garantía de US$1809, para la subasta de un departamento tipo PH al frente ubicado en Zamudio 4042, planta baja, UF 1 y UC 1, en el barrio porteño de Agronomía. La unidad se distribuye en dos ambientes, cocina y baño, y presenta la ventaja de que todos los espacios cuentan con ventilación al exterior.

La superficie de la UF 1 alcanza los 57,06 m², compuestos por 45,96 m² cubiertos, 8,28 m² semicubiertos y 2,82 m² descubiertos, mientras que la unidad complementaria suma 36,94 m² descubiertos, ampliando el metraje total disponible.

San Telmo

Se trata de un departamento de dos ambientes situado en el primer piso Lobrando Emmanuel

El inmueble está ubicado en Chacabuco 1146, primer piso en el barrio de San Telmo, saldrá a subasta con un precio base de US$34.181,36 y un depósito en garantía de US$1025,44. Se trata de un departamento de dos ambientes situado en el primer piso, cuya distribución incluye hall de ingreso, living-comedor, cocina, un paso con placard, dormitorio y baño. La unidad se destaca porque todos sus ambientes cuentan con ventilación al exterior y suma una superficie cubierta total de 39,64 m².

Flores

La exhibición presencial se realizará el 27 de enero de 2026, de 9 a 12 horas

El departamento ubicado en Lautaro 1547/49, UF 1, en el barrio de Flores, será ofrecido en subasta con un precio base de US$34.408,47 y un depósito en garantía de US$1.032,25. La propiedad se desarrolla al frente, con disposición en planta baja y primer piso, y comprende dos ambientes, con sala, dormitorio, cocina y baño, además de garage y patio con lavadero. Desde este último se accede, mediante escalera exterior, a una azotea descubierta, que amplía de manera significativa la superficie disponible.

En cuanto a los metros, la planta baja suma 74,16 m² entre superficies cubiertas, semicubiertas y descubiertas, mientras que el primer piso aporta 61,70 m² descubiertos, alcanzando un total de 135,86 m².

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Villa Crespo

El lote se ubica en Teniente General Eustaquio Frías 247/249, y posee una superficie aproximada de 210 m²

El inmueble corresponde principalmente a un terreno baldío, desmalezado y en buen estado de mantenimiento, sobre el cual se encuentra instalada y en funcionamiento una Cámara de Transformación (CT) operada por EDESUR.

Esta instalación cuenta con conductos de ventilación visibles sobre el nivel del piso y una puerta de acceso desde la vereda, mientras que el frente del predio presenta una fachada de mampostería consolidada, con ingreso lateral. El lote se ubica en Teniente General Eustaquio Frías 247/249, y posee una superficie aproximada de 210 m². El inmueble será ofrecido en subasta con un precio base de US$317.076,30. La inscripción para participar cierra el 5 de febrero de 2026 a las 12 horas y la subasta se realizará el 12 de febrero de 2026 a las 14 horas bajo modalidad virtual a través de comprar.gob.ar.

Ciudad de Córdoba

El predio tiene una superficie cubierta aproximada de 121,80 m² y 20,32 m² semicubiertos

El predio ubicado en Tucumán 539, en el departamento Capital de la provincia de Córdoba, corresponde a un terreno sin uso, actualmente tapiado en todo su perímetro y con dos accesos desde la vía pública. En el interior se observan restos de edificaciones menores, en estado parcialmente demolido o desmantelado, que suman una superficie cubierta aproximada de 121,80 m² y 20,32 m² semicubiertos.

De acuerdo con la mensura, el lote alcanza una superficie total de 2.796,33 m², lo que lo convierte en una parcela de gran escala dentro del área urbana. El inmueble será ofrecido en subasta con un precio base de US$993.882,35; la inscripción para participar cierra el martes 10 de febrero de 2026 a las 12 horas, y la subasta se realizará el jueves 19 de febrero de 2026 a las 14 horas, bajo modalidad virtual a través de comprar.gob.ar.

General Madariaga

La inscripción para participar cierra el jueves 19 de febrero de 2026

Se pondrá a subasta un lote sin edificaciones ubicado sobre Urrutia s/nº, en la localidad bonaerense de General Madariaga. El terreno cuenta con una superficie de 600 m², según mensura, y se presenta como un predio baldío, con vegetación crecida y malezas, en un estado de conservación regular. El inmueble tendrá un precio base de US$92.055,36 y la inscripción para participar cierra el jueves 19 de febrero de 2026 a las 12 horas. La subasta se realizará el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 14 horas, bajo modalidad virtual a través de comprar.gob.ar.

Almagro

El inmueble será ofrecido en subasta con un precio base de US$425.683,80

El predio situado en Francisco Acuña de Figueroa 981, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde a un terreno baldío de forma rectangular, emplazado entre medianeras y sin construcciones. Según catastro, cuenta con una superficie aproximada de 230,31 m² y presenta abundante vegetación y malezas, con un estado general de conservación deficiente. El inmueble será ofrecido en subasta con un precio base de US$425.683,80; la inscripción para participar cierra el miércoles 18 de febrero de 2026 a las 12 horas, mientras que la subasta se realizará el jueves 26 de febrero de 2026 a las 14 horas, bajo modalidad virtual.

Cómo participar en las subastas de la AABE

Para intervenir en las subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es necesario realizar los siguientes pasos: