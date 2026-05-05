Cochera en San Isidro: cuánto cuesta alquilar y comprar en mayo 2026 (y qué conviene)

El mercado inmobiliario no se limita únicamente a la compraventa o alquiler de propiedades residenciales. En un mundo cada vez más conectado, donde autos y motos forman parte de la rutina cotidiana, crece la necesidad de contar con espacios seguros para guardarlos. Las cocheras, por lo tanto, se consolidan como un segmento en expansión dentro del sector.

El factor determinante en su valor es la ubicación. En las zonas céntricas o de alto tránsito, donde estacionar en la vía pública se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas aumenta y los precios tienden a subir. Además, no cuesta lo mismo una unidad en un edificio antiguo que en uno a estrenar, donde los valores suelen ser más altos debido a la modernidad de las instalaciones y las comodidades adicionales.

Las cocheras varían su valor dependiendo si se encuentran en un edificio antiguo o en uno a estrenar Imagen generada por IA

Otro aspecto que influye son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden alquilar sus cocheras a personas externas, lo que amplía la oferta. Pero cuando el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, la disponibilidad disminuye y los valores suelen incrementarse.

El tipo de cochera también impacta en la tarifa. Las destinadas a motos suelen ser más económicas, mientras que las diseñadas para autos grandes, con acceso cómodo y ubicadas en edificios modernos, cotizan más alto. A esto se suman los servicios de seguridad, que pueden incluir vigilancia las 24 horas, cámaras, alarmas o portones automáticos, factores que elevan significativamente el costo mensual.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en San Isidro

A la hora de analizar el precio, la ubicación vuelve a ser el punto clave. Este factor puede entenderse en dos dimensiones: por un lado, la antigüedad o el estado del edificio (si es nuevo, en pozo o con años de uso), y por otro, la localización geográfica, que determina el nivel de tránsito, la disponibilidad de estacionamiento en la zona y, en consecuencia, la demanda. En la combinación de estos elementos se define, finalmente, cuánto cuesta estacionar con seguridad en los barrios porteños.

Si se elige San Isidro, solamente hay siete cocheras en alquiler publicadas en Zonaprop actualmente. Su valor varía entre $100.000 y $130.000 mensuales, dependiendo de la calle y las características del inmueble. En la calle Arenales, por ejemplo, pueden encontrarse opciones de $115.000 por mes, como una cochera ubicada a dos cuadras de la avenida Santa Fe. En avenida del Libertador, una unidad de 10 m², de un año de antigüedad, puede encontrarse por $110.000 mensuales.

Cuánto cuesta comprar una cochera en San Isidro

A diferencia de lo que ocurre con el alquiler, en el caso de la venta hay múltiples opciones disponibles en la zona. En ese sentido, la unidad más accesible publicada a la venta se encuentra en US$6500 en la calle Liniers al 4000, tiene 12m² y 12 años de antigüedad. Por el contrario, la cochera más cara tiene 15 años de antigüedad, se ubica en la calle Alem al 100, y tiene un valor de US$34.000, según los anuncios publicados en Zonaprop.

En la calle Belgrano se concentra gran parte de la oferta, con unidades de 13 m² en promedio, que rondan los US$20.000.

En San Isidro, la mayor cantidad de cocheras en venta se concentran en la calle Belgrano Santiago Filipuzzi - LA NACION

¿Conviene comprar o alquilar una cochera?

La pregunta si conviene comprar o alquilar una cochera no tiene una respuesta fácil, ya que depende del uso que tendrá.

Si la cochera adquirida tiene uso propio, es ventajoso, ya que es un bien de uso necesario, sobre todo en barrios en los que no abundan los espacios de estacionamiento, opina Daniel Salaya Romera, presidente de la inmobiliaria homónima.

Sin embargo, si el plan es comprarla para alquiler el beneficio disminuye: “Es un bien de uso muy necesario, pero no es un bien de renta” declara Salaya Romera, y argumenta que esto se debe a los elevados costos fijos que tienen y que están a cargo del propietario.

Si la cochera adquirida tiene uso propio, es ventajoso, ya que es un bien de uso necesario Gentileza

Para ejemplificar, el experto dice que comprar uno de estos inmuebles tiene un costo promedio de entre US$20.000 y US$30.000. Un alquiler de esta tipología difícilmente supera los $180.000. Los gastos de mantenimiento, que incluyen las expensas e impuestos, deben ser absorbidos por el propietario del bien. Entonces, si tiene $60.000 de gastos, eso se le resta a la ganancia “Los elevados gastos fijos en pesos hacen que no sea un negocio rentable comprar cocheras para alquilar”, agrega el profesional.

En este sentido, Manuel Mel, de la inmobiliaria homónima, recomienda alquilar estas unidades, y concuerda con Salaya Romera: los gastos fijos de estos inmuebles son muy altos, por ende la rentabilidad es casi nula. Considera que la única excepción es si un propietario de un departamento adquiere una cochera en el mismo edificio, de esa manera sube el valor de la vivienda.