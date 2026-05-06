Gustavo Ortolá, empresario inmobiliario: “Mientras acá discutimos la desregulación, una tecnológica sin oficinas compra RE/MAX”

Mientras en la Argentina seguimos discutiendo regulación o desregulación, franquicias sí o no, si honorarios, si colegios, si oficinas físicas… en el mundo el partido se está jugando en otra cancha.

En la misma semana en que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, anunció que en junio se comenzará a debatir el proyecto para desregular el negocio inmobiliario, generando la pronta reacción de lo más tradicional y desactualizado de la industria inmobiliaria local, The Real Brokerage (NASDAQ: REAX) una firma de corretaje inmobiliario basada en tecnología, fundada en 2014, que opera en EE. UU. y Canadá, anunció la compra de RE/MAX por US$880 millones, creando una plataforma tecnológica inmobiliaria global.

No es un dato más. Es un mensaje. La modernización de acá atrasa 50 años.

Federico Sturzenegger anunció que en junio se comenzará a debatir el proyecto para desregular el negocio inmobiliario Reporte Inmobiliario

El avance de la “uberización” inmobiliaria

Real no es una inmobiliaria tradicional. Es el paradigma de la “uberización inmobiliaria”. Una compañía tecnológica, nacida en la nube (modelo cloud based), sin oficinas físicas, sin territorios, sin estructuras pesadas. Un modelo pensado para potenciar al agente como marca personal, no para encerrarlo en un sistema acorsetado en barreras territoriales y de regulaciones burocráticas ineficientes e improductivas.

Real no es una inmobiliaria tradicional. Es el paradigma de la “UBERIZACIÓN INMOBILIARIA” Daniel Basualdo

Real no está sola, eXp Realty -otra compañía NASDAQ aún más importante- viene jugando el mismo partido hace años: tecnología, splits competitivos, costos bajos, foco en productividad y comunidad global de más de 90.000 agentes en el mundo, está analizando el mercado argentino para extender su crecimiento geográfico que ha llegado en CALA (Centroamérica y Latinoamérica) a Ecuador, México, Perú, Chile, Colombia, República Dominicana, Brasil y Puerto Rico.

Mochila chica. Resultado grande. Modelo agentocéntrico horizontal enfocado en el profesional inmobiliario como individuo y como marca bajo el paraguas virtuoso de una plataforma que le da el soporte vital para optimizar su rendimiento. Los mejores splits, los mínimos costos, la incorporación del Revenue Share como ingreso pasivo y perpetuo para el asociado, que le garantiza ingresos originados en la producción de los nuevos agentes que refiere. Un modelo virtuoso.

Mientras tanto, los modelos más tradicionales —los mismos que dominaron el mercado durante décadas— empiezan a ser absorbidos, transformados o directamente superados por estos nuevos formatos.

Y acá es donde incomoda…

Porque en la Argentina seguimos discutiendo estructuras de hace 50 años, cuando el mundo ya cambió las reglas del juego.

No se trata de si la regulación es buena o mala. No se trata de si las franquicias funcionan o no. Se trata de entender qué problema estamos intentando resolver.

El cliente ya cambió. El operador inmobiliario ya cambió. La velocidad del negocio cambió.

Entonces, ¿por qué seguimos defendiendo estructuras que nacieron en otro contexto?

El mercado no espera.

La tecnología no pide permiso.

Y los modelos que realmente agregan valor avanzan… Con o sin nosotros.

Esto no es una crítica. Es una invitación. A levantar la mirada. A salir de la discusión cómoda. Y a empezar a construir el modelo inmobiliario que viene… antes de que nos pase por arriba.

El autor es fundador de LIKE Propiedades y de Go Real Estate