Compartían un asado familiar y por un detalle de la cocina descubrieron el secreto que se ocultaba detrás de las paredes

Durante cinco años, James Orrigo y su esposa vivieron en su casa de Maine sin imaginar que una de las paredes escondía un secreto. Todo empezó una tarde, mientras hacían una parrillada con amigos. Entre risas y charlas, notaron algo raro: una pequeña ventana sobre la cocina que no llevaba a ningún lado. La curiosidad les ganó y decidieron investigar.

James, de 34 años, se subió una escalera para mirar de cerca y vio que la ventana estaba cerrada con tornillos desde adentro, lo que le pareció muy extraño. Así que la abrió y se llevó una gran sorpresa: detrás había una habitación completamente cerrada, que nadie sabía que existía. “De repente teníamos un cuarto nuevo del que nunca habíamos oído hablar”, contó a Newsweek.

La pareja no tardó en grabar el descubrimiento y subirlo a Instagram. En los videos se ve cómo James rompe el vidrio, entra al espacio oculto y se emociona al ver su hallazgo. “Al principio pensamos que podía haber un tesoro o algo escondido”, dijo entre risas. “Pero igual estábamos felices de tener más lugar en casa. Con cuatro hijos, un perro y unas gallinas, el espacio siempre falta.”

Después del descubrimiento, la pareja decidió aprovechar el nuevo espacio y transformarlo en algo especial. Su idea era crear un escondite con inspiración náutica, lleno de detalles misteriosos y pasadizos ocultos. El proyecto tenía para Orrigo un valor sentimental: su bisabuelo había sido carpintero y solía fabricar muebles con compartimentos secretos.

Ahora, James y su esposa están compartiendo el proceso de transformación en redes sociales. Su idea es inspirar a otros —y sobre todo a sus hijos— a mantener viva la curiosidad y las ganas de explorar, incluso en los lugares más conocidos.