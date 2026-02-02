LA NACION

Compartían un asado familiar y por un detalle de la cocina descubrieron el secreto que se ocultaba detrás de las paredes

Creían conocer su casa hasta que una diminuta ventana sobre la cocina reveló un espacio oculto

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Vivieron cinco años en su casa de Maine sin saber el asombroso secreto que ocultaba una de las paredes
Vivieron cinco años en su casa de Maine sin saber el asombroso secreto que ocultaba una de las paredes

Durante cinco años, James Orrigo y su esposa vivieron en su casa de Maine sin imaginar que una de las paredes escondía un secreto. Todo empezó una tarde, mientras hacían una parrillada con amigos. Entre risas y charlas, notaron algo raro: una pequeña ventana sobre la cocina que no llevaba a ningún lado. La curiosidad les ganó y decidieron investigar.

James, de 34 años, se subió una escalera para mirar de cerca y vio que la ventana estaba cerrada con tornillos desde adentro, lo que le pareció muy extraño. Así que la abrió y se llevó una gran sorpresa: detrás había una habitación completamente cerrada, que nadie sabía que existía. “De repente teníamos un cuarto nuevo del que nunca habíamos oído hablar”, contó a Newsweek.

Cómo son los materiales de construcción hechos con caña de azúcar, bacterias o desechos de cerveza
James, de 34 años, se subió una escalera para mirar de cerca
James, de 34 años, se subió una escalera para mirar de cerca

La pareja no tardó en grabar el descubrimiento y subirlo a Instagram. En los videos se ve cómo James rompe el vidrio, entra al espacio oculto y se emociona al ver su hallazgo. “Al principio pensamos que podía haber un tesoro o algo escondido”, dijo entre risas. “Pero igual estábamos felices de tener más lugar en casa. Con cuatro hijos, un perro y unas gallinas, el espacio siempre falta.”

Una pequeña ventana sobre la cocina llevaba a una habitación desconocida
Una pequeña ventana sobre la cocina llevaba a una habitación desconocida

Después del descubrimiento, la pareja decidió aprovechar el nuevo espacio y transformarlo en algo especial. Su idea era crear un escondite con inspiración náutica, lleno de detalles misteriosos y pasadizos ocultos. El proyecto tenía para Orrigo un valor sentimental: su bisabuelo había sido carpintero y solía fabricar muebles con compartimentos secretos.

El dato sobre los alquileres que sorprendió a quienes invierten en propiedades
La habitación oculta detrás de la ventana inesperada
La habitación oculta detrás de la ventana inesperada

Ahora, James y su esposa están compartiendo el proceso de transformación en redes sociales. Su idea es inspirar a otros —y sobre todo a sus hijos— a mantener viva la curiosidad y las ganas de explorar, incluso en los lugares más conocidos.

LA NACION
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Casas y Departamentos
  1. Las zonas en las que más subieron y la brecha que existe entre un dos y un tres ambientes
    1

    Precios de las propiedades: las zonas en las que más subieron y la brecha que existe entre un dos y un tres ambientes

  2. El ex marido de una famosa cantante fue el broker que vendió la única casa del arquitecto Niemeyer en EE. UU.
    2

    El ex marido de una famosa cantante fue el agente inmobiliario que vendió la única casa del arquitecto Niemeyer en EE. UU.

  3. Cuáles son los barrios porteños en los que más se construyeron propiedades
    3

    Cuáles son los barrios porteños en los que más se construyó en los últimos siete años

  4. El peligroso edificio en el que Alex Honnold escaló sin medidas de seguridad
    4

    Lo transmitió Netflix: el peligroso edificio en el que Alex Honnold escaló sin medidas de seguridad