LA NACION

Calvin Klein vendió su ático minimalista en Nueva York que fue su espacio creativo durante años

El diseñador vendió su propiedad en la Chelsea Arts Tower, un espacio de estética minimalista que funcionó durante años como su estudio creativo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
La propiedad estaba en la Chelsea Arts Tower
La propiedad estaba en la Chelsea Arts Towerlandmarkmedia - Shutterstock

El diseñador estadounidense Calvin Richard Klein, creador de la marca que lleva su nombre y figura clave del minimalismo moderno, acaba de vender uno de sus espacios más representativos en Nueva York. La operación, gestionada por la firma Engel & Völkers, se concretó por una cifra superior a los US$3 millones.

Calvin Klein vendió su ático minimalista en Nueva York
Calvin Klein vendió su ático minimalista en Nueva York

Ubicada en el piso 18 de la Chelsea Arts Tower, en el corazón del distrito artístico de Manhattan, la propiedad fue diseñada en 2006 por el arquitecto Richard Gluckman, conocido por su trabajo en galerías y espacios vinculados al arte. Durante años, Klein utilizó este ático como oficina y estudio creativo, un entorno que reflejaba fielmente su visión estética: sobriedad, pureza y funcionalidad.

La recomendación de De Pablo a la hora de comprar una propiedad y qué va a pasar con el dólar
Una vista increíble para inspirarse
Una vista increíble para inspirarse
Una espectacular terraza de 39 metros cuadrados, con vista al río Hudson
Una espectacular terraza de 39 metros cuadrados, con vista al río Hudson

Según Elizabeth Mercedes, representante de la inmobiliaria de lujo, “el ático resume a la perfección la identidad visual de Calvin Klein: una elegancia sobria, funcional y atemporal que refleja el espíritu de Nueva York”.

Su invaluable biblioteca personal
Su invaluable biblioteca personal
Para qué sirve colgar CD’s en el balcón (y no es decoración)

El inmueble cuenta con 307 metros cuadrados distribuidos en una planta abierta que integra una amplia zona de trabajo, un área de recepción y una cocina de diseño. Desde allí se accede a una terraza de 39 metros cuadrados con vistas a Hudson Yards, el río Hudson y el skyline de Manhattan.

El minimalista en este ático es absoluto
El minimalista en este ático es absoluto

El interior se distingue por sus techos de más de tres metros de altura, ventanales de suelo a techo y pisos de hormigón pulido. Uno de los elementos más singulares del espacio es una mesa metálica de siete metros de largo, que debió ser ingresada con ayuda de una grúa.

Las disputas más frecuentes e insólitas entre los vecinos de los edificios y barrios cerrados

Más que una simple operación inmobiliaria, la venta simboliza el cierre de una etapa en la vida del diseñador. Este ático, que durante años funcionó como refugio creativo, representa una parte esencial de su estilo.

LA NACION
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Casas y Departamentos
  1. Las disputas más frecuentes e insólitas entre los vecinos de los edificios y barrios cerrados
    1

    Las disputas más frecuentes e insólitas entre los vecinos de los edificios y barrios cerrados

  2. La zona con proyectos millonarios, diseño de autor, arte y gastronomía
    2

    El nuevo triángulo del lujo porteño: la zona con proyectos millonarios, diseño de autor, arte y gastronomía

  3. Crean un proyecto inmobiliario top con un amenity impensado para los argentinos
    3

    Ni pileta ni spa: crean un proyecto inmobiliario top con un amenity impensado para los argentinos

  4. Venden un icónico edificio porteño con vistas a las mejores cúpulas de Buenos Aires
    4

    Venden un icónico edificio porteño con vistas a las mejores cúpulas de Buenos Aires

Cargando banners ...