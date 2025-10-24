Calvin Klein vendió su ático minimalista en Nueva York que fue su espacio creativo durante años

El diseñador estadounidense Calvin Richard Klein, creador de la marca que lleva su nombre y figura clave del minimalismo moderno, acaba de vender uno de sus espacios más representativos en Nueva York. La operación, gestionada por la firma Engel & Völkers, se concretó por una cifra superior a los US$3 millones.

Calvin Klein vendió su ático minimalista en Nueva York

Ubicada en el piso 18 de la Chelsea Arts Tower, en el corazón del distrito artístico de Manhattan, la propiedad fue diseñada en 2006 por el arquitecto Richard Gluckman, conocido por su trabajo en galerías y espacios vinculados al arte. Durante años, Klein utilizó este ático como oficina y estudio creativo, un entorno que reflejaba fielmente su visión estética: sobriedad, pureza y funcionalidad.

Una vista increíble para inspirarse

Una espectacular terraza de 39 metros cuadrados, con vista al río Hudson

Según Elizabeth Mercedes, representante de la inmobiliaria de lujo, “el ático resume a la perfección la identidad visual de Calvin Klein: una elegancia sobria, funcional y atemporal que refleja el espíritu de Nueva York”.

Su invaluable biblioteca personal

El inmueble cuenta con 307 metros cuadrados distribuidos en una planta abierta que integra una amplia zona de trabajo, un área de recepción y una cocina de diseño. Desde allí se accede a una terraza de 39 metros cuadrados con vistas a Hudson Yards, el río Hudson y el skyline de Manhattan.

El minimalista en este ático es absoluto

El interior se distingue por sus techos de más de tres metros de altura, ventanales de suelo a techo y pisos de hormigón pulido. Uno de los elementos más singulares del espacio es una mesa metálica de siete metros de largo, que debió ser ingresada con ayuda de una grúa.

Más que una simple operación inmobiliaria, la venta simboliza el cierre de una etapa en la vida del diseñador. Este ático, que durante años funcionó como refugio creativo, representa una parte esencial de su estilo.