Así es la mansión de Diane Keaton inspirada en un cuento de su infancia y valuada en casi US$30 millones

La actriz, ganadora del Oscar por su inolvidable papel en Annie Hall, además de dos Globos de Oro y un premio BAFTA, Diane Keaton falleció a los 79 años. Dejó atrás no solo una carrera prolífica en cine, teatro y televisión, sino también una herencia estimada en casi US$64 millones de euros y una mansión ubicada en el corazón de Los Ángeles.

Reconocida por su estilo personal, Diane Keaton se convirtió en un ícono de la moda alternativa en Hollywood, destacándose en cada aparición en la alfombra roja por romper con los moldes tradicionales y mantener una estética propia y audaz.

Diane Keaton escribió un libro llamado "La casa que Pinterest construyó" Evan Agostini - Invision

Tras años de comprar y vender propiedades, decidió dar un paso distinto: construir su propia casa desde cero. Así lo relató en su libro "La casa que Pinterest construyó", donde confesó que, al inicio, ni siquiera conocía la plataforma y fue una amiga quien le presentó Pinterest. En ese entonces, Keaton comenzó a recopilar imágenes e ideas que la inspiraron a diseñar la mansión de sus sueños.

Los ladrillos de la vivienda están inspirados en el cuento de "Los tres cerditos" La casa que Pinterest construyó

Para Diane Keaton, esta casa tenía un valor sentimental, ya que le traía recuerdos de su infancia. En su libro, cuenta que su madre solía leerle Los tres cerditos, y desde entonces soñaba con vivir en una casa de ladrillos. Ese deseo se hizo realidad con esta propiedad. Hace algunos meses, la puso a la venta por casi US$30 millones, aunque aún no se confirmó si la operación se concretó antes de su muerte.

Cómo es la casa que soñó Diane Keaton

El exterior de la casa consta en una imponente fachada de ladrillo. Sin embargo, al atravesar la entrada, el ambiente cambia por completo y sorprende con una atmósfera distinta.

Salón principal de la casa La casa que Pinterest construyó

El salón principal es un espacio amplio y abierto, con paredes de ladrillo blanco y sin adornos. Frente a una chimenea decorativa, se ubican dos sofás oscuros con detalles en blanco que aportan luz al ambiente. Las vigas de madera expuestas suman calidez, y la iluminación, con grandes focos negros en lugar de lámparas tradicionales, le da un toque original y distinto al estilo típico de las casas de celebridades.

La cocina de la mansión, espacio integrado y abierto La casa que Pinterest construyó

La cocina, uno de los espacios clave de la planta baja, tiene un significado especial para Keaton. En su libro, destaca su importancia con una frase que resume su visión: "Todo lo que puedo decir es que, para bien o para mal, en la salud y en la enfermedad, nuestra cocina fue construida para honrar la luz". Fiel al estilo del resto de la casa, combina lo moderno con detalles rústicos e industriales.

Los elementos negros del baño contrastan con los muebles lacados en blanco La casa que Pinterest construyó

El dormitorio principal se destaca por su amplitud, aunque lo más interesante es el baño, con un diseño poco convencional. A pesar de haber sido construido en 2017, mantiene un estilo atemporal: está revestido con azulejos cerámicos blancos y cuenta con una bañera rodeada de velas, ubicada detrás de elegantes mamparas negras. En el exterior, el patio ofrece un espacio cálido y acogedor, con una fogata central rodeada de sillones, ideal para disfrutar al aire libre.