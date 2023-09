escuchar

“La gente ha decidido el bimonetarismo”, arrancó la charla Carlos Melconian, el economista y potencial ministro de Economía en caso de que Patricia Bullrich asuma la presidencia de la Nación. Uno de los sectores que mejor refleja esa dualidad es en el mundo del real estate, un mercado en el que las propiedades se venden en dólares billete.

Para Melconian, la convivencia de las dos monedas en el país significa “terminar con la hipocresía y la barrabasada de que cuando te comprás un departamento, tenés que ir con el bolsito y los billetes mientras en una oficina los cuentan y en la de al lado hacen la escritura”, disparó en el marco de la charla que dio en el Coloquio Política, Economía y Real Estate (PE&RE), organizado por Greco Group y realizado en Mar del Plata.

Carlos Melconian dio una charla en el Coloquio Política, Economía y Real Estate (PE&RE), realizado en Mar del Plata

Este régimen que avala la coexistencia de las monedas aparece en medio de una crisis del mercado de alquileres, en la que el 70% de la oferta dentro de la ciudad de Buenos Aires está publicada en dólares. “Vamos a permitir que los contratos o lo que se te antoje sea en dólares o en pesos”, expresó.

En su discurso, el consultor de 35 años de trayectoria sostuvo que va a “sacar toda la telaraña”, refiriéndose a la amplia variedad de tipos de cambios y regulaciones impositivas. En diálogo con LA NACION, dijo que el tipo de cambio a $350 está retrasado con la inflación mensual que promedia un 10%, y a su vez etiquetó de “barbaridad” la cotización del dólar blue a $750.

En concreto, dijo que piensa “limpia” el cepo para la compra de divisa, medida que también obstruye el funcionamiento fluido del mercado inmobiliario porque la compraventa de propiedades históricamente se realizó en dólares, y que hoy son contadas las personas que pueden acceder al dólar oficial: la mayoría de los argentinos queda limitado a acceder a la divisa a través de tipos de cambio paralelos y ralentiza el proceso de ahorro para la compra de un inmueble.

Desde su visión, el flagelo de fondo es la inflación y aseguró que tiene un plan para abatirla. “Terminar con la inflación es lo único que permitirá la recuperación del poder adquisitivo, el crecimiento de la economía y la posibilidad de dar crédito”, señaló. En otras palabras defendió como la base de las medidas a “la estabilidad porque ni el bimonetarismo ni la dolarización hacen referencia al principal problema que tiene la Argentina, que es la tasa de inflación”, afirmó el econbomista a pocas horas de subirse al avión hacia Nueva York, destino en el que se reunirá con empresarios para detallarles su plan económico en caso de que Bullrich gane las elecciones presidenciales.

El economista Juan Nápoli, el empresario Gustavo Greco y Carlos Melconian participaron de la cuarta edición del Coloquio PE&RE

Como contrapartida, el banquero que asesora económicamente a Javier Milei y que encabeza la lista de senadores por La Libertad Avanza, Juan Nápoli, insistió en que la dolarización de la economía argentina es una medida viable.

Respecto a su impacto en el valor de las propiedades, aseguró que como los inmuebles ya están dolarizados mantendrían sus valores. Además, enfatizó en que serían los salarios los que se ajusten y en ese caso se estimularía la herramienta del crédito. “Si convierto mi salario a dólares, lo que debiera pasar es que si tenés una economía más estable y dolarizada, deberías poder acceder a un crédito de mejor calidad y a tasas más razonables”, dijo en un mano a mano con LA NACION.

Ante la pregunta de si hay un hueco en el plan económico para una línea de créditos hipotecarios, dijo que “hoy no hay espacio para nada. Tenés que normalizar un montón de cosas. No podés buscar créditos cuando tenés inflación del 130%”, y aclaró que “no es que no sea una prioridad, porque la gente tiene que alquilar y vivir pero antes de eso hay que solucionar otros problemas”. También resaltó la importancia tener un sistema bancario solido y un mercado de capitales desarrollado para lograr financiamiento”.