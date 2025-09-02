¿Cuánto cuesta el departamento del vecino de Cristina Kirchner que está a la venta?

La ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner se encuentra cumpliendo su condena por la causa Vialidad en el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires. En el mismo edificio donde reside la expresidenta, se encuentra a la venta una unidad que permite tomar dimensión del valor inmobiliario de la propiedad y de la zona en general.

El inmueble de la vicepresidenta en el segundo piso tiene unos 230 m², cinco ambientes y está valuado en torno a los US$300.000, lo que implica un valor cercano a los US$1500/m². Esa cifra se ubica por debajo del promedio de la zona, donde el precio del metro cuadrado en unidades usadas ronda los US$1766, según datos de inmobiliarias cercanas.

El departamento, que había sido adquirido en 2015 por Florencia Kirchner al exsecretario de Cultura, Jorge Coscia, hoy es un lugar donde diariamente decenas de militantes eligen reunirse -sobre la esquina- para mostrar su apoyo a la expresidenta que cumple una condena de prisión domiciliaria en esa dirección.

Los militantes se acercan a San José 1111, lugar de detención domiciliaria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner Rodrigo Nespolo

Cristina se mudó a San José 1111 a fines de 2022, luego del atentado que sufrió en la puerta de su departamento de Recoleta, en la esquina de Juncal y Uruguay.

El ingreso al edificio donde reside actualmente Cristina Fernández marianastange.com

El semipiso arriba de Cristina está en venta

En el tercer piso F, justo encima de la unidad de la expresidenta, se ofrece en el mercado un semipiso de siete ambientes con cuatro dormitorios, cocina y dos baños. Por escritura son 191 m², aunque el actual dueño aprovechó la gran altura de techos para construir un entrepiso y ampliar la superficie a 232 m².

El precio publicado es de US$295.000. La comercialización está en manos de Mariana Stange Real Estate. Consultada por LA NACION, la inmobiliaria explicó que “el departamento tiene unos detalles lindísimos para vivienda y también para uso profesional; es ideal para una escribanía, un estudio de abogados o una empresa que valore las buenas construcciones de otros tiempos”.

El departamento publicado en venta en el mismo edificio de Cristina marianastange.com

La luz natural en todos los ambientes es uno de los valores del departamento marianastange.com

No obstante, reconoció que la zona de Constitución “no es la más demandada ni para vivir ni para trabajar, pero tiene el encanto del Buenos Aires de otra época”.

El entorno, a pocas cuadras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de los estudios de Artear (TN y Canal 13), mantiene un flujo constante de personas durante todo el día, lo que lo convierte en un punto activo de la ciudad, aunque no entre los más buscados del mercado inmobiliario porteño.

San José 1111 es uno de los tantos edificios de época que sobreviven en las calles de Constitución y otros barrios del sur de la ciudad, zonas que supieron ser el epicentro de los sectores acomodados de la sociedad porteña.

Aprovechando la altura de los techos, el actual dueño hizo un entrepiso que aumentó los metros cuadrados de la propiedad marianastange.com

Cuenta con una amplia cocina que fue remodelada marianastange.com

Constitución es uno de los barrios del sur de la ciudad con más movimiento y circulación por su estación central de trenes, más de treinta líneas de colectivo, subtes, autopista y sedes universitarias.

Este departamento ubicado en el tercer piso fue reciclado manteniendo molduras, aberturas y pisos originales de pinotea y mármol

LA NACION pudo saber que hace pocas semanas el departamento del primer piso del edificio, que también se encontraba en comercialización, fue vendido. Aunque no se conoce el valor por el cual se concretó la operación.