Cómo evitar estafas en alquileres de verano

Con el verano ya en marcha y enero entrando en su recta final, muchas miradas empiezan a posarse en los alquileres de febrero, un mes elegido por quienes buscan precios un poco más bajos, mayor tranquilidad y destinos menos saturados. Sin embargo, esta segunda ola de reservas también suele venir acompañada de un riesgo conocido: la aparición de estafas vinculadas a alojamientos temporarios, que se multiplican cuando la demanda sigue firme y el apuro por cerrar una estadía juega en contra del turista.

En este escenario, anuncios tentadores, supuestas cancelaciones de último momento y pedidos de transferencia inmediata se vuelven cada vez más frecuentes.

Por eso, en destinos altamente demandados como el Partido de la Costa, las autoridades reforzaron los mensajes de prevención y recordaron la importancia de alquilar solo a través de canales seguros y habilitados. El objetivo no es únicamente evitar pérdidas económicas, sino también garantizar condiciones adecuadas de estadía y contar con respaldo ante cualquier incumplimiento.

Checklist esencial para alquilar de forma segura este verano

Ofertas tentadoras, apuros y pedidos de pago inmediato: señales de alerta a tener en cuenta al alquilar en verano Mauro V. Rizzi

De cara a las reservas de febrero, repasar algunos pasos básicos antes de señar o pagar un alquiler puede marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y un problema difícil de resolver en plena temporada. A continuación, las claves para alquilar sin inconvenientes y disfrutar el verano con mayor tranquilidad:

Verificar que el alojamiento esté habilitado: ante cualquier reserva, es conveniente asegurarse de que el hotel, departamento, cabaña o camping cuente con habilitación oficial. Los alojamientos registrados suelen cumplir estándares mínimos y, ante un problema, permiten que el municipio intervenga o asesore al turista.

ante cualquier reserva, es conveniente asegurarse de que el hotel, departamento, cabaña o camping cuente con habilitación oficial. Los alojamientos registrados suelen cumplir estándares mínimos y, ante un problema, permiten que el municipio intervenga o asesore al turista. Usar canales oficiales para buscar: Una forma simple de reducir riesgos es consultar los listados de alojamientos publicados en los sitios oficiales de los municipios turísticos. Allí suelen figurar únicamente prestadores habilitados, tanto hoteles como campings e inmobiliarias.

Una forma simple de reducir riesgos es consultar los listados de alojamientos publicados en los sitios oficiales de los municipios turísticos. Allí suelen figurar únicamente prestadores habilitados, tanto hoteles como campings e inmobiliarias. Si es casa o departamento, elegir inmobiliarias autorizadas: Para alquileres temporarios, es conveniente priorizar siempre inmobiliarias reconocidas y evitar cerrar operaciones con personas desconocidas contactadas solo por redes sociales o mensajería privada, especialmente si no pueden acreditar la propiedad o la intermediación. O buscar en plataformas reconocidas como Zonaprop o Airbnb.

Para alquileres temporarios, es conveniente priorizar siempre inmobiliarias reconocidas y evitar cerrar operaciones con personas desconocidas contactadas solo por redes sociales o mensajería privada, especialmente si no pueden acreditar la propiedad o la intermediación. O buscar en plataformas reconocidas como Zonaprop o Airbnb. Desconfiar de las urgencias y presiones: Las estafas suelen apoyarse en la urgencia: mensajes como “última disponibilidad”, “hay otro interesado” o “transferí ahora para asegurar” buscan que el turista decida sin chequear información. La recomendación es no apurarse, tomarse el tiempo para verificar datos y evitar pagos inmediatos ante cualquier presión.

Las estafas suelen apoyarse en la urgencia: mensajes como “última disponibilidad”, “hay otro interesado” o “transferí ahora para asegurar” buscan que el turista decida sin chequear información. La recomendación es no apurarse, tomarse el tiempo para verificar datos y evitar pagos inmediatos ante cualquier presión. Pagar solo con medios que dejen registro: Se recomienda utilizar transferencias bancarias, homebanking o tarjetas de crédito, ya que estos mecanismos permiten dejar constancia de la operación y facilitan eventuales reclamos. En cambio, los giros postales y los pagos en efectivo sin comprobante son desaconsejados, porque dificultan la trazabilidad del pago y la recuperación del dinero ante un incumplimiento.

Se recomienda utilizar transferencias bancarias, homebanking o tarjetas de crédito, ya que estos mecanismos permiten dejar constancia de la operación y facilitan eventuales reclamos. En cambio, los giros postales y los pagos en efectivo sin comprobante son desaconsejados, porque dificultan la trazabilidad del pago y la recuperación del dinero ante un incumplimiento. Conservar toda la documentación: Es fundamental guardar comprobantes de pago, conversaciones, contratos, correos electrónicos y publicaciones del alojamiento. Esta información resulta clave para respaldar la contratación y constituye la principal herramienta para iniciar un reclamo formal en caso de conflicto.

Es fundamental guardar comprobantes de pago, conversaciones, contratos, correos electrónicos y publicaciones del alojamiento. Esta información resulta clave para respaldar la contratación y constituye la principal herramienta para iniciar un reclamo formal en caso de conflicto. Ante un inconveniente, utilizar los canales de reclamo adecuados: Si se detecta un incumplimiento, el primer paso es contactar a la persona o entidad que ofreció el alquiler —propietario, inmobiliaria o intermediario— y realizar el reclamo por escrito, solicitando constancia de recepción.

Es recomendable manejarse con inmobiliarias para alquileres temporales turísticos Mauro V. Rizzi - LA NACION

Además, los turistas pueden recurrir a los siguientes organismos oficiales para recibir asesoramiento o realizar denuncias: