Costa Esmeralda: los precios de los alquileres que quedan en enero y qué renta deja la inversión en una casa

La temporada de verano ya está avanzada, y la Costa Atlántica se posicionó nuevamente como uno de los destinos favoritos para turistas de todo el país.

La oferta, a lo largo de las diferentes playas, continúa en expansión: año tras año, surgen nuevas propuestas y proyectos cercanos al mar, que desafían el tradicional edificio de departamentos e invitan a una vida más conectada con la naturaleza.

En ese contexto, hay un destino que se consolidó: Costa Esmeralda, el barrio cerrado de 1000 hectáreas a 11 km de Pinamar que tiene 3200 metros de playa.

El emprendimiento en la Costa argentina tiene 1000 hectáreas, 3200 metros de playa y está a 11 km de Pinamar Mauro V. Rizzi - LA NACIÓN

Ubicado en el kilómetro 380 de la ruta 11, el desarrollo cuenta con 16 sub-barrios, 3000 viviendas construidas, 180 en construcción y 140 departamentos. A pesar de su amplia oferta, en enero “quedaron muy pocas casas disponibles y con días intercalados”, según afirma Martin DiMarzio, comercial en Órbita inmobiliaria. Además, destacó, que la segunda quincena de este mes es la más demanda.

Cada temporada se suman nuevas casas terminadas que amplían la disponibilidad, pero que también sostienen una demanda creciente en el barrio. “Son niveles de ocupación cercanos al récord”, coincidió Santiago Valledor, Gerente de Proyectos de Eidico, que en conjunto con JPU Desarrollos son los encargados del megaemprendimiento.

El barrio registró niveles de ocupación son cercanos al récord durante enero Mauro V. Rizzi - LA NACIÓN

Cuánto cuesta alquilar en este barrio

Los valores de alquiler varían según el tamaño de la propiedad, la cercanía al mar y la quincena elegida. Hay que tener en cuenta que en el segundo mes del año los alquileres suelen tener una disminución promedio del 15% al 20% según el tipo de propiedad, manteniendo igualmente muy buenos niveles de ocupación, especialmente los primeros quince días del mes.

Valledor detalló los precios promedio por quincena.

Enero.

Casas para 8 personas: entre US$4000 y US$6000

Casas para 4 a 6 personas: entre US$2200 y US$3000

Febrero

Casas para 8 personas entre US$3000 y US$5000

Casas para 6 personas entre US$1800 y US$2500

En cuanto a los departamentos, los valores promedio son:

Enero.

2 ambientes US$1500

3 ambientes US$2500

Febrero.

2 ambientes US$1300

3 ambientes US$2200

El complejo de edificios Algolf19 posee departamentos de dos, tres y cuatro ambientes Gentileza

Como es de esperar, la cercanía al mar representa un valor agregado: “En esos casos, al precio se suma un 20% o 30% adicional”, explicó el ejecutivo. En ese sentido, los cuatro barrios marítimos son los más caros, mientras que Senderos y Ecuestre concentran las opciones más económicas, según DiMarzio.

El alquiler de una casa para cuatro personas tiene un precio que varía entre los US$2200 y los US$3000 la quincena Gentileza

El atractivo del barrio no se limita al verano. “Las vacaciones de invierno, Pascua y los findes semana largos también son muy codiciados”, comentó el especialista, quien agrega que la oferta comercial y gastronómica y las actividades deportivas disponibles como las canchas de golf, fútbol, tenis y ecuestres traccionan la demanda de alquiler.

Entre las novedades de esta temporada, como la ampliación de la zona deportiva, se encuentra Costa Bus, un servicio de transporte que conecta todos los sectores del barrio. Además, hay otros proyectos en marcha: Costa Sur, un paseo comercial al aire libre inaugurado en el 2021, que se ampliará y contará con nuevos desarrollos residenciales, deportivos culturales y hoteleros.

Cuánto cuesta una casa

El megaemprendimiento se consolida para la demanda que busca una segunda vivienda como inversión que además se puede alquilar en verano y disfrutar en la temporada baja .

Los precios de los lotes en el barrio comienzan en US$40.000 y pueden alcanzar el US$1.000.0000 Gentileza

En números, los lotes parten desde los US$40.000 en los barrios menos demandados, y pueden superar el US$1.000.0000 en la primera fila al mar. En el caso de las casas, los valores comienzan en US$170.000, y alcanzan cifras superiores a los US$2.000.000.

“Deportiva es el barrio con mayor nivel de construcción, los Marítimos son los más caros y las casas con fondos a las canchas de golf, polo y laguna mantienen una buena demanda”, resumió el comercial de Órbita.

En cuanto a los departamentos, en Algolf19, un complejo con vista a la cancha de golf, los precios arrancan en US$150.000 y llegan hasta los US$320.000, con unidades de dos, tres y cuatro ambientes.

Los precios de las casas empiezan en US$170.000, y pueden superar los US$2.000.000 dependiendo de la ubicación y tamaño Gentileza

Para quienes desean construir a medida, todavía hay terrenos de reventa, aunque “la mayor parte del masterplan original está construido”, explicó Valledor.

Todavía hay terrenos disponibles de reventa, aunque “la mayor parte del masterplan original está construido”, afirma Valledor Mauro V. Rizzi - LA NACIÓN

En cuanto a lo nuevo, en noviembre del 2024 se lanzó la etapa uno de Costa Dunas, un desarrollo a 2 km de Costa Esmeralda con 1500 metros de playa . El emprendimiento, en la primera etapa, tendrá cuatro barrios y 554 lotes con valores de suscripción que arrancan en los US$39.000. La segunda sumará otros cuatro barrios y 412 lotes y la tercera dos más con 229 terrenos. Es decir, cuando esté terminado tendrá 10 barrios.

La densidad será baja ya que más del 70% del espacio es área verde con aproximadamente 1200 lotes en 462 hectáreas. También habrá un área de 25 hectáreas destinadas a proyectos con departamentos y oferta comercial, y un sector deportivo con Club House, SUM, gimnasio, plaza de juegos y canchas de tenis, paddle, vóley y fútbol.