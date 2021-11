Cómo la pandemia nos hace acercarnos más al aire libre y reinventar los espacios

Los espacios al aire libre como balcones, terrazas, patios y porches son comodidades ‘preciosas’ tanto para los propietarios como para los inquilinos. El pasado año y medio de vida solitaria durante una pandemia los ha convertido en activos inmobiliarios invaluables. Ahora la demanda se dispara. “En la actualidad, cualquier espacio al aire libre es más apreciado que nunca”, dijo Catarina Bannier, agente de Compass en el área de DC.

El aire fresco es embriagador. La pandemia ha aumentado nuestra sensibilidad a la belleza del aire libre. “Pasamos mucho tiempo en el jardín, cuidando las plantas, disfrutando de estar juntos. Mis hijos necesitaban pausas para la pantalla y ejercicio, y yo necesitaba desestresarme y tomar aire fresco y sol “, dijo Amy Suardi sobre sus cinco hijos de entre 8 a 19 años. Y agregó: “Cultivamos, quitamos todas las malezas, agregamos abono y plantamos semillas de girasol y zinnia. Plantamos moras a lo largo del camino de entrada y flores comestibles como capuchinas y manzanilla”, dijo.

Suardi y su esposo, Enrico, viven en el Noroeste de Washington en un pequeño lote no muy lejos de Wisconsin Avenue. Cuando estalló la pandemia, “de repente, las cosas simples se volvieron preciosas y nuestro jardín comenzó a sentirse como un país de las maravillas”, dijo Suardi. Comenzó a escribir ensayos cortos, poemas y mini-memorias en un blog en línea. Después de siete meses, tuvo suficiente para llenar un libro. My Beautiful, Terrible Pandemic Life, que finalmente se publicó el año pasado.

Michele Grace Hottel, una arquitecta de San Diego, observó a la gente crear sus propios espacios al aire libre emergentes. “Vi a las personas instsalar habitaciones al aire libre en el frente, los patios laterales y traseros e incluso en los caminos de entrada. Dejaron las mesas y sillas del comedor y agregaron fogatas. Reinventaron lugares para pequeñas reuniones con familiares, amigos y vecinos”, dijo.

Brendan Doyle, propietario de Planterra, una empresa de diseño y construcción de paisajes fundada en 1985 en DC y ahora con sede en Portland, Oregon, dijo que la pandemia aumentó el deseo de las personas de estar cerca de la naturaleza. “Durante el covid, todos querían salir al aire libre porque era un lugar más seguro. Los clientes me pidieron que hiciera nuevos espacios exteriores y que plantara jardines de flores y huertas comestibles de cuatro estaciones”, dijo.

Un cliente prefirió una colección Clematis, una flor de la familia de los ranúnculos con 300 variedades. Otro buscó su experiencia para crear un área de juegos para niños y un comedor al aire libre. “Diseñé y planté un jardín para un hombre que apenas tenía conciencia de la naturaleza antes de la pandemia. Ahora deambula por el césped con tijeras de podar de mano recortando sus hojas de césped”, dijo Doyle. Y amplió: “Incluso yo compré una maceta con ruedas, la coloqué en mi terraza y estoy cultivando verduras de hoja verde. Salgo y recojo ensalada fresca todas las noches para cenar”, dijo.

. Shutterstock

Dos parejas queer (una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero), tal como se describen a sí mismas, Lauren y Jessie Garner, padres de un hijo de 18 meses llamado Kendall, y junto con Zendzi y Rachel Curry-Neal, que tienen gemelos de 7 meses, Johari y Jadzia, son amigos desde hace mucho tiempo. La pandemia también cristalizó su deseo de proximidad geográfica.

Decidieron construir un dúplex en el noreste de Washington, en un lote originalmente comprado por la abuela de Zendzi Curry-Neal en la década del 40. Habrá dos casas una al lado de la otra con espacio al aire libre compartido en el patio trasero y en el frente. Una pasarela conducirá a escalones hasta un porche compartido por ambas casas. Una puerta de entrada se abrirá a un vestíbulo con una puerta privada a cada lado que conduce a dos espacios habitables. “Visualicé escenarios de espacios compartidos especialmente en el exterior. Nuestros niños juegan juntos en el patio y regresan a casa de la escuela bajo la lluvia y se quitan los zapatos mojados en el porche”, dijo Rachel Curry-Neal.

Gran demanda de vida al aire libre

La tendencia en la vida al aire libre es anterior a la pandemia, dijo Kermit Baker, economista jefe del Instituto Americano de Arquitectos. “Realmente comenzó a despegar alrededor de 2009-2010 y se mantuvo fuerte durante más de una década. El año pasado hubo un aumento de esta necesidad en todo el país como resultado de la pandemia”, afirmó Baker.

En septiembre, AIA publicó su encuesta de tendencias de diseño para el hogar para el tercer trimestre de 2021, “la cual mostró un nuevo aumento significativo en el interés por el espacio habitable al aire libre”, dijo Baker.

A medida que el entretenimiento al aire libre popularizó, la compra de elementos de acompañamiento aumentó. “La demanda de accesorios para exteriores ha sido exponencial. Yo diría que el interés ha aumentado al menos un 50% con la pandemia”, dijo Joseph Smith, socio de Owings Brothers Contractors en Eldersburg, Maryland. Y amplió: “La gente está pidiendo terrazas, porches cubiertos, porches con mosquiteros y piscinas”, dijo.

John DeForest, de DeForest Architects, afirmó que cuando la pandemia golpeó por primera vez, muchos arquitectos pensaron que recibirían solicitudes para agregar o remodelar espacios para oficinas en el hogar. “Pero en cambio, la gente anhelaba una conexión con el exterior en forma de grandes ventanas y puertas que se abrían a terrazas y patios cubiertos. Creo que ha habido un aumento en la demanda de espacios al aire libre que está claramente relacionado con la pandemia. En lugar de crear espacio adicional en sótanos y áticos, muchos clientes recientes han expresado el deseo de una mayor exposición a los elementos, un horizonte visual más amplio y tal vez una sensación de escape de estar encerrados”, afirmó DeForest.

El especialista sostiene que los sitios protegidos con calentadores radiantes, parabrisas, muebles cómodos y características de fuego brindan más espacio y flexibilidad durante todo el año.

Shutterstock - Shutterstock

“En los últimos tiempos ha aumentado la demanda de piscinas. No puedo decirte lo populares que son ahora, pero no puedes conseguir una hasta el próximo año porque hay escasez de materiales y no tenemos suficiente mano de obra calificada”, dijo Smith. Y agrega: “Además, la demanda de insumos como adoquines, piedra cultivada y terrazas de bajo mantenimiento es tan grande que no siempre podemos asegurar el inventario del material necesario. Sin dudas, el Covid-19 ha creado un doble golpe: los desafíos de la oferta y la demanda”.

Los problemas de suministro de productos se extienden por todo el país. Un colega de Smith tiene una lista de espera de 10 piscinas y algo similar sucede con los materiales necesarios para levantar un muelle”, dijo Shapiro, gerente de división de la división On Your Lot-East Coast de la compañía.

Brad Blank, presidente de la División Metropolitana de DC de Tri Pointe Homes en Potomac, Maryland, estuvo de acuerdo en que los artículos de construcción están tardando más en llegar. “Además, los fabricantes han descontinuado una serie de productos para optimizar su producción, por lo que tenemos que seleccionar cuidadosamente las sustituciones que se mantengan en línea con el estilo y la función de nuestros diseños”, dijo.

Los constructores responden

Cindy Plackmeyer, miembro de la junta de la Asociación de la Industria de la Construcción de Maryland y vicepresidenta de UrbanBuilt , un contratista general en Baltimore, dijo: “Los constructores más pequeños y ágiles con menos restricciones nacionales en diseño respondieron rápidamente a las preferencias de los compradores creando las opciones al aire libre que querían”.

Tri Pointe está poniendo más esfuerzo y creatividad en el diseño inicial de sus hogares. “Estamos haciendo que los espacios al aire libre sean tan importantes como el interior. Queremos que sean puntos de memoria para nuestros clientes”, dijo Blank. “Con más tiempo que se pasa en el hogar, los balcones, los patios y las azoteas se han convertido en una prioridad para los compradores”.

Una de las nuevas tendencias es la incorporación de las cocinas al aire libre, fogatas y chimeneas, iluminación especial y paisajismo en todos esos modelos.

Los arquitectos de Pulte Group están incluyendo pórticos en la mayoría de sus nuevas casas en las comunidades de Potomac Shores en el norte de Virginia, Mason Park en Fairfax, Virginia, y Bull Run Reserve en Centerville, Virginia. “Los porches brindan no solo un espacio de vida extendido, sino también encanto y carácter al paisaje urbano”, dijo Rian McClevey, vicepresidente de operaciones de ventas de la División del Atlántico Medio de Pulte.

Bill O'Leary - The Washington Post

La demanda de porches, patios y terrazas es anterior a la pandemia, pero se aceleró debido a ella, dijo Paul Emrath, vicepresidente de encuestas e investigación de políticas de vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Citando encuestas de NAHB, dijo que el 65% de las aproximadamente 990,000 casas unifamiliares construidas en 2020 se diseñaron con porches, frente al 63% en 2010; y el 61% se construyó con patios, frente al 45% en 2010. “No hay duda de que la pandemia mejoró la tendencia de vida al aire libre y disfrutaremos vivir al aire libre aunque la motivación para la salud no esté ahí”, dijo Baker de AIA.

“La pandemia ha llamado la atención sobre lo que la gente ya sabía, aunque solo fuera de forma subliminal, es decir, que obtenemos grandes beneficios al interactuar con la naturaleza”, dijo Theo Adamstein, asociado de ventas de TTR Sotheby’s International Realty . “Un jardín cubierto de césped, una hamaca en el porche o una tumbona, un hermoso jardín, pueden ayudar a aclarar su mente e inducir un estado de calma”.