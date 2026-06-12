Valentina Cervantes mostró su viaje a EE.UU. con sus hijos para alentar a Enzo Fernández y a la selección argentina
A días del debut de la selección argentina, la pareja del futbolista armó las valijas y aterrizó en territorio norteamericano con sus hijos
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Después de cuatro años de espera, finalmente este jueves 11 de junio comenzó el Mundial 2026 y la ansiedad es total. Es que, luego del triunfo de la albiceleste en Qatar 2022, los argentinos se ilusionan con una segunda victoria consecutiva. A cuatro días del debut del seleccionado nacional, las mujeres de los futbolistas se preparan con bombos y platillos para hacerle el aguante a sus parejas; y Valentina Cervantes es una de ellas.
En las últimas horas, la mujer de Enzo Fernández armó las valijas y, junto a Olivia y Benjamín, los dos hijos que tienen en común, viajó hacia Estados Unidos para no solo reencontrarse con el futbolista, sino también para alentarlo nuevamente en este gran paso de su carrera deportiva.
Mediante su cuenta de Instagram, la empresaria compartió con sus más de un millón de seguidores el minuto a minuto de la travesía familiar. En una de las postales que subió a sus historias, se la puede ver a Valentina de espaldas en la sala de embarque, con un look súper cómodo y urbano de remera blanca y un jogging oscuro con la inscripción “Twenty Four”. Lejos de ser una elección al azar, la modelo e influencer argentina aprovechó la ocasión para vestir una prenda de Twentyfour, su propia marca de indumentaria urbana y deportiva que lanzó recientemente junto a Fernández, y cuyo nombre es un claro guiño al número de camiseta que usa el mediocampista. Desde allí, contemplaba la pista del aeropuerto donde el avión ya se encontraba listo para despegar.
La ilusión mundialista se hizo notar desde el primer momento. En otra de sus publicaciones, Valu retrató un cartel publicitario de la puerta 14 con la imagen del padre de sus hijos celebrando un gol con la camiseta de la Selección y la frase “Nos volvimos a ilusionar”, a lo que ella le sumó un contundente “Yendoooo” junto a los emojis de un avión, un corazón blanco y la bandera argentina.
El viaje, lógicamente, tuvo sus momentos de complicidad y cansancio con los más chicos. En un tierno video grabado dentro del avión, se la ve a Valentina charlar con su hija mayor, Olivia, quien sostenía un peluche blanco. “¿No estamos yendo?”, le pregunta la pequeña un poco confundida por las escalas, a lo que la mamá le contesta con una sonrisa: “Un avión más y llegamos. ¿Estás cansada?”.
Por su parte, el integrante más chico de la familia también encontró su propia manera de sobrellevar las horas de espera. En otro de los clips, Benjamín aparece súper relajado en uno de los asientos del aeropuerto de Atlanta, descalzo, tomando su mamadera y completamente concentrado mirando una tablet con funda azul. Una vez que aterrizaron y pudieron retirar el equipaje, la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) capturó una hermosa imagen de los dos hermanos juntos y sonrientes arriba del carrito de las valijas, listos para el esperado reencuentro familiar y para empezar a vivir la fiesta del Mundial.
Con las valijas llenas de sueños y la familia unida en territorio norteamericano, Valentina y sus hijos ya están listos para copar la tribuna y prenderse otra vez a la ilusión mundialista.
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