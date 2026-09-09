Con US$100.000: cuántos metros cuadrados se pueden comprar en cada barrio de CABA en septiembre 2026

El reacomodamiento del mercado inmobiliario sigue su curso, aunque en cuestión de precios parece haber encontrado su freno.

En este sentido, el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,1% en julio y se ubica en US$2471/m² en promedio en CABA, mientras que en lo que va del año el precio acumula un incremento de 0,9%.

En lo que va del año el precio del m2 acumula un incremento de 0,9% Ricardo Pristupluk

En los últimos 12 meses, el aumento fue del 1,3%, el menor incremento interanual en los últimos 28 meses. En este sentido, el precio actual se mantiene 11,7% por debajo del máximo histórico de la serie.

En números, un monoambiente de 40 m² tiene un valor de US$108.377; uno de dos ambientes y 50 m² se encuentra en torno a US$131.034; y uno de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$179.809, tomando precios promedio de publicación según Zonaprop.

Un dato clave de la situación actual tiene que ver con que hacia fines de 2022, el 20% de los barrios registraba subas mensuales de precio. A partir de ese momento, el indicador creció hasta alcanzar el 90% de los barrios en junio de 2024 y a principios de 2025 esta situación se mantuvo. Pero desde entonces comenzó a retroceder y en julio de 2026, alrededor del 60% registró una suba de precios.

En julio de 2026, alrededor del 60% de los barrios registraron una suba de precios Ricardo Pristupluk

En este contexto, es relevante analizar cuántos metros cuadrados se pueden comprar en cada barrio de la Ciudad con US$100.000.

Puerto Madero (US$6122): 16,33 m²

Palermo (US$3431): 29,15 m²

Núñez (US$ 3387): 29,52 m²

Belgrano (US$3273): 30,55 m²

Colegiales (US$3075): 32,52 m²

Saavedra (US$2894): 34,55 m²

Chacarita (US$2833): 35,30 m²

Coghlan (US$2823): 35,42 m²

Recoleta (US$2795): 35,78 m²

Villa Urquiza (US$2794): 35,79 m²

Villa Devoto (US$2743): 36,46 m²

Villa Ortúzar (US$2633): 37,98 m²

Retiro (US$2616): 38,23 m²

Villa Crespo (US$2542): 39,34 m²

Parque Chas (US$2455): 40,73 m²

Caballito (US$2421): 41,31 m²

Villa Pueyrredón (US$2314): 43,22 m²

Almagro (US$2290): 43,67 m²

Villa del Parque (US$2284): 43,78 m²

Parque Chacabuco (US$2254): 44,37 m²

Agronomía (US$2242): 44,60 m²

Monserrat (US$2216): 45,13 m²

San Telmo (US$2189): 45,68 m²

Santa Rita (US$2146): 46,60 m²

Villa Luro (US$2134): 46,86 m²

Monte Castro (US$2115): 47,28 m²

Barracas (US$2110): 47,39 m²

Liniers (US$2108): 47,44 m²

Boedo (US$2070): 48,31 m²

Paternal (US$2055): 48,66 m²

Mataderos (US$2044): 48,92 m²

Villa Real (US$2003): 49,93 m²

Flores (US$1997): 50,08 m²

Villa General Mitre (US$1956): 51,12 m²

Vélez Sarsfield (US$1879): 53,22 m²

San Cristóbal (US$1874): 53,36 m²

Versalles (US$1848): 54,11 m²

Constitución (US$1832): 54,59 m²

San Nicolás (US$1791): 55,83 m²

Balvanera (US$1775): 56,34 m²

Parque Patricios (US$1773): 56,40 m²

Floresta (US$1702): 58,75 m²

Villa Riachuelo (US$1700): 58,82 m²

Parque Avellaneda (US$1683): 59,42 m²

La Boca (US$1584): 63,13 m²

Nueva Pompeya (US$1495): 66,89 m²

Lugano (US$1053): 94,97 m²

Estos valores muestran una brecha: en el barrio más barato, Lugano, se pueden comprar 78,64 m² más que en el barrio más caro, Puerto Madero, y 65,82 m² más que en el segundo más caro, Palermo.

Con US$100.000 se pueden adquirir 63,13m²

Si se tiene en cuenta los metros cuadrados promedio por tipología que plantea Zonaprop, hay 33 barrios que con US$100.000 pueden comprarse un monoambiente (40 m²), hay 15 barrios que pueden comprarse un dos ambientes (50m² ) con esa suma, y solamente en Lugano se puede acceder a un tres ambientes (70m²) con el monto establecido.