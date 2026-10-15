Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en octubre 2026

Los ingresos requeridos varían dependiendo del banco y del plazo con que se solicite el préstamo, pero hay un mínimo con el que se debe contar
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La posibilidad de sacar un crédito hipotecario volvió a ser un tema de conversación en la mesa de los argentinos que esperan poder tener su casa propia. Pero, antes de siquiera pensarlo, es inevitable saber que no todos pueden acceder, sino que hay que cumplir una serie de condiciones y requisitos que dejan afuera a muchos.
Uno de los más importantes, y posiblemente de los más restrictivos, tiene que ver con los ingresos del posible solicitante; por lo que es importante conocer que hay entidades que establecen ingresos mínimos necesarios para sus líneas hipotecarias.
Los ingresos mínimos que solicitan los bancos
No todos los bancos fijan un ingreso mínimo como requisito de entrada. Entre los que sí lo hacen, los pisos van desde alrededor de $850.000 hasta $5.000.000 mensuales. Sin embargo, superar ese umbral no garantiza acceder al monto buscado: en la mayoría de las entidades, la primera cuota del préstamo no puede representar más del 25% de los ingresos netos del solicitante o grupo familiar.
- Banco Credicoop: pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000
- Banco Del Sol: solicita ingresos mínimos por $1.000.000
- ICBC: en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000
- BBVA: la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.564.800 a la fecha
- Santander: $2.240.000 para compra de vivienda permanente
- Supervielle: tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $3.000.000
- Comafi: exige ingresos mínimos por $5.000.000
- Hipotecario: entre sus condiciones se encuentra que el solicitante tena un ingreso mínimo superior a 2,2 SMVM que suman $860.640
- Patagonia: en este caso, se exigen ingresos por $1.000.000 o más
Pero a su vez es necesario saber que en todos los bancos la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes, por lo que, a pesar de que hay entidades que exigen un ingreso mínimo y otras no lo hacen, no puede solicitarse un crédito sin informar este requisito indispensable.
Con estos números sobre la mesa, el sueño de acceder a la vivienda mediante un crédito hipotecario se vuelve un desafío mayor. El contexto cambiario y financiero tensionan tanto a los bancos, que elevan requisitos y tasas, como a las familias, que deben demostrar ingresos muy por encima del promedio salarial argentino.
La paradoja es evidente: los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría.
Cuánto cuesta la cuota inicial por banco
Ahora, al analizar banco por banco, se puede observar cómo, dependiendo de la tasa que cada entidad financiera tenga, la cuota inicial va a cambiar. A continuación se presenta el monto estimado de la cuota inicial a pagar en 20 años cada US$10.000 prestados, realizado por la consultora Empiria en base a relevamiento de bancos:
- BBVA: $105.931 (tasa del 7,5%)
- Brubank: $155.835 (tasa del 12%)
- Ciudad: $102.294 (tasa del 6,4%)
- Comafi: $122.047 (tasa del 9,5%)
- Credicoop: $122.047 (tasa del 7,5%)
- Galicia: $122.047 (tasa del 7,5%)
- Hipotecario: $140.442 (tasa de 7,5%)
- ICBC: $116.550 (tasa del 6,9%)
- Macro: $122.047 (tasa del 7,5%)
- Nación: $97.760 (6,7%)
- Patagonia: $116.490 (tasa del 8,5%)
- Santander: $122.047 (tasa del 7,5%)
- Supervielle: $122.047 (tasa del 7,5%)
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