Este martes 17 de noviembre se realiza la tercera licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y las viviendas en construcción empiezan a ganar un lugar dentro del esquema de créditos hipotecarios. Ya que, por primera vez, el dinero podrá destinarse expresamente a financiar la compra de propiedades que todavía no cuentan con escritura.

El Banco Central (BCRA) convocó una vez más a las entidades financieras a competir por otros $200.000 millones, que serán colocados en depósitos UVA para fondear préstamos destinados a vivienda. Pero esta vez aparece una novedad que el sector de la construcción reclamaba desde hacía años: además de los créditos hipotecarios tradicionales, los bancos podrán otorgar préstamos para operaciones realizadas mediante boleto de compraventa con compromiso de constitución de hipoteca o con garantía de hipoteca divisible pendiente de división. En otras palabras, la modificación abre la puerta a que el crédito pueda acompañar al comprador antes de que el edificio esté terminado y la unidad tenga su escritura definitiva.

Hasta ahora, una de las principales dificultades para financiar una vivienda en construcción era justamente la imposibilidad de constituir una hipoteca tradicional sobre un departamento que no estaba escriturado. Por eso, el crédito bancario estuvo concentrado principalmente en propiedades usadas o a estrenar que ya contaban con esta documentación.

Los bancos podrán otorgar préstamos para operaciones realizadas mediante boleto de compraventa

Esta situación se da, además, en un contexto en el que los costos de construcción continúan en aumento, un factor que también condiciona el acceso a las unidades nuevas. Según el último informe de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (APYMECO), en octubre el costo de construir volvió a acelerarse: registró una suba interanual del 31,83% y acumuló un incremento del 27,04% en los primeros diez meses del año.

Pero, esa presión sobre los costos también se refleja en los precios de venta, ya que en octubre, el metro cuadrado de un departamento publicado en pozo promedió US$3173, frente a los US$2225 de una unidad usada, una diferencia de US$948 por metro cuadrado. Es decir, comprar una propiedad en construcción resulta hoy, en promedio, casi 43% más caro por metro cuadrado que adquirir una vivienda usada, de acuerdo al último relevamiento de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

“No podemos menos que celebrar que la nueva licitación de fondos del FGS haya incluido por primera vez a las viviendas en construcción como destino de los fondos, lo cual va a permitir acercar el financiamiento hipotecario al proceso productivo de la vivienda y no solamente al producto terminado como era hasta hoy”, señaló Damián Tabakman, presidente de la CEDU (Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos) + AEV (Asociación de Empresarios de la Vivienda).

Para Tabakman, el mecanismo tiene un segundo efecto: no solo financia a quien compra, sino que puede convertirse indirectamente en una herramienta de fondeo para la obra. “Financiar al comprador desde el pozo es, al mismo tiempo, una de las formas más eficaces de financiar la construcción de las viviendas que el país necesita”, agregó.

Qué cambia en la tercera licitación

La subasta se realizará hoy entre las 11 y las 15 y mantendrá el monto de las convocatorias anteriores: $200.000 millones. Sin embargo, en esta oportunidad, los depósitos serán exclusivamente a cinco años, frente a las alternativas de menor plazo que estuvieron disponibles anteriormente, a una tasa equivalente a UVA más un spread mínimo de 4,50%. A su vez, los créditos otorgados con esos recursos no podrán superar una tasa de 7,5% anual.

También aumenta la cantidad de fondos que podrá concentrar una misma entidad: ningún banco podrá recibir más del 40% del monto licitado, frente al límite del 20% establecido anteriormente. Es decir que, en teoría, una entidad podría captar hasta $80.000 millones. Los préstamos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA. Los bancos tendrán además 90 días desde la acreditación del dinero para aplicar los fondos.

Según pudo saber LA NACION, los principales bancos del sistema ya anticiparon que participarán de la convocatoria.

Los préstamos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA Daniel Basualdo

El desafío: que los fondos lleguen efectivamente a las viviendas en pozo

Aunque para el mercado inmobiliario la incorporación de las viviendas en construcción supone un cambio importante, su impacto probablemente sea gradual. “Lo más importante no es el impacto en crédito ahora, sino la señal”, explicó Federico González Rouco, economista de Empiria.

Según detalló, los bancos recibirán fondeo de largo plazo y a un costo relativamente bajo para comenzar a prestar a compradores de viviendas en construcción o sin escritura individual, pero antes deberán definir cómo instrumentarán esas líneas. “Los bancos van a tener que definir a qué desarrolladores, en qué proyectos y con qué condiciones. Eso va a demorar”, señaló.

“Al principio posiblemente veamos pocos bancos ofreciendo créditos a obras ya avanzadas (algo que hoy ya pasa) y con el tiempo va a ir ampliándose. La clave va a ser el rol de los bancos enormes, especialmente el Banco Nación, por su tamaño y capilaridad”, explicó.

Para el economista, la medida tiene efectos distintos según el actor: “Para la construcción es un principio de alivio, para las inmobiliarias implica aprender una nueva línea y para las familias es una chance más”.

Sin embargo, desde el sector desarrollador advierten que como los fondos licitados también pueden utilizarse para financiar viviendas terminadas, tanto nuevas como usadas, y otras operaciones habitacionales elegibles, no existe un porcentaje mínimo que los bancos estén obligados a destinar a unidades en construcción.

“Esto significa que podrían utilizar la totalidad de los recursos adjudicados sin financiar ninguna unidad en construcción”, señaló Mali Vázquez, directora ejecutiva de CEDU+AEV. Por eso, consideró que este es uno de los aspectos que deberían modificarse en las próximas licitaciones. “Establecer un cupo específico para financiar viviendas en pozo permitiría asegurar que una parte de los recursos se traduzca efectivamente en nuevos desarrollos, ampliando la oferta habitacional y generando mayor previsibilidad para la inversión privada”, agregó.

Es la tercera licitación que se realiza con un monto de $200.000 millones SaiArLawKa2 - Shutterstock

Un mercado que todavía no logra despegar

El nuevo intento por ampliar el universo de propiedades financiables aparece, además, en un momento en el que los créditos hipotecarios muestran dificultades para consolidar la recuperación.

En octubre se desembolsaron alrededor de US$286 millones en créditos hipotecarios UVA, apenas US$6 millones más que los US$280 millones otorgados en septiembre. El crecimiento mensual fue de poco más del 2%, después de varios meses en los que el volumen había mostrado una recuperación más marcada. El monto desembolsado fue 36% inferior al de octubre de 2025, cuando el mercado había alcanzado el mayor volumen mensual de créditos de los últimos siete años.

El dato es particularmente relevante porque se produce después de que el Gobierno comenzara a utilizar recursos del FGS para intentar recomponer el fondeo hipotecario de los bancos. Sin embargo, las primeras licitaciones todavía no se tradujeron en un salto significativo en los desembolsos

“Hasta ahora, el FGS no impactó en el crédito, pero seguramente veamos algún crecimiento ahora, con los bancos que relanzaron en septiembre activando”, anticipó González Rouco.