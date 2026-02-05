Cuál es el costo de alquiler de una cochera en Recoleta en febrero 2026

El mercado inmobiliario no se limita únicamente a las propiedades residenciales. En un mundo cada vez más conectado, donde autos y motos forman parte de la rutina cotidiana, crece la necesidad de contar con espacios seguros para guardarlos. Las cocheras, por lo tanto, se consolidan como un segmento en expansión dentro del sector.

El factor determinante en su valor es la ubicación. En las zonas céntricas o de alto tránsito, donde estacionar en la vía pública se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas aumenta y los precios tienden a subir. Además, no cuesta lo mismo una unidad en un edificio antiguo que en uno a estrenar, donde los valores suelen ser más altos debido a la modernidad de las instalaciones y las comodidades adicionales.

Las cocheras varían su valor dependiendo si se encuentran en un edificio antiguo o en uno a estrenar Imagen generada por IA

Otro aspecto que influye son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden alquilar sus cocheras a personas externas, lo que amplía la oferta. Pero cuando el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, la disponibilidad disminuye y los valores suelen incrementarse.

El tipo de cochera también impacta en la tarifa. Las destinadas a motos suelen ser más económicas, mientras que las diseñadas para autos grandes, con acceso cómodo y ubicadas en edificios modernos, cotizan más alto. A esto se suman los servicios de seguridad, que pueden incluir vigilancia las 24 horas, cámaras, alarmas o portones automáticos, factores que elevan significativamente el costo mensual.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en Recoleta

A la hora de analizar el precio, la ubicación vuelve a ser el punto clave. Este factor puede entenderse en dos dimensiones: por un lado, la antigüedad o el estado del edificio (si es nuevo, en pozo o con años de uso), y por otro, la localización geográfica, que determina el nivel de tránsito, la disponibilidad de estacionamiento en la zona y, en consecuencia, la demanda. En la combinación de estos elementos se define, finalmente, cuánto cuesta estacionar con seguridad en los barrios porteños.

Si se analiza el barrio de Recoleta, el valor del alquiler de una cochera varía entre $140.000 y $300.000 mensuales, dependiendo la calle y las características del inmueble. En la calle Guido, por ejemplo, pueden encontrarse opciones de $200.000, como una cochera ubicada a metros de Callao. En esa misma área, una unidad de 12 m², situada en el segundo subsuelo, puede encontrarse desde $170.000 mensuales.

En números, el valor del alquiler de una cochera en Recoleta varía entre $140.000 y $300.000 mensuales Valeria Rotman

En el caso de las motos, los valores parten desde $55.000 para una cochera compartida y alcanzan los $73.000, a modo de ejemplo, una cochera en French entre Anchorena y Laprida, donde se hay vigilancia permanente.

¿Cuál es la diferencia entre una cochera y un garaje?

La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura. El garaje es una construcción cerrada, con paredes, techo y una puerta que se puede cerrar con llave. Suele estar adosado a la vivienda o como una estructura independiente, y ofrece una protección integral frente a los cambios del tiempo, los robos y el desgaste que genera la exposición prolongada al sol, la lluvia, el viento o el granizo.

La cochera, en cambio, es un espacio más abierto. Puede tener solo techo y algunos pilares o paredes laterales, pero no está completamente cerrada. Este tipo de estructura protege el vehículo del sol y la lluvia, pero no brinda el mismo nivel de seguridad ni de resguardo que un garaje. Sin embargo, también tiene sus ventajas, como el menor costo y la mayor flexibilidad de ubicación y diseño.

La cochera, a diferencia de un garage, no está completamente cerrada Gentileza

Ventajas del garaje

Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios:

Mayor protección: resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto.

resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto. Más seguridad: al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo.

al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo. Comodidad: si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima.

si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima. Espacio extra: muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo.

muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo. Atractivo estético: puede diseñarse a tono con la arquitectura de la casa o construirse como un módulo independiente.

Ventajas de la cochera

Aunque no ofrece el mismo nivel de protección que un garaje, la cochera también tiene sus beneficios: