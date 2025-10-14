Cuáles son los barrios de CABA donde es más bajo el precio de las propiedades en octubre 2025

Los precios de las propiedades en la ciudad de Buenos Aires acumulan un aumento del 5,5% en sus departamentos publicados en lo que va del año. Sin embargo, algunos barrios no tuvieron incrementos en sus valores, sino que, incluso, bajaron de precio.

Efectivamente, de acuerdo a un informe realizado por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, en septiembre (el último relevamiento) el precio medio en la ciudad, por primera vez en lo que va del año prácticamente no aumentó, y subió únicamente un 0,1%, en comparación con el mes anterior, y se ubica en US$2452/m².

El corredor norte de CABA es la zona con oferta más cara y con rango de precio más amplio. Daniel Basualdo

En números concretos, un monoambiente tiene un valor de US$107.493 (con US2559/m²), mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en US$129.613 (US$2469/m²) y uno de tres ambientes cuesta US$178.984 (US$2435/m²).

Si el análisis de precios se traslada a las casas, estas cayeron 1,1% en septiembre, aunque acumulan un incremento del 5,9% en lo que va del 2025 y un 6,4% en los últimos 12 meses. El metro cuadrado promedio está en US$1826. De esta forma, una casa de 170 m² cubiertos, con tres habitaciones, promedia los US$299.163. Por su parte, una de mayor tamaño, con 260 m² y cuatro dormitorios, ronda los US$491.742.

Los barrios con los precios más bajos

Lugano es el barrio con el valor más bajo para la compra, con un precio promedio de US$1063/m². Le siguen Nueva Pompeya (US$1465/m²) y La Boca (US$1566/m²). Otros barrios con los valores más bajos del mercado son:

Parque Avellaneda: US$1603/m²

US$1603/m² Villa Riachuelo: US$1624/m²

US$1624/m² Floresta: US$1668/m²

US$1668/m² Parque patricios: US$1736/m²

US$1736/m² Versalles: US$1736/m²

US$1736/m² Balvanera: US$1792/m²

US$1792/m² Vélez Sarsfield: US$1809/m²

US$1809/m² San Cristóbal: US$1863/m²

US$1863/m² San Nicolás: US$1870/m²

US$1870/m² Villa Real: US$1928/m²

Por el contrario, los barrios con el mayor valor por metro cuadrado para la compra son: Puerto Madero (US$6163/m²) continúa liderando el podio de barrios más caros para la adquisición de departamentos, seguido por Palermo (US$3411/m²) y Núñez (US$3344/m²).

En el caso de los alquileres, el valor promedio de un departamento de dos ambientes en la ciudad aumentó un 2,3 % en septiembre, alcanzando los $698.011 mensuales. No obstante, aún existen zonas donde los precios se mantienen por debajo de ese promedio:

San Cristóbal: $666.740

$666.740 Santa Rita: $658.628

$658.628 Liniers: $640.906

$640.906 Floresta: $617.112

$617.112 Parque Patricios: $616.266

$616.266 Lugano: $532.007

En el otro extremo, entre las zonas con los alquileres más altos, se encuentran Puerto Madero, con un valor promedio de $1.177.143 mensuales; seguido por Palermo, con $768.382, y Núñez, donde el alquiler ronda los $765.419.

¿Qué barrios de CABA bajaron de precio?

Según ese mismo informe de la plataforma inmobiliaria, el 96% de los barrios registra subas interanuales en septiembre, pero hubo dos barrios que tuvieron bajas de precios.

El precio medio en la ciudad sube 0.1% en septiembre y se ubica en USD 2.452 por m2. Daniel Basualdo

En el caso de los departamentos, hay dos barrios en los que se vislumbró una baja en el valor por m² promedio de sus departamentos en venta. Estos son: Versalles y Parque Patricios, en los cuales los precios promedio descendieron un 5,4% y 1,2%, respectivamente.

En lo que respecta al análisis de las casas, fueron 17 los barrios que tuvieron disminuciones en sus precios. Este es el caso de La Boca, el barrio de mayor retroceso, con una baja del 6,6% interanual en sus precios. Otros barrios que presentaron una baja en sus valores son:

Parque patricios: -5,8%

-5,8% Villa Luro: -5,09%

-5,09% Boedo: -5,3%

-5,3% San Cristobal: -4,50%

-4,50% Barracas: -4,21%

-4,21% Villa General Mitre: -3,04%

-3,04% Lugano : -3%

: -3% Coghlan: -2,86%

-2,86% Floresta: -2,05%

-2,05% Villa Real : -1,0%

: -1,0% Paternal: -0,92%

En la comparación interanual, el precio sube 5.9% Daniel Basualdo

¿Cuáles aumentaron más?

Del otro lado, entre los barrios que tuvieron aumentos en sus valores de publicación, la mayor suba en el último año en departamentos se dio en Villa Riachuelo, con un incremento del 13,6% interanual. Le sigue Núñez, que subió un 13,5%; y Villa Pueyrredón, barrio en el que las propiedades presentaron un alza del 12,7%.

En cuanto a las casas los sectores de mayor incremento interanual fueron: Recoleta (20,3%), Villa Crespo (19,3%), San Telmo (14,6%).