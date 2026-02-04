Mar del Plata: el barrio privado más top de la ciudad lanza terrenos a la mitad de su precio de mercado

A diferencia de Buenos Aires, donde el norte es históricamente sinónimo de lo premium, Mar del Plata decidió crear sus propias reglas. Entre barrios privados, el hipermercado más grande de la Argentina y vecinos que van desde campeones del mundo hasta estrellas de la música, el mapa marplatense se está redibujando hacia donde el verde es el nuevo lujo: el sur.

En una ciudad históricamente atravesada por la estacionalidad, el punto cardinal sur encontró su propio ritmo. Más verde, más seguridad y mejor calidad de vida empujaron una expansión hacia donde están las playas más valoradas y mayor contacto con la naturaleza. En ese sentido, el eje de la avenida Jorge Newbery se consolidó como el corredor más codiciado de los barrios privados.

No es un fenómeno aislado: responde a una combinación de seguridad, disponibilidad de tierra, cercanía a las mejores playas y un cambio profundo en las formas de vivir que terminó de consolidarse luego de la pandemia.

Los datos oficiales del municipio de General Pueyrredón lo confirman. Hoy existen 24 barrios privados en el distrito. De ese total, 17 se concentran en la zona sur y apenas siete en el norte. En términos porcentuales, el sur explica cerca del 65% de las urbanizaciones cerradas del partido.

17 de los 24 barrios privados actuales de Mar del Plata se encuentran en el sur Gentileza

“La seguridad fue lo que más traccionó, después los espacios verdes, y la pandemia terminó de sellar esa decisión”, resume Ezequiel Lorenzo, socio y cofundador de Espatolero & Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios. En ese corredor ya se proyectan frentes comerciales con servicios de salud, bancos, estaciones de servicio y grandes superficies. Allí funciona, además, el Coto más grande de Latinoamérica.

En paralelo, otras zonas históricas de la ciudad también atraviesan su propia reconversión. El puerto, durante décadas asociado a una postal más detenida en el tiempo, empezó a cambiar su fisonomía. Donde durante más de 50 años funcionó la llamada “Manzana de los Circos”, hoy se levanta Bendu, un multiespacio de 35.000 metros cuadrados frente al Club Náutico, con locales comerciales, una segunda sucursal de Coto en la ciudad y un Arena para espectáculos con capacidad para miles de personas. Todo bajo una concesión privada a unos 30 años.

El corredor Newbery como polo premium

En el corredor de la avenida Jorge Newbery se concentra hoy el corazón del crecimiento inmobiliario del sur marplatense. Allí conviven algunos de los barrios privados más reconocidos de la ciudad, como Arenas del Sur, Haras Santa María del Mar, Casonas y Apartamentos del Haras, Rumencó y Rumencó Joven. Más hacia el sur, el mapa se completa con desarrollos que también marcaron época, como Marayuí (el club de golf pionero de la zona, donde tiene casa Mauricio Macri), Olas de Chapadmalal, Pueblo Chapa, La Paloma y San Benito.

En ese conjunto de urbanizaciones, hay un nombre que hoy se encuentra en plena expansión. Rumencó no solo fue el primer barrio cerrado de la ciudad: con el paso de los años terminó funcionando como una marca en sí misma y como síntesis del proceso de expansión del sur de Mar del Plata. Lanzado en el año 2000 (su nombre en mapuche significa “aguas que corren”), se desarrolló sobre 150 hectáreas y hoy alberga a cerca de 1000 familias, distribuidas en seis barrios internos: Los Pinos, Los Sauces, Las Lomas, Los Álamos, Los Ceibos y Olivos, el último en consolidarse.

Rumencó es el primer barrio cerrado de la ciudad y hoy alberga cerca de 1000 familias Gentileza

Entre sus propietarios se encuentra el arquero campeón del mundo Emiliano “Dibu” Martínez, que tiene allí una mansión de estilo inglés, y recientemente el cantante español Melendi adquirió una propiedad en el barrio junto a su familia.

Hoy en día, al ser un barrio ya consolidado, prácticamente no queda tierra disponible: hay apenas unos 10 lotes en venta, todos de reventa y de alrededor de 700 m², con valores que rondan los US$400/m² (cuando se lanzó el emprendimiento, hace más de 20 años, ese mismo terreno costaba US$40/m²).

Una nueva urbanización dentro de un barrio ya consolidado

En ese contexto de escasez aparece la última incorporación: Rumencó Boulevard, un séptimo barrio que no estaba previsto en el masterplan original y que se desarrolla sobre tierras anexadas al predio. Son 35 hectáreas adicionales que se suman a las 150 ya consolidadas y que, según sus desarrolladores, “revalorizarán todo el barrio”. La inversión estimada es de US$11 millones, con una proyección de obra de tres años.

El nuevo plan del barrio sumará 35 hectáreas a las ya 150 ya consolidadas Gentileza

“Este lanzamiento es la última oportunidad para adquirir un lote en pozo y en cuotas dentro del barrio, ya que el predio no tiene posibilidades de expandirse más. Rumencó tiene más de 20 años ganados, nos subimos al tramo final de la ruta”, agrega Martín Espatolero, socio y cofundador de Espatolero & Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios.

El proyecto contempla 190 lotes de entre 700 m² y 1700 m², con una particularidad que ya es sello del lugar: los fondos de los terrenos no se tocan entre sí, sino que dan a espacios comunes. Por su parte, los valores arrancan en torno a los US$200/m², con la expectativa de que, hacia las últimas etapas, puedan acercarse a los US$400/m² como los 10 que se ofrecen de reventa en los barrios ya consolidados del proyecto. El esquema de financiación contempla un anticipo del 40% y hasta 36 cuotas.

El proyecto contempla 190 lotes de entre 700 y 1700 m² con valores que arrancan en los US$200 el m² Gentileza

“Rumencó Boulevard viene a cerrar un ciclo dentro de la historia de Rumencó, una marca registrada que no solo fue el barrio cerrado pionero que redefinió la forma de vivir en Mar del Plata, sino que construyó un presente que es símbolo de prestigio y pertenencia”, señala Ezequiel Lorenzo.

Las expensas actuales en los barrios de Rumencó rondan los $500.000 mensuales y, según los desarrolladores, la incorporación de la nueva urbanización podría contribuir a reducir ese costo. La comercialización se organiza en tres etapas y, como suele decirse en Mar del Plata, más que la ubicación, lo que manda es la orientación.

La comercialización se organiza en tres etapas, pero quienes ya viven en el barrio tendrán oprtunidades Gentileza

El 50% del nuevo barrio estará destinado a áreas verdes, paisajismo y amenities. Cinco hectáreas se dedicarán a infraestructura deportiva, con canchas de hockey, fútbol, pádel, espacios multipropósito y áreas sociales. “La propuesta busca fomentar el encuentro, el deporte y la vida social como parte central de la experiencia cotidiana del barrio”, cuenta Lorenzo. El diseño del masterplan y de las áreas comunes está a cargo del estudio BMA (Bodas Miani Anger).

Las obras comenzarán en abril. El acceso principal seguirá siendo por Newbery, a unos dos kilómetros del mar, pero el nuevo barrio sumará una segunda entrada por la avenida Mario Bravo, lo que apunta a mejorar la circulación interna y redistribuir el tránsito.

El 50% del nuevo barrio estará destinado a áreas verdes, paisajismo y amenities Gentileza

Así, la Avenida Jorge Newbery continúa reforzando su lugar como el corredor elegido por los desarrolladores de los barrios premium. Esta nueva urbanización, en la zona de los Acantilados, al sur de Mar del Plata, se beneficia de un entorno en plena expansión, con cercanía a las mejores playas de la ciudad, al pulmón natural del Bosque Peralta Ramos y a una creciente oferta de colegios, clubes deportivos, comercios, servicios de salud y propuestas recreativas, que consolidan a esta zona como uno de los polos de mayor crecimiento inmobiliario de la ciudad, por la buena conexión con el centro urbano, a tan solo 20 minutos en auto de la movida de la calle Güemes.