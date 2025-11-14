¿Cuáles son los barrios de Rosario donde más bajó el precio de las propiedades en noviembre 2025?

Luego de un 2024 y un inicio de 2025 en el cual los precios de las propiedades evidenciaron una suba, a partir de la segunda mitad de este año comenzó a sentirse un pequeño freno, y en la ciudad de Rosario esto no pasó por el costado.

En octubre de 2025, en la ciudad santafesina, se registran variaciones intermensuales (con respecto a septiembre de 2025) del precio de venta en dólares por m2 de casas (0.0%), departamentos (0.6%) y de oficinas (-0.2%), de acuerdo a un relevamiento realizado por la Universidad de San Andrés y Mercado Libre.

A la hora de considerar el cambio de las variaciones interanuales (octubre de 2025 respecto a octubre de 2024), los precios medianos de venta en dólares por m² de casas, departamentos y oficinas fueron de 3.1%, 11.5% y 2.1%, respectivamente.

En un análisis por zonas, se observa que la mayor suba interanual del precio de venta en dólares por m² de casas ocurre en Rosario Oeste, siendo del 15.4%. En cuanto a departamentos, el mayor incremento interanual se registra también en Rosario Oeste, con una suba del 16.4%. Por su parte, en el caso de oficinas, la mayor suba se observa en Rosario Centro, con una variación interanual del 4.4%.

Mientras que, según el relevamiento, tomando los barrios de dichas zonas, la mayor suba interanual en el precio de venta en dólares por m² de casas ocurre en Abasto, con una variación del 18.6%. En cuanto a departamentos, la mayor suba interanual de dicho precio se registra en Lisandro de la Torre, siendo esta del 15.2%.

Puerto Norte es el barrio con el valor de las propiedades más caras de la ciudad Juana Mauri

Los barrios que más bajaron de precio

Ahora, para realizar la comparación por barrio, se utilizó el informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop de agosto de 2025 (el último relevado). En este caso se observa que las zonas en las que más bajaron los precios de las propiedades en la comparación interanual son:

Roque Sáenz Peña : tuvo una disminución del 16.6%

: tuvo una disminución del 16.6% Alberdi : bajó un 15.8%

: bajó un 15.8% Parque Casado: presenció una baja del 14.3%

Mientras que, los barrios en los que más subieron los valores de los departamentos son:

Triángulo y Moderno : 29.4%

: 29.4% Alberto Olmedo : 21.3%

: 21.3% Larrea y Empalme Graneros: 19.1%

Los barrios más caros y más baratos para comprar

Los de mayor precio:

Puerto Norte : US$2493

: US$2493 Alberto Olmedo: US$1999

US$1999 Triángulo y Moderno: US$1991

Los más bajos:

Nuestra Señora de la Guardia : US$707

: US$707 Latinoamérica : US$531

: US$531 José Ignacio Rucci: US$482

En el caso de las oficinas, la mayor suba se evidenció en la zona centro de la ciudad Osvaldo Mussi - Shutterstock

Cuál es la ciudad más barata de la Argentina para vivir

Según los últimos datos del mercado inmobiliario de un informe privado, en los principales centros urbanos del país, la ciudad de Córdoba es una de las más baratas al momento de adquirir una propiedad. Por ejemplo, en su capital, el precio promedio de los departamentos es de US$1371/m², cabe aclarar que el valor medio en esta ciudad es un 45% inferior al de la ciudad de Buenos Aires que tiene un ticket de US$2452/m² para la compra, así lo informa la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

Le sigue la zona oeste del Gran Buenos Aires (GBA) donde el precio de los departamentos se ubica en US$1635/m², de manera que, un departamento de dos ambientes y 50 m² tiene un valor de US$82.000 y uno de tres ambientes con 70 m² alcanza los US$117.000. En zona norte del GBA, el metro cuadrado se ubica en US$2336, de modo que un departamento medio de dos ambientes y 50 m² tiene un valor de US$114.000 y uno de tres ambientes y 70 m² sube a los US$175.000.

CABA está en el tope del ranking de venta, con un valor medio de los departamentos que en septiembre subió el 0,1%. El precio promedio es de US$2452/m² y refleja un incremento acumulado del 5,5% en 2025. Puerto Madero es el barrio donde el valor se cotiza más con US$6701/m² en los departamentos a estrenar y US$5923/m² los usados.