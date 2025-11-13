¿Por qué cada vez más millonarios alquilan y no son propietarios de sus casas?

A medida que el costo de ser propietario de una vivienda se ha disparado, el alquiler ha surgido como una opción popular y económica, incluso para aquellos que pueden permitirse comprar.

Según un informe de RentCafe (una plataforma inmobiliaria estadounidense), el número de hogares de inquilinos con ingresos de $1 millón o más en Estados Unidos alcanzó los 13.692 en 2023, más del triple que en 2019, mientras que la tasa de crecimiento de propietarios con ingresos de $1 millón o más se mantuvo por debajo. Los datos excluyeron los alquileres vacacionales y de corta estancia, según un representante de RentCafe. Los investigadores analizaron datos de la Serie Integrada de Microdatos de Uso Público, una base de datos gestionada por la Universidad de Minnesota, para llegar a sus conclusiones.

“Prefieren la flexibilidad y la liquidez a la propiedad”, dijo Glen Stegemann, agente inmobiliario de The Agency, con sede en Miramar Beach, Florida. “No quieren preocuparse por las molestias de ser propietario de una vivienda, que incluyen el pago de impuestos y seguros inmobiliarios, especialmente en mercados como Florida y California, donde se observan muchas catástrofes naturales”.

Para quienes tienen los recursos, alquilar puede liberar efectivo para invertir en otras áreas, como en la bolsa, donde esas inversiones pueden venderse rápidamente. Las viviendas están tardando más en venderse: el tiempo promedio en el mercado superó los niveles prepandemia por primera vez en julio.

La pandemia de COVID-19, que coincidió en gran medida con los años del estudio, parece haber influido significativamente. Las ciudades del sur con bajos impuestos, especialmente Houston, Dallas, Miami y Atlanta, atrajeron a multitudes de norteños durante la pandemia y registraron los aumentos más significativos de inquilinos con ingresos anuales de un millón de dólares o más.

Los millonarios eligen áreas metropolitanas costeras Unsplash

En términos de volumen, las grandes áreas metropolitanas costeras lideran. El número de hogares con ingresos de US$1 millón o más que alquilan en la ciudad de Nueva York aumentó de 2204 en 2019 a 5661 en 2023, según el estudio. En San Francisco, la cifra pasó de tan solo 321 inquilinos con ingresos de US$1 millón o más a 1411 durante esos cuatro años.

Por supuesto, la mayoría de las personas adineradas aún valoran ser propietarios de una vivienda. El número de propietarios con ingresos de al menos un millón de dólares alcanzó los 143.320 en 2023, más de diez veces la cantidad de inquilinos con los mismos ingresos.

Dónde viven los inquilinos millonarios

Un estudio de RentCafe encontró que las áreas metropolitanas de EE.UU. tienen la mayor cantidad de hogares que alquilan con un ingreso de al menos US$1 millón. El ranking queda de la siguiente manera, calculando el número de hogares con inquilinos ganando US$1 millón o más: