Quién es Roly Santacroce, el intendente de Funes que pidió licencia para ir al Mundial

El intendente de la ciudad de Funes, en Santa Fe, se vio envuelto en una polémica luego de pedir licencia para viajar al mundial que se disputará el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá. Rolvider “Roly” Santacroce anunció que se ausentará de su cargo durante 17 días para seguir el paso de la selección argentina en la Fase de Grupos y justificó su decisión con que “trabaja mucho”.

Santacroce, fanático del fútbol, asistió a las últimas seis copas del mundo. “A seis mundiales fui: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales”, expresó este miércoles en diálogo con Cadena 3 Rosario. Santacroce contó que tiene un grupo de amigos que “cada cuatro años se olvida de todo y se va entre 15 y 20 días a cada mundial”.

Roly Santacroce fue elegido intendente de la ciudad de Funes, ubicada a pocos minutos de Rosario, en dos oportunidades: su primer mandato fue en 2019 y fue reelegido en 2023 para el período que ocupa actualmente. Previamente, también se desempeñó dos veces como concejal.

En los últimos años, luego de alejarse de sus inicios en el Partido Justicialista, se volcó al espacio “Activemos” e impulsó armados políticos con gobernadores peronistas bajo el ala de “Provincias Unidas”.

Santacroce, luego de que la selección argentina saliera campeona del Mundial 2022 Instagram

En sus redes sociales, el intendente no oculta su fanatismo por el fútbol. Incluso compartió las dos oportunidades en las que se encontró con Lionel Messi, quien lo invitó a su casa luego de ser declarado ciudadano ilustre de Funes.

“Tu humildad y tu grandeza nos hace muy bien a los argentinos. Gracias por darnos tanta felicidad y por ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. Es una alegría enorme recibirte cada año y nos llena de orgullo que seas parte de nuestra ciudad”, escribió el funcionario junto a una foto de sus hijos con el futbolista, que tiene una casa en un barrio privado en Funes.

Polémica por el Mundial

“Son 17 días que me voy esta vez. Estoy muy feliz porque me encuentro con mis amigos. Tenemos uno que está en Estados Unidos y nos está esperando”, explicó Santacroce en declaraciones radiales sobre el viaje que comenzará en las próximas semanas.

En 2022, cuando también era intendente, se pidió licencia de la misma forma. “A este también voy, porque me siento bien y cómodo”, expresó. El funcionario sostuvo que se irá para la primera ronda, donde la selección argentina es cabeza de serie en la Zona J y se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Roly Santacroce

El primer partido será el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en Kansas City, frente a los africanos. Después, el lunes 22 a las 14 jugará contra los austríacos en Dallas. Por último, el domingo a las 23 jugará contra los asiáticos en la misma sede que el primer partido.

“Pido licencia, como lo hice hace cuatro años atrás cuando fui a Qatar. Voy a la primera ronda, los primeros tres partidos. Pido licencia como siempre”, explicó, sin dar rodeos. Durante el tiempo en el que Santacroce pase en el exterior, el presidente del Concejo Municipal de Funes, Carlos Olmedo, asumirá su rol.

Finalmente, en dichos que generaron mayor polémica, justificó su viaje debido a la gran carga laboral que tuvo durante el año. “Son unos días nada más, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente. Trabajo mucho. No tuve vacaciones”, argumentó.