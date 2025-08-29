Cuánto aumenta el alquiler en septiembre 2025 según el índice con el que cerraste el contrato

En el noveno mes del año, los contratos de alquiler vigente enfrentarán una nueva suba en su valor mensual. Es importante aclarar que el aumento dependerá de la modalidad bajo la que se firmó el acuerdo de locación ya que, en la actualidad, continúan vigentes tres tipos de contratos a la vez: los que fueron firmados bajo la ley de alquileres, los que lo hicieron con su actualización y los que se acordaron luego de la derogación de la normativa.

Las características de cada modalidad son las siguientes:

Los que fueron firmados bajo la ley de alquileres: tienen ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL).

tienen ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL). Los que lo hicieron luego de la actualización de la normativa -en octubre de 2023-: con ajustes semestrales por Casa Propia.

-en octubre de 2023-: con ajustes semestrales por Casa Propia. Los que se pactaron a partir de la derogación de la ley -el 29 de diciembre de 2023-, con libertad contractual entre las partes.

Los aumentos de los alquileres en septiembre

Por ICL

El Índice de Contratos de Locación, que publica mensualmente el Banco Central, fue uno de los grandes protagonistas del mercado locativo en 2023 y gran parte de 2024. Tras alcanzar un pico de 265% interanual en julio de 2024, la dinámica del ICL experimentó un cambio de tendencia a partir de septiembre del mismo año, con aumentos cada vez más moderados.

Para el ajuste de septiembre de 2025, los contratos firmados bajo la ley derogada en 2020 y renovados en 2023 afrontarán una segunda y última suba interanual (ya que finalizarán en 2026) de 50,36%, la tasa más baja en casi tres años, y cinco puntos porcentuales menos que el mes pasado (55,67% en agosto). Es el aumento más bajo desde que entró en vigencia la ley de alquileres.

De acuerdo a los especialistas, la principal razón de esta moderación es la desaceleración de la inflación.

En números concretos, si un inquilino paga un alquiler de $400.000, a partir del próximo mes y por los siguientes 12 deberá abonar $601.440, mientras que el que paga $600.000 pasará a abonar $902.161 por mes. Un dato clave a tener en cuenta es que el ICL varía en forma diaria, por lo que, el aumento dependerá el día del mes en el que fue firmado el contrato para aplicar el ajuste correspondiente.

Aumento del alquiler en septiembre por ICL

Por IPC

A partir del 29 de diciembre de 2023, con la derogación de la ley de alquileres, los contratos comenzaron a pactarse con libertad entre las partes. Esto significa que los propietarios e inquilinos pueden acordar libremente la duración del contrato, la periodicidad de los ajustes y el índice a utilizar.

En la mayoría de los casos, los acuerdos incluyen actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales basadas en la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, para quienes firmaron contratos con ajuste cada tres meses, el aumento de septiembre se calculará con el último índice publicado por el INDEC -julio de 2025-, por lo que el incremento será del 5,52%. En números concretos: si el alquiler es de $600.000, el nuevo valor a pagar en septiembre será de aproximadamente $633.113. Mientras que, si el alquiler es de $800.000, el nuevo monto ascenderá a $844.151.

Por Casa Propia

Es importante aclarar que los contratos firmados para el índice Casa Propia no aumentarán en el noveno mes del año, ya que este ajuste funcionó durante menos de tres meses y recién tendrán un nuevo incremento a mediados del mes próximo.

¿Qué pasa con los contratos que finalizan?

En septiembre también finalizarán contratos, estos son los que fueron pactados en el mismo mes del 2022 y firmados bajo la ley de alquileres: por tres años y con ajustes anuales bajo el ICL.

Ahora, el panorama del mercado es otro: los contratos de alquiler comenzaron a pactarse bajo libre negociación de las partes, por dos años con ajustes cada tres o cuatro meses, en pesos y atados a la inflación. Por lo que, tanto los inquilinos que finalicen sus acuerdos como los que optaron por continuarlo, deberán acordar el nuevo contrato bajo estas condiciones.

Pero, un dato clave a tener en cuenta es que los valores que actualmente se publican en el mercado tienden a ser más bajos que los precios que pagan los inquilinos por contrato. Esto se da porque se generó una brecha entre el ajuste del ICL y los precios de los alquileres de nuevos contratos, a pesar de que esa brecha en la actualidad se achicó debido a la desaceleración de la inflación.