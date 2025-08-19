Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en agosto 2025

Luego de un año en que los costos de construcción subieron fuertemente en la Argentina, muchos se preguntan cuánto cuesta construir una casa hoy en día. Efectivamente, desde octubre del 2023 los costos de construcción en dólares acumulan un aumento del 122%, según los últimos números de Zonaprop.

En ese contexto, LA NACION consultó a desarrolladores inmobiliarios referentes del sector y estos aseguraron que el metro cuadrado muy económico arranca en los US$1400 + IVA (US$1547). Para el caso de la construcción de una casa estándar, el valor arranca en los US$1600 + IVA (US$1768) promedio, y asciende a US$2000 + IVA (US$2210) para una casa de mayor categoría.

De esta forma, construir una casa de 110 m² hoy, en agosto de 2025, con los valores más bajos, rondaría los US$170.170. Ahora bien, ascendería a US$194.480 para el caso del metro cuadrado de una casa estándar, y subiría a US$243.100 para una casa con materiales de mejor calidad.

El metro cuadrado de construcción muy económico arranca en los US$1400 + IVA (US$1547)

Si se lo compara con el valor de venta del metro cuadrado de una casa usada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ubicó en US$1815 en julio. Así los números, una propiedad con tres dormitorios tiene un precio medio de venta publicado en US$297.761, mientras que una con cuatro dormitorios se ubica en US$488.509. Vale aclarar que estos últimos son números promedios, que toman los valores mínimos y máximos ofertados en CABA y generan una media.

¿Por qué aumenta el costo de construcción?

Una de las principales causas detrás de este fenómeno es la estabilidad del dólar con una caída de la cotización de la moneda americana en los últimos meses, que hacen que se necesiten cada vez más dólares para construir los mismos metros. Durante más de dos años, los costos medidos en moneda estadounidense se mantuvieron al ritmo de la fluctuación de la inflación en pesos y las constantes devaluaciones.

Una de las principales causas detrás de este fenómeno es la estabilidad del dólar con una caída de la cotización de la moneda americana en los últimos meses Shutterstock

Sin embargo, con un dólar que se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel en el último tiempo -a pesar de que en los últimos días de julio presenció una suba con respecto a los meses anteriores, continúa dentro de la banda cambiaria establecida por el Gobierno-, los costos de construcción han alcanzado niveles inesperados.

En los días en que el dólar se estaba disparando, Diego Marchionni, titular de DGMPINTO Construcciones decía a LA NACION que “un aumento del dólar generalmente tiene un impacto negativo en los costos de construcción porque la mayoría de los materiales (como acero, cemento, etc.) y algunos servicios relacionados con la construcción se cotizan en dólares o están vinculados al valor dólar. Un aumento del dólar implica que se necesitan más pesos para adquirir estos insumos, elevando directamente los costos. Particularmente este último salto del dólar, que duró pocos días, no se ha visto reflejado en aumentos considerables”.

Algunos especialistas señalan que el aumento en los precios se vienen desacelerando. “Estamos viendo que, en lo que son los materiales, están bajando los valores, aunque no al ritmo que nos gustaría. La apertura de las importaciones ayudó en este sentido, ya que mucha gente empezó a comprar en el exterior. Por su parte, la mano de obra está subiendo, hecho que compensa la baja de los materiales”, explica Federico Azzollini, socio gerente de Icon.

Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, comparte con Azzollini que los precios ya no suben al ritmo de antes, y explica que “los valores se están amesetando, en parte porque no se está vendiendo mucho, en parte por la importación que bajó los costos”.

Con respecto a la marcha de la industria, Marchionni comenta que “de un tiempo a esta parte se ha notado un importante descenso en la actividad de la construcción y refacciones debido al aumento en los costos de los últimos años, el incremento generalizado en los precios de materiales y mano de obra impacta directamente en la demanda. Bastantes proyectos han sido postergados o cancelados debido a la imposibilidad de la gente para afrontar los nuevos costos ya que en pesos hubo un incremento de más de un 100% en los últimos dos años y el costo promedio del metro cuadrado medido en dólares pasó de US$700 a más de US$1400″.