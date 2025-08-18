Cómo es el único barrio del mundo con diseño geométrico en círculos que organizan viviendas y espacios verdes

Desde la antigüedad, la geometría ha sido una herramienta fundamental en el diseño de espacios y ciudades, guiando la armonía, proporción y funcionalidad de los entornos construidos. Brøndby Haveby, un barrio residencial ubicado en las afueras de Copenhague, Dinamarca, es un claro ejemplo contemporáneo de cómo estos principios geométricos se aplican para crear un espacio habitable equilibrado y acogedor.

Construido en 1964 según el diseño del arquitecto paisajista Erik Mygind, Brøndby Haveby surge en un contexto de crecimiento urbano planificado con el objetivo de ofrecer viviendas familiares en un entorno que equilibre lo urbano con lo natural.

Así son los barrios circulares en la ciudad jardín de Brøndby Haveby en Dinamarca

brøndby haveby - ciudad circular dinamarca; propiedades unusualplaces.org

Inspirado en los patrones tradicionales de los pueblos daneses del siglo XVIII, el barrio adopta una estructura geométrica en círculos concéntricos, donde el centro de cada unidad funciona como punto de encuentro y espacio de interacción comunitaria. Esta organización permite una distribución ordenada y eficiente de las calles, las viviendas y los espacios verdes, generando una armonía visual y funcional.

El diseño circular organiza las viviendas alrededor de espacios verdes comunes unusualplaces.org

El barrio se caracteriza por una disposición en círculos concéntricos, conformado por 24 unidades subdivididas en parcelas que albergan viviendas de tamaño reducido y jardines privados. Este trazado geométrico, que evita la monotonía mediante curvas suaves y formas concéntricas, favorece la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, al tiempo que ofrece espacios abiertos integrados que funcionan como pulmones verdes y zonas de recreo.

Las casas en Brøndby Haveby suelen ser unifamiliares, de arquitectura moderna y funcional, muchas con jardines que se integran visualmente con las áreas verdes comunes, fomentando un ambiente de tranquilidad, seguridad y bienestar para sus habitantes. Este diseño promueve además un fuerte sentido de comunidad, apoyado en la interacción en los espacios comunes y la gestión conjunta de iniciativas ecológicas como el compostaje y el reciclaje.

Además, el barrio cuenta con servicios básicos cercanos —escuelas, supermercados y transporte público— pensados para facilitar la vida cotidiana sin sacrificar la calidad ambiental ni la estética urbana. Las normativas locales regulan que las viviendas solo pueden ocuparse durante parte del año, preservando así el equilibrio entre la vida urbana y el contacto con la naturaleza.

El barrio está conformado por 24 círculos concéntricos, cada uno organizado en parcelas que combinan viviendas y áreas verdes comunes unusualplaces.org

La influencia del diseño geométrico en Brøndby Haveby no solo responde a criterios técnicos, sino que también encarna una filosofía de vida que busca la armonía entre el entorno construido y el natural, favoreciendo el bienestar social y la sostenibilidad.