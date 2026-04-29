Myriam Bregman, al tope de una encuesta de imagen de dirigentes políticos, seguida por Axel Kicillof

La consultora brasileña Atlas-Intel relevó, en su encuesta más reciente, el nivel de imagen de 15 dirigentes políticos argentinos y casi todos cosechan mayores números de consideración negativa que positiva. La única excepción fue la diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda-Unidad), que consigue un mejor nivel de imagen positiva que negativa.

En el estudio de Atlas-Intel, Bregman alcanza 47 puntos de imagen positiva y 46 de negativa. Consigue un punto de diferencial positivo y es la única persona relevada por la consultora que obtiene ese desempeño. Los otros 14 dirigentes de la lista tienen un diferencial negativo en la medición de imagen.

En el segundo y tercer lugar en cuanto a imagen de dirigentes políticos, aparecen Axel Kicillof y Cristina Kirchner, pero, a diferencia de Bregman, tienen una imagen negativa mayor a la positiva. El gobernador de Buenos Aires llega a los 46 puntos de imagen positiva, pero con 49 de negativa. La expresidenta registra 41 puntos de consideración positiva en cuanto a su imagen, con el contraste de 53 puntos de imagen negativa.

El gráfico de Atlas-Intel que muestra el liderazgo de Bregman en la medición de imagen de dirigentes políticos

En el cuarto puesto del listado que lidera la diputada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), figura la senadora nacional Patricia Bullrich, con 37 puntos de imagen positiva y 60 de negativa.

El presidente Javier Milei aparece quinto en el relevamiento que hizo Atlas-Intel. Su imagen positiva es de 36 puntos; la negativa, de 62.

Entre el puesto seis y el 12 del listado, se ubican el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (29 puntos de imagen positiva y 66 puntos de imagen negativa); el exministro de Economía Sergio Massa (28 puntos de consideración positiva y 60 puntos de negativa); el expresidente Mauricio Macri (26 puntos de imagen positiva y 66 de imagen negativa); el asesor presidencial Santiago Caputo (24 y 66 puntos, respectivamente); el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri (23 puntos de imagen positiva, pero 63 de imagen negativa); la vicepresidenta Victoria Villarruel (18 de valoración positiva de su imagen y 67 puntos en contrario), y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (que llega a 16 puntos de imagen positiva, contrarrestados por 75 puntos de imagen negativa).

Según el estudio de la consultora brasileña, los tres dirigentes con peor imagen son el diputado nacional Juan Schiaretti (13 puntos de imagen positiva y 59 de negativa), el legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta (12 y 72, respectivamente) y el expresidente Alberto Fernández (10 puntos de imagen positiva y 81 de negativa, lo que lo ubica en el último puesto).

Alberto Fernández, en el último puesto de imagen entre 15 dirigentes relevados Natacha Pisarenko - AP

El relevamiento de Atlas-Intel relevó, entre otros ítems, también el desempeño del Gobierno y del Presidente. El 63% de los encuestados desaprueba el desempeño de Milei, a quien aprueba el 35,5%. Ante la consulta sobre la “evaluación del gobierno de Javier Milei”, el 59,3% elige la opción de respuesta “Malo/Muy malo”, mientras que 30,6% responde “Excelente/Bueno”. El 10,1% califica al Gobierno de “Regular”.

La encuesta de Atlas-Intel se realizó entre el 24 y el 28 de abril, entre 4844 consultados, mediante un sistema de reclutamiento digital aleatorio y con un nivel de error de un punto porcentual.