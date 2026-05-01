Calendario de remates de propiedades de mayo 2026

Durante mayo, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado(AABE) realizarán una nueva ronda de subastas públicas ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias del país.

Subastas del Banco Ciudad

Los precios bases de las propiedades van desde los US$30.150 y llegan a los US$578.000, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la Ciudad y las provincias. Los interesados deben inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

Machagai, en Chaco

El 8 de mayo a las 12 se subastarán tres terrenos en bloque con galpones industriales ubicados en la avenida Sarmiento 45 Banco Ciudad

El 8 de mayo a las 12 se subastarán tres terrenos en bloque con galpones industriales ubicados en la avenida Sarmiento 45, localidad de Machagai, en la provincia de Chaco.

El precio base es de US$547.000 y el depósito de US$16.410. La parcela 2 tiene una superficie de terreno de 4843,57m2 y 3600 m² cubiertos; la parcela 5 un terreno de 5678,15 m² y 900 m² cubiertos, y la parcela 6 un lote de 2853,90 m² y 500 m² cubiertos.

Caballito, en CABA

En la avenida Juan Bautista Alberdi 1586/88, Caballito, en planta baja hay una vivienda disponible por US$44.377,37 Banco Ciudad

En la avenida Juan Bautista Alberdi 1586/88, Caballito, en planta baja hay una vivienda disponible por US$44.377,37 con un depósito de US$1331,32. El inmueble cuenta con living comedor, dormitorio, cocina, baño completo y patio, distribuidos en una superficie total de 47,88 m² cubiertos y 24,14m² descubiertos. La subasta se realizará el 13 de mayo a las 10.

Paternal, en CABA

Con un precio base de US$30.150 y un depósito en garantía de US$904,50 se subastará, el 13 de mayo a las 11.30, un local Banco Ciudad

Con un precio base de US$30.150 y un depósito en garantía de US$904,50 se subastará, el 13 de mayo a las 11.30, un local desarrollado en planta baja, en General Donato Álvarez 2254, Paternal.

La propiedad cuenta con 24,63 m² totales, y no se puede visitar de manera presencial ya que se exhibió en abril.

San Martín, en GBA

Se subastará un edificio de planta baja y cinco niveles Banco Ciudad

El 29 de mayo y con un precio de US$578.170 y un depósito en garantía de US$17.345,10, se subastará un edificio de planta baja y cinco niveles. En la planta baja hay 11 cocheras, y distribuidos por el edificio 12 monoambientes, con espacio único con cocina integrada, baño completo y balcón. A su vez, una terraza de uso común, equipada con parrilla y espacios de esparcimiento.

La propiedad, está ubicada en Sarmiento 1651, San Martín y se exhibirá de manera presencial el 20 y 21 de mayo de 9 a 12.

Rosario, en Santa Fe

Los interesados deben inscribirse previamente en la página del Banco Ciudad hasta 48 horas hábiles antes de la subasta subastas.bancociudad.com.ar

La exsucursal bancaria del Banco Nación, ubicado en Santa Fe 1274/1280, en Rosario, se subastará el 13 de mayo. El inmueble se distribuye entre planta baja, dos pisos, subsuelo y terraza, con un terreno de 318 m² y una superficie edificada de 797 m², según Catastro. La construcción es de estilo tradicional y se encuentra en estado regular de uso y conservación.

El precio base de subasta es de US$600.000, por debajo de la última vez que salió a la venta en 2025, cuando se ofreció a US$804.000, y el depósito es de US$18.000. Las visitas al inmueble están previstas para los días 4 y 5 de mayo, de 10 a 15, con contacto previo según las Condiciones Particulares de Venta.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la Subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que, de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Caballito, en CABA

Con un precio base de US$905.890,50 se subastará un inmueble, correspondiente a Petit Hotel en Av. Rivadavia 4615 Subastas Banco Ciudad

Con un precio base de US$905.890,50 se subastará el martes 26 de mayo de 2026 a las 14 un inmueble, correspondiente a un Petit Hotel, de cuatro niveles ubicado en la avenida Rivadavia 4615, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propiedad, que cuenta con una superficie cubierta de 1.022,47 m², y una superficie semicubierta de 4,09 m², está abandonada y en un estado de conservación descripto como “regular”.

La inscripción a la subasta cerrará el 18 de mayo a las 12.

Santa Fe, en Santa Fe

En el Pasaje Roca se subastarán las Parcelas 5 y 7 el martes 29 de mayo a las 14 un lote sin edificaciones de 432 m², con un valor inicial de US$58.863. Hay tiempo para inscribirse hasta el viernes 22 de mayo a las 12.

En Pasaje Roca S/N° , Santa Fe se subastará el 29 de mayo un lote sin edificaciones de 432 m2 Subastas Banco Ciudad

En el mismo pasaje se subastarán las parcelas 6 y 9 el 15 de mayo a las 14. El cierre de inscripción se realizará el 8 de mayo del 12.00. El precio base es de US$56.054.

Se subastarán las parcelas 6 y 9 el 15 de mayo a las 14 Ramos, Sergio Nicolas.

Otra subasta es un terreno baldío en Miguel de Azcuénaga S/N° - Parcelas 2, 3 y 4, con una superficie de 648m² en Santa Fe Capital, se subastará el lunes 22 de mayo a las 14 con un precio base de US$87.023. El cierre de inscripción será el viernes 15 de mayo a las 12.

Un terreno baldío, con una superficie de 648m² se subastará con un precio base de US$87.023 Subastas Banco Ciudad

En la misma calle se subastará la parcela 10 el miércoles 13 de mayo a las 14.00. El cierre de inscripción se realizará el 6 de mayo. El precio base es de US$29.900 y la superficie del terreno es de 216,00 m2.

Se subastará la parcela 10 el miércoles 13 de mayo a las 14.00 Banco Ciudad

Cómo participar en las subastas de la AABE

Para intervenir en las subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es necesario realizar los siguientes pasos: