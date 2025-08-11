¿Cuánto cuesta una casa contenedor en agosto 2025?

En un mundo que busca ser cada vez más amigable con el medio ambiente, surgen propuestas innovadoras que combinan el reciclaje con soluciones habitacionales. Este es el caso de las “casas contenedores”, viviendas que se hacen con una estructura basada en contenedores marítimos o containers reciclados, que producen unidades habitacionales ecológicas, que incluso se pueden conseguir por Mercado Libre.

Sí, estas casas reutilizan los contenedores que viajan en los barcos transportando mercadería, para darles un nuevo propósito: ser la casa de una persona o de una familia. Y entre las ventajas destacables de estos inmuebles, se encuentran los plazos cortos de entrega, ya que pueden estar listas en seis meses o incluso menos. También resalta el hecho de que son estructuras recicladas, que reducen la contaminación ambiental, ya que dan un segundo uso a una estructura existente que, de otra forma, se desecharía; además, resalta su resistencia por estar hechas de acero, preparadas para soportar inclemencias climáticas en los viajes por el mar, y la posibilidad de transportarlas. No es menor el hecho de que pueden agregarse otros módulos al original, lo que posibilita ampliar la vivienda cuando se necesite; también que pesa menos que una casa de hormigón o de acero normal.

Ahora bien, especialistas del sector advierten que el contenedor fue diseñado para transportar productos en un barco, no para vivir. “Es una cáscara de metal que refleja el sol, en la que entra agua, acumula calor, que estructuralmente no está aprobado ni verificado por normas de cálculo, por lo que usarlo como casa no es un buen destino”, alerta Lucas Salvatore, presidente de Idero.

Las casa contenedores son trasladables Dice Containers

De todas formas, otros especialistas del sector, como el caso de Dice Containers, empresa argentina constructora de casas container, explican que muchos no cumplen con los códigos urbanísticos, pero existen algunos jugadores del sector que sí los respetan. “Si el contenedor se utiliza flaco y largo como viene del puerto, no se respetan las medidas mínimas interiores. En nuestro caso, cumplimos todas las normativas municipales argentinas, por lo tanto, sí existen casas contenedores aptas para habilitación municipal”, explica el ingeniero José A. Vives, dueño de la fábrica.

¿Cuánto cuesta una casa contenedor?

En Mercado Libre, actualmente, se pueden encontrar publicaciones desde $13.000.000 hasta $35.000.000, y en dólares se publican avisos de casas desde US$18.000 -de 27 m²- hasta US$108.000 -con 60 m² y tres ambientes-.

También hay otras opciones, que detallan desde Dice Containers: una casa estándar de 90 m², de cinco ambientes y dos baños se vende por US$65.381. La vivienda viene con revestimiento térmico interior de lana de vidrio, instalación eléctrica interior embutida, conexiones de agua, entre otros.

Las casas contenedores permiten agregar otros módulos al original, lo que posibilita ampliar la vivienda cuando se necesite

También hay opciones más económicas: una casa container un poco más chica, de 60 m², cuatro ambientes y un baño, se vende por US$44.465. Otro de los modelos de 30 m², dos ambientes y un baño se consigue por US$26.740. Por último, otro de los modelos estándar, de 15 m² y un solo ambiente, se ofrece a US$18.369.

No es menor señalar que son viviendas que se pueden comprar financiadas, aptas para adquirir con un crédito hipotecario del Banco Hipotecario. Otro dato interesante es que los fabricantes ofrecen la opción de contratar el servicio de traslado e instalación del contenedor en el terreno donde se establecerá la casa.