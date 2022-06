Cuánto pagó de más Kim Kardashian por una mansión que está al lado de la de su ex marido, Kanye West

Kim Kardashian acaba de adquirir una mansión que está justo al lado de la que compartía con su ex marido. Tras divorciarse de Kanye West el año pasado, la fundadora de la firma de cosmética KKW Beauty, ahora se convirtió en vecina del rapero.

Kim Kardashian compra la casa justo al lado de la mansión de su ex en Hidden Hills por $6.3 millones. Compass Real State

La propiedad se encuentra en el exclusivo complejo de Hidden Hills y en ella, la empresaria invirtió aproximadamente US$6,3 millones, según consignó en primer lugar Dirt. Se trata de una parcela de aproximadamente 400 m² que estaba justo entre su casa y la que West compró hace unos meses en medio del divorcio para estar cerca de sus hijos.

El señorial comedor con muebles tan llamativos como la dueña de casa sufrirá remodelaciones Compass Real State

La vivienda fue construida en 1975 y perteneció a la misma familia desde entonces. Cuenta con cuatro dormitorios y tres baños y probablemente atraviese una serie de refacciones para alinearse con los estándares minimalistas de Kardashian. Con un estilo setentoso, actualmente el living de la casa cuenta con paredes espejadas, una escalera con alfombrado verde y una baranda de hierro forjado que se destaca.

Asi era la decoración de los dueños anteriores para la planta baja Compass Real State

Según el New York Post, la influencer pagó US$800.000 por encima del precio de venta de la unidad para asegurársela. Algunos medios estadounidenses especulan con la posibilidad de que tenga en mente derribar por completo la mansión para construir otra desde cero. Además, hay quienes plantean que la compra podría tener que ver con que un propósito: que su novio Pete Davidson tenga un lugar para pasar el rato mientras está en la ciudad.

La crisis de Kardashian y West

Si bien se conocieron a principios de los 2000, no se involucraron afectivamente hasta 2012. Dos años más tarde, en 2014, se casaron en una lujosa boda en Italia. Pero a partir de julio de 2020, la pareja atravesaba una crisis que derivó en el pedido de divorcio de Kardashian.

¿Qué pasó a mediados de 2020? El rapero, un defensor a ultranza del expresidente estadounidense Donald Trump, sorprendió a todos lanzando su propia candidatura a la presidencia de su país. En plena campaña, en un acto en Carolina del Norte, el músico rompió en llanto al recordar que su mamá le había salvado la vida cuando su padre le sugirió que lo abortara y que él mismo se lo había pedido a su esposa Kim Kardashian cuando estaba embarazada de su hija North.

Kanye West y Kim Kardashian

“Les van a decir que estoy loco, pero el mundo es el que está loco”, afirmó el músico que ya en otras ocasiones había hablado sobre su bipolaridad y su resistencia a tomar la medicación indicada por los médicos porque, según él, los psicofármacos interferían con su proceso creativo.

Según la información revelada por Star, el principal detonante de la crisis de la pareja habría sido Keeping Up With the Kardashians, el reality en el que Kim y sus hermanas muestran cada aspecto de su vida. Mientras que el rapero sufre de esa enfermedad, su exesposa vivía bajo la mirada de las cámaras, que ya eran parte del paisaje familiar cotidiano. Esta situación, habría generado “explosivas discusiones” en la pareja.