Cuánto sale instalar un aire acondicionado

Con la llegada del verano y el inicio de enero —uno de los meses con temperaturas más elevadas del año—, el calor vuelve a instalarse con fuerza en gran parte del país y transforma la rutina dentro del hogar. En ese contexto, mantener ambientes frescos deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad cotidiana.

Frente a jornadas cada vez más largas y calurosas, muchas personas evalúan incorporar un equipo de aire acondicionado a sus viviendas, ya sea para mejorar el confort diario u optimizar el descanso. La decisión, sin embargo, suele venir acompañada de una pregunta clave: cuánto cuesta hoy instalar un aire acondicionado, incluyendo la mano de obra y los materiales necesarios.

El costo de tener un aire acondicionado en casa

Para estimar las frigorías de un ambiente se tienen en cuenta la superficie, la altura del techo, la orientación, la exposición solar y la cantidad de personas Freepik

Según los precios sugeridos para 2026 por la Cámara Argentina de Refrigeración, el valor de la instalación depende principalmente de la capacidad del equipo, medida en frigorías, y contempla solo la mano de obra, sin incluir materiales.

La frigoría es una unidad de medida de potencia térmica que indica cuánta energía es capaz de extraer un aire acondicionado de un ambiente por hora. En términos prácticos, a mayor cantidad de frigorías, mayor capacidad de enfriamiento. Para calcular cuántas frigorías necesita un ambiente, se consideran variables como los metros cuadrados, la altura del techo, la orientación, la exposición al sol y la cantidad de personas que lo ocupan.

Para los equipos más chicos, de hasta 3499 frigorías, la instalación estándar parte de $135.000. En el siguiente rango, de 3500 a 5499 frigorías, el costo asciende a $160.000. A medida que aumenta la potencia, los valores se incrementan: instalar equipos de entre 5500 y 6299 frigorías cuesta $200.000, y los de 6300 a 7999 frigorías, $220.000.

De este modo, en el caso de los equipos de mayor capacidad, los precios se elevan de forma más marcada. La instalación estándar de aires acondicionados de entre 8000 y 8999 frigorías tiene un valor sugerido de $270.000. Mientras que para sistemas tipo roof-top, de 9000 a 14.999 frigorías, el costo ronda los $380.000. En el caso de los equipos de gran porte, de entre 15.000 y 18.000 frigorías, los valores alcanzan los $440.000, en línea con una mayor complejidad técnica y de montaje.

Qué variables inciden en el precio final

Más allá de los valores de referencia, desde el sector explican que el precio final de una instalación puede variar según las condiciones específicas de cada vivienda. “Los valores dependen básicamente de cuántas frigorías tiene el equipo, porque de eso depende el diámetro de las cañerías que se utilizan”, explica Diego Sibona, técnico electromecánico.

El especialista detalla que los equipos se colocan con un mínimo reglamentario de tres metros de cañería y que, a partir de allí, cada metro adicional se suma al presupuesto. “Si la unidad exterior va apoyada o colgada en altura, y si hay que extender distancias, esas son las tres variables que terminan definiendo el precio”, agrega.

En ese sentido, Sibona señala que, en la práctica, el costo total suele ser mayor al de la mano de obra básica. “En promedio, un equipo de 3000 frigorías, con los tres metros de caños reglamentarios, está hoy en torno a los $280.000, sumando la instalación completa”, precisa.

Otros trabajos y servicios habituales

Además de la instalación propiamente dicha, la Cámara detalla otros trabajos habituales vinculados a la climatización del hogar. La preinstalación estándar —que incluye cañerías aisladas, cableado y caja embutida— tiene un costo sugerido de $140.000, el mismo valor que el montaje de un equipo split sobre una preinstalación existente. A su vez, la desinstalación de un aire acondicionado de hasta 6000 frigorías cuesta $110.000, mientras que una visita técnica para diagnóstico o presupuesto se ubica en torno a los $40.000.

En el recambio del motocompresor, el costo de la mano de obra es equivalente al de los materiales New Africa - Shutterstock

En materia de mantenimiento, la limpieza y puesta a punto de un equipo split de hasta 6000 frigorías cuesta $80.000 si no requiere desinstalación y $110.000 si es necesario desmontarlo. Para trabajos más específicos, como la detección y reparación de fugas con recarga de refrigerante (R410a o R22), los valores parten desde $110.000. El recambio de capacitor tiene un costo de $80.000, mientras que la sustitución de una placa lógica ronda los $110.000. En el caso del recambio de motocompresor, la mano de obra equivale al valor de los materiales.

Desde la Cámara subrayan que todos estos montos son referenciales y funcionan como guía para el mercado. El precio final puede variar según el criterio del profesional y la complejidad de cada trabajo.

También recuerdan que toda instalación reglamentaria debe contemplar:

Un mínimo de 3 a 5 metros de tuberías

Cableado acorde a la capacidad del equipo

Alimentación eléctrica independiente con su correspondiente llave térmica

Mangueras de desagüe

Cañerías correctamente aisladas

A esto se suman costos adicionales cuando la distancia entre unidades supera los tres metros, el equipo se instala en altura, se requiere una ménsula para la unidad exterior o el trabajo demanda tareas especiales o implica riesgos para personas y herramientas.