Precios para hacer un quincho o galería para el verano

Un quincho o una galería ya no son espacios secundarios de la casa, especialmente durante el verano se convierten en protagonistas del diseño residencial.

Según el arquitecto Gastón Loray, titular del estudio Leone Loray Arquitectos, con obras en Argentina, Uruguay y otros países del mundo en las viviendas premium, los espacios exteriores ganan cada vez más protagonismo y se integran de manera natural al área social de la casa.

Quinchos y galerías ya no se conciben como áreas complementarias, sino como ambientes centrales, pensados para el disfrute, la funcionalidad y el diseño. Así lo explica Loray quien detalla que el costo de construcción de un quincho o galería premium parte desde los US$3600/m², en tanto que advierte que los valores finales varían según la calidad de los materiales, el sistema constructivo y el nivel de equipamiento.

La galería como extensión de la casa, con paneles que permiten cerrarla en dias de frío o lluvia para seguir usándola Andrés Sebastián Miranda

Por ejemplo, un quincho de una superficie de entre 60 m² y 100 m² tiene un costo estimado desde los US$215.000 a US$220.000 y puede superar los US$ 350.000 a US$ 380.000 cuando incluye parrilla completa, cocina equipada, sanitarios, cerramientos, climatización y terminaciones premium.

En tanto que una galería de entre 40 m² y 80 m², el costo estimado parte de los US$145.000 a US$ 150.000 y puede llegar a los US$ 280.000 a US$300.000, según estructura, cubierta, pisos y nivel de detalle.

Loray aclara que los valores pueden incrementarse de acuerdo al diseño, equipamiento fijo, carpinterías especiales y la integración con la vivienda existente.

La construcción de un quincho puede demorar entre cinco y ocho meses

En lo que respecta a los plazos de obra, los tiempos de ejecución también dependen de la superficie y la complejidad técnica del proyecto; por ejemplo la construcción de una galería puede tardar entre tres y cinco meses y un quincho entre cinco y ocho meses.

Estas son las tendencias

En la arquitectura residencial de alta gama, las tendencias actuales priorizan espacios amplios, sobrios y fuertemente conectados con el entorno. Entre los estilos más elegidos se destacan:

Japandi o minimalismo cálido: ambientes despojados, utilización de materiales naturales y equilibrio entre funcionalidad y serenidad.

ambientes despojados, utilización de materiales naturales y equilibrio entre funcionalidad y serenidad. Estilo brasileño contemporáneo: se apoya en el uso de materiales nobles y un lenguaje clásico reinterpretado, con una marcada relación entre el interior y exterior.

se apoya en el uso de materiales nobles y un lenguaje clásico reinterpretado, con una marcada relación entre el interior y exterior. Estilo náutico: presente de forma sutil en textiles, colores claros y detalles, en estos casos se evitan las interpretaciones literales de este estilo.

“El objetivo es que el quincho o la galería funcionen como una extensión natural del área social de la casa”, subraya Loray. En tanto que aclara que los materiales utilizados para este tipo de quinchos y galerías premium siguen criterios de durabilidad, bajo mantenimiento y envejecimiento noble frente a la intemperie.

Entre los más utilizados se encuentran: la madera tratada para exterior, la piedra natural, acero y estructuras metálicas, hormigón visto, porcelanatos, materiales cementicios y piedras sinterizadas. También se suele recurrir a textiles outdoor para cortinas, tapizados y cerramientos livianos.

Una galería simple que conecta la casa con la pileta y ofrece un espacio de sombra Daria

“La selección apunta a materiales que, con los tratamientos adecuados, resistan el uso exterior, mantengan su estética en el tiempo y aporten carácter al espacio”, concluye Loray.

En definitiva, a la hora de pensar en un quincho o galería tipo premium el arquitecto tiene en cuenta la espacialidad, el confort, los materiales y un punto clave que es que funcione como nexo entre el interior de la casa y el exterior.