Dale Hoffman, albañil: “Cuando la humedad penetra en una pared hay que picar hasta llegar a la superficie firme”

Las manchas oscuras, la pintura que se desprende y el revoque que comienza a deshacerse son algunas de las señales más frecuentes de humedad en las paredes. Se trata de un problema que afecta tanto a viviendas antiguas como a construcciones más recientes y que, además de deteriorar los ambientes, puede convertirse en un riesgo para la salud cuando aparecen hongos y moho.

Aunque muchas veces la primera reacción es raspar la zona afectada, aplicar algún producto antihumedad y volver a pintar, los especialistas advierten que una reparación superficial no alcanza si no se resuelve el origen del problema. De hecho, cuando la humedad ya deterioró el revoque, puede ser necesario retirar las partes dañadas hasta encontrar una superficie firme antes de reconstruir la pared.

Sin embargo, no todas las humedades son iguales. Algunas se producen por filtraciones de agua, otras por condensación debido a una ventilación insuficiente y también existen aquellas que ascienden desde los cimientos. Por eso, identificar la causa es el primer paso para evitar que las manchas reaparezcan después de la reparación.

El problema no siempre se resuelve con una limpieza superficial. En una guía publicada por un servicio de tratamiento de humedad de Gettysburg, Pensilvania, Dale Hoffman explica que cuando el moho penetra en la pared, puede ser necesario retirar las partes afectadas hasta llegar a la superficie firme. La reparación también exige controlar el origen de la humedad y secar correctamente la estructura antes de reconstruir la pared.

Una situación de estas características fue la que enfrentó una pareja joven que compró una casa antigua de dos pisos en Ohio, Estados Unidos, con la intención de transformarla en su hogar ideal. Lo que parecía una oportunidad para renovar una propiedad terminó convirtiéndose en un problema mucho mayor cuando descubrieron lo que escondían sus paredes.

Remodelaban su casa de los sueños cuando hicieron un asqueroso descubrimiento detrás de las paredes

Compraron una casa antigua y encontraron moho detrás de las paredes

Una pareja joven adquirió una vivienda antigua en Ohio, Estados Unidos, con la esperanza de transformarla en su hogar ideal. No obstante, durante las renovaciones, se toparon con una sorpresa desagradable oculta detrás de las paredes.

Documentaron todo en su cuenta de TikTok y acumularon la atención de miles de personas y millones de vistas. La pareja optó por comprar una casa de dos pisos que, a simple vista, parecía perfecta. “La ubicación, el espacio, el potencial y el precio de compra valieron la inversión para nosotros personalmente”, afirmaban en la descripción de uno de sus videos publicados.

Sin embargo, una inspección más minuciosa reveló que la casa tenía serios problemas de humedad. Decididos a resolver el conflicto sin gastar una fortuna, se encargaron ellos mismos de las reparaciones.

Las viviendas antiguas necesitan frecuentemente que sus paredes respiren para manejar la humedad usta, por lo que se dispusieron a quitar el revoque de concreto y el yeso húmedo para luego volver a enyesar con materiales adecuados.

En uno de sus videos más vistos, con 4,2 millones de reproducciones, la pareja mostró cómo, al retirar las capas de papel tapiz húmedo, encontraron algo repugnante: una gran cantidad de moho escondido tras el revoque.

La mujer, con una máscara, metiendo la mano en un agujero en la pared seca exclamó: “Qué asco”. El hombre utilizó un martillo para golpear la pared y remover más capas de papel tapiz mojado que ocultaban el hongo.

La pareja tomó medidas para eliminarlo. Llamaron a un yesero para evaluar la situación y les dio un consejo simple pero efectivo: mojar el moho con vodka y limpiarlo con una esponja. “Luego, solo sería necesario sacarlo con una espumadera una vez que se haya eliminado el moho”, añadieron.

El descubrimiento resultó ser un golpe inesperado, pero no se dejaron abatir. Compartieron la experiencia con sus seguidores en TikTok, quienes mostraron su apoyo y relataron situaciones similares que ellos mismos habían vivido.

Las paredes con humedad hay que atacarlas a tiempo

Un seguidor comentó: “Los vendedores de mi casa decidieron tapar una fuga en lugar de repararla. Un problema de US$500 se convirtió en un problema de US$10.000”.

Otra persona comentó: “Descubrimos lo mismo después de cerrar el trato. Los dueños anteriores pegaron paneles de yeso nuevos sobre papel tapiz mohoso”.

¿Qué hacer si hay humedad en su hogar?

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), el moho puede causar graves problemas de salud, especialmente en interiores húmedos.

Este genera alérgenos, irritantes y, en algunos casos, micotoxinas que pueden ser potencialmente peligrosas. Las personas sensibles pueden sufrir reacciones alérgicas, presentando síntomas parecidos a los de la fiebre del heno, como estornudos, secreción nasal, ojos irritados y erupciones cutáneas.

La exposición a este tipo de moho también puede provocar ataques de asma en personas con esta condición y causar irritación en los ojos, la piel, la nariz, la garganta y los pulmones, tanto en individuos alérgicos como en aquellos que no lo son. Por esta razón, la pareja de esta historia usó máscaras y guantes mientras trabajaron en las paredes.

Una de las formas en las que se presenta la humedad en la casa Shutterstock

Prevención y control del moho

La EPA destaca la importancia de controlar la humedad en interiores para prevenir la proliferación de moho. Si este ya está presente en las viviendas, es fundamental limpiarlo y abordar el problema de humedad subyacente para evitar su reaparición.

A pesar del desagradable hallazgo, la pareja sigue adelante con su proyecto de renovación, decidida a transformar su casa en el hogar de sus sueños.

A través de sus redes, advierten a otros potenciales propietarios de viviendas antiguas sobre los problemas ocultos detrás de las paredes y la importancia de realizar inspecciones exhaustivas antes de iniciar cualquier proyecto de compra.