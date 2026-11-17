Robert Pattinson, el actor británico que saltó a la fama mundial por su papel de Edward Cullen en Crepúsculo y que ahora fue elegido para interpretar al nuevo James Bond, sorprendió al hablar sobre su mudanza a Beverly Hills, uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles. Después de vivir durante años en Los Feliz y Hollywood Hills, el actor de 40 años decidió alquilar una casa en Beverly Hills junto a su pareja, Suki Waterhouse, y su hija. Aunque siempre se había identificado más con los barrios del este de la ciudad, reconoció que su percepción del lugar cambió después de instalarse allí. Su nueva residencia se suma a un recorrido inmobiliario que incluye la compra y venta de varias propiedades millonarias.

Robert Pattinson saltó a la fama mundial por su papel de Edward Cullen en Crepúsculo

En una entrevista con GQ, retomada por la revista People, Pattinson reconoció que antes solo frecuentaba ese barrio por compromisos laborales. Pero su percepción cambió después de instalarse allí. “Ahora siento que todo es bastante agradable. Tal vez me volví un snob”, bromeó.

Cómo es su nueva casa en Beverly Hills

Actualmente, Pattinson vive con su familia en una propiedad alquilada en Beverly Hills, uno de los barrios residenciales más exclusivos de Los Ángeles.

Aunque no trascendieron fotografías verificadas de la vivienda ni el precio del alquiler, se sabe que la casa cuenta con un gimnasio privado, que el actor utiliza para prepararse físicamente para la segunda entrega de The Batman.

Robert Pattinson junto a su pareja Suki Waterhouse JEAN BAPTISTE LACROIX - AFP

Según informó Home Beautiful, la pareja mantiene bajo reserva los detalles de su residencia actual. Sin embargo, las propiedades que Pattinson compró anteriormente permiten conocer sus preferencias arquitectónicas.

La mansión histórica de Los Feliz que compró por US$6,2 millones

En 2011, Pattinson adquirió por US$6,275 millones una mansión en Los Feliz, conocida como Seyler House. Construida en 1922 y diseñada por el arquitecto Stiles O. Clements, fue una de las primeras residencias privadas levantadas en las colinas de ese barrio de Los Ángeles.

La propiedad, de estilo colonial español, tiene aproximadamente 372 m² cubiertos sobre un terreno de 6000 m². En su interior se destacan los techos con vigas de madera, los vitrales, los revestimientos originales y un pasadizo secreto que conduce a un antiguo bar clandestino.

En el exterior cuenta con jardines distribuidos en terrazas, una piscina de aspecto natural y un anfiteatro privado.

Según reconstruyó Robb Report, la casa perteneció anteriormente al actor Tim Curry, quien la restauró durante la década de 1990. Pattinson vivió allí junto a su entonces pareja, Kristen Stewart, y en 2014 la vendió por US$6,375 millones al actor Jim Parsons, de The Big Bang Theory.

Su primera casa en Hollywood Hills: más pequeña y privada

Ese mismo año, Pattinson compró por aproximadamente US$2,2 millones una vivienda de una sola planta en Hollywood Hills.

Construida en la década de 1950, la propiedad tenía unos 180 m², dos dormitorios y dos baños. Conservaba elementos característicos de la arquitectura española, como pisos de terracota, techos con vigas de madera, puertas con arcos y una chimenea de doble frente.

En el exterior, un jardín rodeado de vegetación incluía terrazas, una piscina de forma irregular y un spa privado.

El actor conservó la vivienda durante casi una década, hasta que la vendió a fines de 2023 por US$3 millones, en una operación privada y al contado, según informó Robb Report.

La casa de US$5,3 millones que compró con Suki Waterhouse

En 2022, Pattinson y Waterhouse adquirieron una residencia más amplia en Hollywood Hills por US$5,3 millones.

Construida en 1939 y ubicada dentro de una comunidad residencial cerrada, la propiedad tiene aproximadamente 251 m², tres dormitorios, tres baños completos y un toilette.

En 2022, Pattinson y Waterhouse adquirieron una residencia más amplia en Hollywood Hills por US$5,3 millones @worldwidelistings

Construida en 1939 y ubicada dentro de una comunidad residencial cerrada, la propiedad tiene aproximadamente 251 m² @worldwidelistings

De acuerdo con Robb Report y Home Beautiful, la casa mantiene el estilo colonial español de sus anteriores viviendas, con techos de vigas expuestas, aberturas en arco y una chimenea tradicional.

La cocina cuenta con muebles de madera oscura y mesadas de mármol, mientras que la suite principal tiene un pequeño balcón con vistas al jardín. En el exterior se encuentran una piscina pequeña y un patio con un sector de estar y chimenea.

La residencia también tiene una historia vinculada al espectáculo: perteneció a Stephanie Savage, cocreadora de Gossip Girl, y posteriormente a Marissa Ribisi, expareja del músico Beck. Además, apareció en el programa Flipping Out, durante una remodelación realizada por el diseñador Jeff Lewis.

En el exterior se encuentran una piscina pequeña y un patio con un sector de estar y chimenea @worldwidelistings

Aunque actualmente la pareja vive en Beverly Hills, no se confirmó si todavía conserva esta propiedad.

De esta manera, Pattinson pasó de una mansión histórica de más de US$6 millones a viviendas más pequeñas y privadas, hasta instalarse con su familia en Beverly Hills. Un cambio de estilo de vida que el propio actor resumió con humor al reconocer que quizás se había vuelto un poco más sofisticado.