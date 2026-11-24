Los propietarios que necesitan recuperar un inmueble por falta de pago del alquiler, vencimiento del contrato u ocupación indebida podrían enfrentar procesos judiciales mucho más cortos.

El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce modificaciones en los procedimientos de desalojo y busca reducir los tiempos que actualmente pueden extenderse durante años.

La norma obtuvo su sanción definitiva el jueves 19 de noviembre, luego de que la Cámara alta aprobara las modificaciones que había incorporado Diputados. Entre los principales cambios se encuentra la implementación obligatoria del juicio sumarísimo, un procedimiento que reduce los plazos para contestar una demanda y limita determinadas instancias que pueden prolongar los litigios.

“Es un cambio copernicano porque va a abreviar enormemente los juicios de desalojo”, sostiene Enrique Abatti, abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), quien destaca que la reforma podría representar un avance en materia de seguridad jurídica.

Los cambios en el procedimiento judicial no se aplicarán en todo el país, sino que solo en la Ciudad de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

Sin embargo, hay una cuestión fundamental: los cambios en el procedimiento judicial no se aplicarán en todo el país. La reforma modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige para estos procesos en la Justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires. Las provincias cuentan con sus propios códigos procesales.

Cuánto podría tardar un desalojo con la nueva ley

Hasta ahora, uno de los principales problemas que enfrentaban los propietarios era la duración de los procesos judiciales para recuperar sus inmuebles.

Según explica Abatti, en la provincia de Buenos Aires un juicio de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato puede demorar entre un año y medio y dos años. En los casos de intrusión, los tiempos pueden extenderse hasta tres años.

En la ciudad de Buenos Aires, por su parte, los jueces podían determinar si correspondía tramitar el desalojo mediante un procedimiento ordinario o uno sumarísimo, de acuerdo con las particularidades del expediente. La diferencia no es menor: mientras que el juicio ordinario contempla más etapas y plazos procesales extensos, el sumarísimo está diseñado para resolver los conflictos de manera más rápida.

Con la nueva legislación, los juicios de desalojo deberán tramitar por la vía sumarísima, lo que elimina la posibilidad de recurrir al procedimiento ordinario para estas acciones. “Esta reforma va a traer seguridad jurídica porque se van a abreviar los juicios de desalojo”, señala el especialista.

En concreto, uno de los cambios más importantes se encuentra en el plazo que tiene la persona demandada para responder:

Cinco días para contestar la demanda: en lugar de los 15 días previstos en el procedimiento ordinario.

en lugar de los 15 días previstos en el procedimiento ordinario. Plazos de tres días para determinados traslados judiciales: frente a los cinco días habituales del proceso ordinario.

frente a los cinco días habituales del proceso ordinario. Limitación de excepciones previas y reconvenciones: se restringen mecanismos procesales que pueden extender la duración del expediente.

Esto no significa que el propietario pueda recuperar el inmueble cinco días después de iniciar el juicio. La demanda deberá tramitar ante la Justicia y será un juez quien determine si corresponde ordenar el desalojo.

En qué casos se podrá solicitar la devolución anticipada de una propiedad

Otra de las modificaciones relevantes es la posibilidad de solicitar la entrega anticipada del inmueble, incluso antes de que finalice el juicio.

La reforma contempla esta herramienta para determinados supuestos, entre ellos los conflictos con tenedores precarios, intrusos y situaciones de incumplimiento contractual.

Si una persona ocupa una propiedad que le fue prestada y se niega a devolverla cuando corresponde, el titular podrá recurrir a la Justicia Daniel Basualdo

Por ejemplo, si una persona ocupa una propiedad que le fue prestada y se niega a devolverla cuando corresponde, el titular podrá recurrir a la Justicia y solicitar su restitución.

En los casos de alquileres, también se contempla la posibilidad de pedir una desocupación anticipada ante la falta de pago o el vencimiento del contrato, siempre bajo las condiciones previstas por la legislación.

Uno de los cambios centrales está relacionado con la garantía que debe presentar el propietario para solicitar esta medida. Hasta ahora, explica Abatti, podía exigirse una caución económica para responder por los eventuales daños que provocara una restitución anticipada injustificada. La nueva ley permite recurrir a una caución juratoria, es decir, un compromiso formal del solicitante ante la Justicia, sin necesidad de depositar previamente una suma de dinero. Esto no significa que el desalojo sea automático: el juez deberá analizar las circunstancias y la documentación presentada.

Además, se incorpora una sanción para los casos en los que el propietario consiga la restitución del inmueble mediante información falsa u ocultamiento de documentación. En esas situaciones, podrá aplicarse una multa de hasta diez veces el valor del último alquiler vigente, en beneficio del demandado.

Cuántos meses sin pagar el alquiler permiten iniciar un desalojo

En los contratos de vivienda, el Código Civil y Comercial contempla la falta de pago durante dos períodos consecutivos como causal para resolver el contrato Daniel Basualdo

Una de las preguntas más frecuentes entre propietarios e inquilinos es cuánto tiempo debe transcurrir sin pagar el alquiler para que pueda iniciarse una demanda.

En los contratos de vivienda, el Código Civil y Comercial contempla la falta de pago durante dos períodos consecutivos como causal para resolver el contrato.

Pero antes de iniciar el juicio por falta de pago, el propietario debe cumplir con un requisito: intimar fehacientemente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos, contados desde la recepción de la notificación. La intimación puede realizarse, por ejemplo, mediante una carta documento y debe indicar dónde puede efectuarse el pago.

Durante el tratamiento legislativo se había planteado reducir ese plazo a tres días. Sin embargo, esa modificación fue descartada, por lo que se mantienen los diez días para los alquileres destinados a vivienda.

Es importante distinguir ambos momentos: los diez días corresponden al plazo para pagar la deuda antes de iniciar la demanda, no al tiempo que tiene el inquilino para abandonar la propiedad. En los contratos de locales comerciales, oficinas y otros destinos, las condiciones de intimación pueden ser diferentes.

Qué sucede si en la propiedad viven menores o personas vulnerables

La reforma también incorpora disposiciones para los casos en los que el inmueble esté ocupado por personas en situación de vulnerabilidad.

Cuando se acredite la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria. Según explica Abatti, la disposición contempla un plazo que no podrá exceder los diez días para gestionar esa asistencia.

Qué otros cambios incorpora la ley

Además de reducir los tiempos judiciales, la legislación introduce modificaciones en cuestiones prácticas que, según los especialistas, suelen generar demoras.

Una de ellas está vinculada con las notificaciones. Si el inmueble no tiene visible su numeración, el demandante podrá acompañar fotografías de la fachada y de las propiedades linderas para facilitar su identificación.

También se contempla la utilización del domicilio electrónico en las notificaciones, bajo las condiciones previstas por la normativa.

Se contempla la utilización del domicilio electrónico en las notificaciones Magnific

Otra modificación alcanza a los casos en los que el desalojo se solicita por cambio de destino, deterioros graves, realización de obras nocivas o uso abusivo o deshonesto de la propiedad. Por ejemplo, cuando un inmueble alquilado para vivienda se utiliza para desarrollar una actividad comercial no autorizada que altera la convivencia. En esas situaciones, el juez deberá disponer una constatación judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con el objetivo de identificar a los ocupantes y verificar las condiciones del inmueble. A su vez, se introducen disposiciones para facilitar la ejecución de las órdenes de lanzamiento, con posibilidad de recurrir al auxilio de la fuerza pública, la intervención de un cerrajero y la realización de diligencias en días y horarios inhábiles cuando corresponda.

En todos los casos, la recuperación forzosa del inmueble deberá realizarse mediante intervención judicial. La reforma no habilita a los propietarios a desalojar por sus propios medios.

¿Se aplicarán los desalojos exprés en la provincia de Buenos Aires?

Uno de los puntos que más dudas genera es el alcance territorial de la medida. La reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene aplicación en la Justicia nacional con competencia civil en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, no modifica automáticamente los procedimientos de la provincia de Buenos Aires ni los del resto de las jurisdicciones. “Hay un abismo entre los desalojos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia”, afirma Abatti.

La reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene aplicación en la Justicia nacional con competencia civil en la ciudad de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

El especialista destaca que algunas provincias, como Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y La Pampa, ya cuentan con mecanismos procesales más ágiles para resolver este tipo de conflictos. La nueva ley invita a las provincias a adecuar sus legislaciones procesales, aunque cada jurisdicción deberá decidir si introduce modificaciones.

Abatti también plantea que, en determinadas circunstancias, los contratos pueden contemplar acuerdos sobre la jurisdicción en la que se resolverán eventuales conflictos. Sin embargo, la validez y el alcance de estas cláusulas dependen de las reglas de competencia aplicables y no implican que cualquier inmueble ubicado fuera de CABA pueda quedar automáticamente sometido al nuevo procedimiento.

Cómo podría impactar en el mercado de alquileres

Más allá de los cambios judiciales, los especialistas consideran que la reforma podría tener consecuencias en el mercado inmobiliario.

El principal argumento es que la posibilidad de recuperar una propiedad en menos tiempo reduciría el riesgo que asumen los propietarios al ofrecerla en alquiler. Según Abatti, los procesos judiciales prolongados generan incertidumbre y desalientan las inversiones destinadas a obtener una renta inmobiliaria. En ese sentido, considera que una mayor previsibilidad podría incentivar a más propietarios a incorporar sus inmuebles al mercado y contribuir a dinamizar la actividad de la construcción.

Una mayor previsibilidad podría incentivar a más propietarios a incorporar sus inmuebles al mercado Daniel Basualdo

Por otro lado, sostiene que los inquilinos que cumplen con sus obligaciones podrían resultar beneficiados. “Los inquilinos cumplidores de sus obligaciones se van a ver beneficiados porque va a haber más oferta y se van a exigir menos requisitos”, asegura. La lógica es que, ante un menor riesgo de enfrentar un juicio prolongado, los propietarios podrían flexibilizar las garantías y otras condiciones que actualmente solicitan para firmar un contrato.