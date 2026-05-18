Dólares en el colchón: Lanzan un instrumento para usarlos en propiedades sin tener todo el dinero para comprar una

En la Argentina, el ladrillo es y fue uno de los refugios de valor. Desde departamentos comprados para destinar al alquiler y esperar rentabilidad, hasta cocheras o locales comerciales, la inversión inmobiliaria ocupa un lugar clave entre quienes buscan proteger sus ahorros ante la inflación, las devaluaciones y la volatilidad financiera.

Pero, en un contexto en el que comprar una propiedad es cada vez más difícil, ya que las posibilidades actuales recaen prácticamente en el efectivo, existen instrumentos que permiten invertir en el mercado sin necesidad de desembolsar miles de dólares.

En esta realidad, por primera vez se lanzó en la Argentina un REIT (Real Estate Investment Trust), un vehículo financiero que permitirá invertir en propiedades desde $1000, sin necesidad de comprar un departamento completo ni ocuparse de inquilinos, arreglos o expensas. La apuesta apunta especialmente a captar parte de los dólares “del colchón”, que siguen fuera del sistema financiero y perdiendo valor frente a la inflación en moneda dura.

En Argentina el ladrillo fue históricamente una posibilidad segura de refugio de inversión Soledad Aznarez

“Los dólares en el colchón pierden valor, por lo que esta es una buena forma de invertirlos. Es una invitación a la gente para que saque los billetes de ahí y los ponga a rendir”, aseguró Juan Ignacio Abuchdid, líder de Grupo IEB, quien impulsa esta nueva herramienta, regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y listada en BYMA, junto al desarrollador Beltrán Briones. “La regulación de la CNV da seguridad jurídica”, agregó.

La lógica de esta nueva herramienta busca acercar el mercado inmobiliario a pequeños ahorristas que hoy no tienen capacidad para comprar una propiedad.

¿Qué es el REIT y cómo funcionará en la Argentina?

Los REIT son fondos de inversión inmobiliaria que permiten a las personas invertir en propiedades. En otros mercados como Estados Unidos, Europa y Asia existen desde hace décadas. Funcionan como fondos que generan ingresos, y dividendos sin la necesidad de que el inversor gestione los inmuebles directamente. A diferencia de una compra de una propiedad tradicional, son instrumentos líquidos, que permiten diversificación, entrar y salir cuando la persona quiera, además de ser accesibles porque exigen montos pequeños.

“La propiedad está barata, por lo que es un buen momento para comprar. Además, es de bajo riesgo porque la inversión no será en pozo, sino en unidades ya terminadas”, aseguró Beltrán Briones, el joven desarrollador que se asoció a Abuchdid en el lanzamiento del primer REIT en el país. El instrumento estará a cargo de Ciclo Nova Asset Management S.A. y se lanzará el 10 de junio, durante ese día se tomarán las posiciones y el 11 ya estará operando en la bolsa. El plan de los socios es invertir principalmente en propiedades terminadas de alta gama en la ciudad de Buenos Aires: locales comerciales, oficinas AAA y residencias premium, sobre todo en el corredor norte porteño.

El precio de las acciones imitará el metro cuadrado de la ciudad de Buenos Aires.

Según Briones, “el m² en Argentina está 60% atrasado comparándolo con el valor de las propiedades en 2018, en el pico de los créditos UVA. Este porcentaje corresponde a la suma entre el atraso del precio de publicación del usado, que se encuentra con alrededor de un 30% y la suma de la inflación en dólares de ese mismo período que sufrió esa moneda en el mundo (30% aproximadamente)”. “El dólar del 2017 equivale a 1,37 de hoy. Hace diez años todo valía menos en dólares”, agregó.

Sin ir más lejos compartió el dato dado a conocer hace algunas semanas atrás. En Saavedra las propiedades aumentaron un 13 por ciento en el último año. Fue una de las primeras zonas en reaccionar.

De acuerdo a los impulsores, la idea es que las personas que tienen dólares bajo el colchón puedan invertirlas en este fondo para no perder valor Daniel Basualdo

“El primer objetivo es captar entre US$20 y US$30 millones en esta colocación”, explicó Abuchdid.

El mecanismo será similar al de adquirir una acción o una cuotaparte de un fondo común de inversión. Desde $1000 se podrán suscribir participaciones durante el período de colocación inicial y, una vez que el REIT comience a cotizar en bolsa, esas cuotapartes podrán comprarse o venderse desde cualquier ALyC del mercado argentino.

El retorno de la inversión

Los especialistas aseguraron que el fondo tendrá dos fuentes principales de retorno: por un lado, la renta generada por los alquileres de las propiedades; y por otro, la apreciación de valor de los inmuebles en el tiempo -sobre todo en un mercado con valores atrasados-, “ya que se espera que el metro cuadrado recupere valor”.

Uno de los principales diferenciales del esquema es que, a diferencia de la compra tradicional de un inmueble, el inversor podrá salir de su posición cuando quiera vendiendo sus cuotapartes en el mercado secundario. “Las cuotapartes van a cotizar en bolsa, por lo que te podés salir del fondo cuando quieras”, sostuvo Abuchdid.

El fondo tendrá una duración de 10 años y la estimación es que el rendimiento sea superior al 5% anual en dólares.

Un punto no menor es que los socios mantendrán informado a los inversores ya que en la web presentarán las propiedades adquiridas y hasta los precios a los que fueron alquiladas para que las personas puedan evaluar si quieren entrar o salir”, señalaron los socios desde la firma.

El cronograma de inversión será progresivo: el fondo deberá tener invertido un tercio del patrimonio en inmuebles dentro de los primeros 12 meses, dos tercios a los 18 meses y más del 75% a los 24 meses.

“La apuesta del REIT es captar a quienes buscan exposición al ladrillo sin asumir esos costos ni ocuparse de inquilinos, reparaciones o expensas”, resumieron los impulsores del primer REIT en Argentina.