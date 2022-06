Dónde se pueden encontrar los monoambientes más económicos del mercado para alquilar

El aumento en el precio de los alquileres no da tregua y junio llega con nuevos incrementos en todas las tipologías de vivienda. Sin embargo, son las unidades pequeñas las que evidencian subas preocupantes en relación con los salarios.

De acuerdo al index que realiza todos los meses el portal ZonaProp, el valor de alquiler de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires asciende a $50.697 por mes y representa casi la mitad del salario promedio; que es de 121.220 pesos por mes de acuerdo al RIPTE.

Por otra parte, un departamento de dos ambientes y 50 m² cuesta un 19% más caro y se ubica en $60.262; mientras que una unidad de tres ambientes y 70 m² se alquila por $81.943.

El dato del precio de los monoambientes es preocupante, teniendo en cuenta que, en general, atiende a una demanda con niveles salariales más bajos. Tal es así que el fuerte aumento de los alquileres en el último año ha generado que aquellas personas que cobran el Salario Mínimo, Vital y Móvil -que es de $38.940- no puedan cubrir el 100 % del valor del contrato: según el CESO pueden afrontar el 90,6% del alquiler de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos valores oscilan los $43.000.

“El trabajo que requiere un contrato de alquiler combina capital humano y tiempo intensivo, por lo tanto hay un piso en el costo de hacerlo que es independiente del tamaño del inmueble. Esto termina, de alguna manera, influyendo en el precio de los monoambientes que son los más pequeño”, explica a LA NACION Soledad Balayan, titular de Maure Inmobiliaria.

Ahora, además del precio, ¿qué ocurre con la oferta de los monoambientes? Según datos del Monitor Inmobiliario, en nueve meses se redujo un 40% la oferta de inmuebles en el mercado locativo. En el caso de los monoambientes, de 1924 que había publicados, hoy sólo se encuentran 789 (-59%). Se trata de la tipología que más disminuyó la oferta porque habían 2938 de dos ambientes, ahora hay 1643 (-44%), y los de tres, cuatro y cinco ambientes son los menos afectados, entre un -28% al -9%.

¿Por qué bajó más la cantidad de monoambientes en alquiler que en el resto de las unidades? En primer lugar, las unidades chicas fueron las más afectadas, porque también son las más demandadas.

“Se dio a principios de este año con la llegada de la presencialidad a las universidades que muchísimos alumnos que cursaron virtual 2020 y 2021 tuvieron que volver y comenzar sus cursadas presenciales, esto absorbió todo el stock vigente”, señala Daniel Bryn, titular de Invertiré Real Estate.

Por otro lado, Bryn apunta a la expectativa de un cambio en la ley 27.551 puso en stand by muchos departamentos que estaban pensando poner en alquiler o que no renovaron con su inquilinos y no volvieron a alquilarse aún.

En tanto, Balayan encuentra además otro motivo. “La caída en la oferta fue muy fuerte en monoambiente y 2 ambientes. No hay inversores comprando monoambientes para destinar al alquiler. Eso pone mucha presión ya que los departamentos pequeños son los demandados”, agrega la broker.

Precio de los monoambientes por barrio

Los tres dictámenes que emitió la Comisión de Legislación Nacional para modificar la ley 27.551 demorarán aún más su llegada al recinto de Diputados por la decisión de ser girados a la Comisión de Presupuesto.

Los precios de alquiler en CABA aumentan un 6% por encima del mes previo y en 2022 los nuevos contratos de alquiler acumulan una suba del 28,5%, levemente por debajo de la inflación, que registra un 29,9%.

En tanto, la oferta del mercado locativo se mantiene acotada. De acuerdo al CESO, durante los primeros cuatro meses de 2022, la cantidad de departamentos ofertados para alquiler cayó en promedio 20% en comparación al mismo período del año anterior.

De acuerdo a los avisos publicados por ZonaProp, los barrios más caros para alquilar un monoambiente, el top cinco se conforma por:

Belgrano ($66.995)

($66.995) Palermo ($66.769)

($66.769) Villa Crespo ($61.352)

($61.352) Núñez: ($61.298)

($61.298) Recoleta: ($60.985)

En la zona media se encuentran Villa Devoto ($52.353), Retiro ($52.128), San Telmo ($51.729), Chacarita ($51.359) y Villa Pueyrredón ($51.252)

En tanto, estos son los cinco barrios más económicos para alquilar un monoambiente: