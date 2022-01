Dos hermanos diseñan casas en las que buscan que la gente se sienta “de vacaciones” y les piden que escriban una carta

Todo empieza en un papel: una imagen mental, algunos trazos, un boceto. El dibujo evoluciona, toma forma, recibe aprobaciones y sufre cambios. Tiempo después, eso que comenzó como una idea se materializa: primero se convierte en una casa y después en un hogar. En ese proceso, que simplificado se puede contar en unas pocas líneas, los hermanos Ezequiel y Félix Gil, al frente del estudio de arquitectura Pacífica, encontraron su vocación. Inspirados por la naturaleza, el arte y el estilo de vida, se unieron para diseñar propiedades en donde las personas sientan que viven como si estuvieran de vacaciones.

“Trabajamos en proyectos residenciales y buscamos que estén aggiornados a la naturaleza”, cuenta a LA NACION Ezequiel, que es el arquitecto de los proyectos. Félix, su hermano, es ingeniero. El equipo se completa con 45 personas. En la Argentina, cuentan con tres patas: arquitectura, interiorismo y construcción. “Cada casa es el escenario en donde transcurrirá la película de la familia que viva allí”, comenta el emprendedor.

Por eso, el proceso siempre empieza con una carta escrita por los clientes, donde vuelcan sus deseos e intenciones en relación a la futura propiedad. “No se puede trabajar sin antes conocerlos. Por eso, yo me tomo el tiempo para saber quiénes son. Les pido que me lo cuenten por escrito. Cuando me toca diseñar una casa de mucha superficie entiendo que voy a estar relacionado con ellos por muchos años y que es importante saber qué quieren antes de empezar a dibujar”, explica Ezequiel. Para él, la premisa es entender que el inmueble no será para quienes la diseñen, sino para quienes lo habiten. Por lo tanto, su objetivo es mantenerse flexible en cuanto a los estilos arquitectónicos y la estética de los espacios.

Entender la "casa de los sueños" de los propietarios es clave antes de arrancar a dibujar, afirman los emprendedores

El nombre del estudio anticipa la línea que busca seguir: Pacífica quiere ser sinónimo de tranquilidad, comodidad y armonía. Todo eso, además, los creadores quieren vincularlo con el lujo. “Fui encontrando el camino en la búsqueda de pensar a la arquitectura desde las vivencias reales de las personas que nos contratan. No tenemos un estilo definido y todas las casas que hacemos son diferentes, porque buscamos absorber las diferentes culturas arquitectónicas que nos rodean. A nosotros nos inspira lo relacionado al mar, al agua, a la naturaleza, al sudeste asiático, pero siempre nos adaptamos”, afirman.

El diseño es clave a la hora de proyectar una casa que se conecte con la naturaleza, afirman

¿Qué es una casa para vivir como si se estuviera de vacaciones? “La unidad tiene que estar en sintonía con la naturaleza y combinar el comfort con lo gourmet y “una sensación de refugio”. “Tanto el que se levanta temprano para irse, el que hace home office y el que no trabaja va a sentir que la casa fue diseñada para él. Lo que buscamos es que el cliente sienta que puede relajarse y vivir cómodo en la cotidianeidad”, responde Ezequiel.

En más de una década de trabajo, hay muchos casos que explican la premisa del estudio que trabajo para clientes que van desde famosos hasta futbolistas, tenistas, actores y productores de cine, cuyos nombres se mantienen en el anonimato para preservar su privacidad. “Hay clientes que se sienten identificados con un deporte, o quizás un lugar como la montaña o el mar. Si la casa está lejos de eso, la idea es tráerselos, porque lo asocian con sus momentos de hobbie o tranquilidad”, indican. Por ejemplo, hay casas que tienen cavas subterráneas, ideales para los amantes del vino; microcines para los cinéfilos; salas de música; galerías de arte; jaula de golf equipada electrónicamente con sistema robótico; taller de motos; piletas cubiertas y muchas cosas más. “Mientras más se meta el cliente en el proceso, más valiosa va a ser la resolución de su casa. Nosotros entrevistamos a los hijos de las familias incluso, para ver qué tipo de arquitectura les gusta y así salen cosas muy divertidas”, agregan.

La conexión de las casas con la naturaleza es una de las premisas del estudio

Oriundo de Necochea, Ezequiel asegura que siempre sintió una conexión con el dibujo y con el mar, por lo que hoy el agua siempre está presente en las casas que diseña. “Desde chico pienso que la arquitectura residencial es la más compleja de todas porque cuando vas a hacer una casa tocás fibras de las personas que no sabés a dónde pueden disparar”, resume.

El estudio sigue en expansión y actualmente tiene presencia en España, Uruguay, Paraguay, Centroamérica y Estados Unidos. ”Tenemos clientes con los que no hablamos el mismo idioma y nos comunicamos a través de gráficos o dibujos. Es algo que traspasa las fronteras”, afirma Ezequiel. Ahora tiene un nuevo desafío: una firma contrató a Pacífica para participar en la creación de la primera casa biomimética de la Argentina. Se trata de una ciencia que estudia los modelos naturales para imitarlos y utiliza sus diseños y procesos para resolver problemas humanos. “Es entender la naturaleza y aplicarla para vivir. Recién estamos empezando, pero va a ser un refugio con forma de caracol que sea beneficioso para el ambiente”, finaliza.