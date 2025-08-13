¿Es legal cerrar una cochera con rejas en un edificio?

En la vida consorcial, pocas cosas generan tantas discusiones como los límites entre lo que un propietario puede modificar y lo que debe quedar bajo reglas compartidas. Las zonas que son denominadas áreas comunes de un edificio no son propiedad exclusiva, a diferencia de las partes propias.

Ahora, al referirse a una cochera, esta entra dentro de lo que se denomina parte propia de un edificio, porque, si constan de una escritura, son de propiedad del dueño de esa unidad. Pero, a la hora de pensar en alterar de alguna forma esa cochera, la decisión ya no es propia.

Por lo que, para responder a la pregunta sobre si un dueño puede cerrar su espacio con rejas, se llega a la siguiente conclusión:

Según Enrique Abatti, abogado especializado en Derecho Inmobiliario, la respuesta es clara: no se puede, salvo que el reglamento del edificio lo autorice de forma expresa. Si esa facultad no está prevista desde el inicio, el consorcio puede habilitarla mediante una asamblea, pero cumpliendo las mayorías legales o las que establezca el estatuto.

No se puede poner rejas en una cochera de un edificio si no está aclarado en el reglamento Imagen generada por IA

“En este caso, la autorización debe incluir un diseño estandarizado que determine la administración o la misma asamblea, y la ejecución debe estar a cargo de alguien designado por el consorcio. No puede cada uno hacer la reja que se le ocurra para delimitar su espacio guarda coche”, detalla Abatti.

El criterio es similar al de las bauleras: si el constructor entrega espacios abiertos, marcados y numerados, no se pueden cerrar de forma unilateral. La razón es doble: seguridad y estética. Cualquier modificación debe responder a un diseño único y aprobado, para evitar riesgos y mantener la uniformidad del edificio.

En resumen, antes de pensar en colocar una reja, conviene leer el reglamento y, de ser necesario, llevar el tema a la próxima asamblea. Evitarse un conflicto con los vecinos puede ser más barato que instalar la reja.

Antes de pensar en colocar una reja, conviene leer el reglamento Imagen generada por IA

¿Cuál es la diferencia entre una cochera y un garaje?

Cuando se trata de proteger un vehículo, no todos los espacios de guardado son iguales. Aunque muchas veces se usan como sinónimos, una cochera y un garaje no son lo mismo, y conocer sus diferencias puede ayudar a tomar una mejor decisión al momento de construir o comprar una propiedad.

La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura. El garaje es una construcción cerrada, con paredes, techo y una puerta que se puede cerrar con llave. Suele estar adosado a la vivienda o como una estructura independiente, y ofrece una protección integral frente a los cambios del tiempo, los robos y el desgaste que genera la exposición prolongada al sol, la lluvia, el viento o el granizo.

La cochera, en cambio, es un espacio más abierto. Puede tener solo techo y algunos pilares o paredes laterales, pero no está completamente cerrada. Este tipo de estructura protege el vehículo del sol y la lluvia, pero no brinda el mismo nivel de seguridad ni de resguardo que un garaje. Sin embargo, también tiene sus ventajas, como el menor costo y la mayor flexibilidad de ubicación y diseño.

Una cochera y un garaje no son lo mismo Shutterstock

Ventajas del garaje

Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios:

Mayor protección: resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto.

resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto. Más seguridad: al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo.

al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo. Comodidad: si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima.

si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima. Espacio extra: muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo.

muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo. Atractivo estético: puede diseñarse a tono con la arquitectura de la casa o construirse como un módulo independiente.

Ventajas de la cochera

Aunque no ofrece el mismo nivel de protección que un garaje, la cochera también tiene sus beneficios: