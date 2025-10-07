Esta es la provincia más barata de Argentina para vivir en octubre 2025

Según los últimos datos del mercado inmobiliario de un informe privado, en los principales centros urbanos del país, la ciudad de Córdoba es una de las más baratas al momento de adquirir una propiedad. Por ejemplo, en su capital, el precio promedio de los departamentos es de US$1371/m², cabe aclarar que el valor medio en esta ciudad es un 45% inferior al de la ciudad de Buenos Aires que tiene un ticket de US$2452/m² para la compra, así lo informa la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

En tanto que la segunda resulta Rosario, en Santa Fe, allí el precio medio de los departamentos subió un 1.3% en agosto y se ubicó en US$1755/m². En tanto que, en lo que va de este año acumuló un incremento del 11,5%. En promedio, un departamento de dos ambientes de unos 50 m² cuesta unos US$87 mil y uno de tres, de 70 m², alcanza los US$135.000.

Le sigue la zona oeste del Gran Buenos Aires (GBA) donde el precio de los departamentos se ubica en US$1635/m², de manera que, un departamento de dos ambientes y 50 m² tiene un valor de US$82.000 y uno de tres ambientes con 70 m² alcanza los US$117.000. En zona norte del GBA, el metro cuadrado se ubica en US$2336, de modo que un departamento medio de dos ambientes y 50 m² tiene un valor de US$114.000 y uno de tres ambientes y 70 m² sube a los US$175.000.

CABA está en el tope del ranking de venta, con un valor medio de los departamentos que en septiembre subió el 0,1%. El precio promedio es de US$2452/m² y refleja un incremento acumulado del 5,5% en 2025. Puerto Madero es el barrio donde el valor se cotiza más con US$6701/m² en los departamentos a estrenar y US$5923/m² los usados.

La ciudad de Buenos Aires tiene los precios más altos para adquirir una propiedad Daniel Basualdo

Dónde alquilar a mejor precio

En lo que respecta a alquileres la ciudad más barata para rentar un departamento es Rosario donde, en promedio, un departamento de dos ambientes cuesta unos $446.342 por mes. Según indica el informe de Zonaprop, Puerto Norte es el barrio con oferta más cara de alquiler de esta tipología con un valor de $570.975 por mes a diferencia de las zona de España y Hospitales, que resulta la más económica a $319.935 la renta mensual.

Mientras que, en la ciudad de Córdoba, el precio medio de alquiler de un departamento de un dormitorio se ubica en $445.796 por mes, pero al ser un dato de febrero se calcula que la situación hoy está por encima de Rosario. Cabe destacar que los valores de alquiler en Córdoba son un 33% inferiores a los de CABA que, para esa tipología, alcanza los $682.377 mensuales. Las Rosas es el barrio cordobés más caro para alquilar en la ciudad y San Martín es el más económico.

En la zona oeste del GBA, el precio de alquiler de una unidad de dos ambientes se ubica en $537.249 por mes, Villa Fisher es la localidad con mayor incremento interanual que sumó un 143,4% y El Llavallol el de menor, con un 33,1%. En GBA zona norte, el precio de alquiler de un departamento de dos ambientes se ubica en $659.645 por mes. Los departamentos grandes son los de mayores incrementos, Olivos y La Lucila son los barrios con oferta más cara, $816.304 y $801.190 por mes, respectivamente.

Por último CABA, es el lugar del país con precios más elevados para alquilar un departamento. Por ejemplo, uno de dos ambientes en la ciudad subió un 2,3% en septiembre y se ubicó en $682.377 por mes. El monoambiente medio de 40 m² se alquila por $583.215 mensuales, uno de dos ambientes y 50 m² por $682.377 y los de tres ambientes y 70 m² cuestan unos $915.882.