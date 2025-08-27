El precio de las casas sube más que el de los departamentos en venta en CABA

El mercado inmobiliario sigue poco a poco recuperándose y, desde que los valores de las propiedades tocaron piso a mediados de 2023, el sector sigue despegando. Así lo demostraron los números del último informe de Zonaprop, que revelaron que los precios de publicación de los departamentos en la Ciudad aumentaron un 0,4% en agosto, con un promedio de US$2450/m². El número podrá parecer casi imperceptible, que no mueve la aguja de los valores de las propiedades, pero viene a sumarse a la suba del 5,4% que se acumula en el año y del 6,5% que se registra en los últimos 12 meses.

El monoambiente de 40 m² tiene un valor medio de US$107.530 (US$2560/m²); el departamento de dos ambientes y 50 m² se presenta en un promedio de US$129.621 (US$2469/m²); una unidad de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$178.698 (US$2431/m²).

Por su parte, los departamentos en pozo son los de mayor incremento de precio interanual: +11.6%. Actualmente, el valor medio en CABA se ubica 13,9% por arriba del mínimo alcanzado en junio de 2023.

Pero el dato que sorprende no es el de los departamentos sino el de las casas en CABA: el precio medio sube 0,7% en agosto y se ubica en US$1828/m². En 2025 acumula un incremento de 6%, por arriba del incremento de los departamentos (5.4%).

La casa promedio de tres dormitorios y 170 m² tiene un valor de US$298.000, mientras que una propiedad horizontal de 4 dormitorios y 260 m² alcanza los US$493.000.

Otro dato sobre el comportamiento de los precios aportado por el relevamiento de Zonaprop es que el volumen de departamentos en venta retasados a la baja en los últimos seis meses se ubica en 23% del total en agosto. Y el descuento promedio efectuado sube levemente y se ubica en 6%.

El comportamiento de los alquileres y la rentabilidad

También según este último informe de Zonaprop, el alquiler medio de un departamento de dos ambientes en la Ciudad sube 2.1% en agosto y se ubica en $682.377 por mes. Un monoambiente de 40 m² se alquila en promedio por $583.215 por mes. Los departamentos de tres ambientes y 70 m² se alquilan por $915.882 por mes.

En 2025 el precio acumula un incremento de 24%, por arriba de la inflación (19.2%), derivando en un incremento real de 4,8% en el período.

La relación alquiler/precio retrocede en agosto y se ubica en 5,17% bruto anual, la ecuación deriva en que se necesitan 19,3 años de alquiler para recuperar la inversión, 17,1% menos de lo requerido un año atrás.

¿Los mejores barrios para invertir? Lugano y Nueva Pompeya se ubican como los más atractivos para los inversores que buscan renta ya que ofrecen un 8,9% y 8,8%, respectivamente, los porcentajes más altos de CABA, mientras que los más bajos con Núñez (4,1%) y Palermo (4%), encabezando el ranking Puerto Madero (3,6%) con la rentabilidad más baja.



