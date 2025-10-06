Costantini se quedó con el terreno más buscado de Palermo y contó qué construirá

Este lunes 6 de octubre, Eduardo Costantini, a través de su desarrolladora Consultatio S.A., volvió a hacer historia en el mercado inmobiliario argentino. La compañía se quedó con el terreno de casi 4,4 hectáreas donde hoy funciona el complejo comercial Portal Palermo, tras imponerse en la subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El predio, ubicado en una de las zonas más codiciadas de la ciudad, fue adjudicado por un monto que superó los US$81 millones de precio base, y se vendió por US$127 millones (más de un 56% que la base exigida).

“Fue una disputa muy reñida, pero estamos muy felices porque vamos a poder cumplir el sueño de desarrollar un distrito que mezcle el diseño, el arte y la arquitectura”, contó Eduardo Costantini a los minutos de haber ganado la subasta a LA NACION. El empresario planea destinar más de US$350 millones en un mega emprendimiento que tendrá un conjunto de oficinas, locales, espacios públicos, casas de diseño y esculturas. Será un lugar que podrá disfrutar, no solo quienes vivan el proyecto, sino para el público en general.

Si bien no quiso compararlo con el Design District de Miami, este podría ser una fuente de inspiración para imaginar lo que el creador del Malba construirá en Palermo. “Lo que más nos atrae de la zona es la ubicación y su escala. Siempre nos gustan los proyectos que tienen escala porque nos da la posibilidad de desarrollar la parte creativa”, afirmó Costantini, quien estima arrancar las obras en un año. “Primero vamos a trabajar en el diseño del macrolotes (los terrenos donde van a ir los edificios), los caminos internos, los parques, las esculturas y toda la parte de diseño. Luego arrancaremos con la construcción de los edificios”, agregó. Se espera que el proyecto finalice entre finales de 2029 y principios de 2030.

Con esta operación, Costantini agrega un megaterreno a sus adquisiciones en la Ciudad: primero compró un lote en Las Cañitas por US$21,2 millones (también a través de una subasta de la AABE) y ahora redobla la apuesta con esta adquisición estratégica frente al Campo de Polo.

La compra representa una jugada de alto impacto, tanto por el valor como por el potencial urbanístico de la zona. El terreno se encuentra sobre avenida Cerviño 4820/50, esquina Bullrich 345, frente a la Mezquita de Palermo y al sanatorio La Trinidad, y cuenta con una superficie total de 42.044 m². Actualmente funciona allí el Portal Palermo (Jumbo y Easy), cuyo contrato de concesión finaliza en 2026.

Según habría trascendido, entre las otras empresas que participaron de la subasta se encontraban: Simali SA (junto a Raghsa); y Gepal Sociedad Anónima (vinculada a la familia Coto) y Cencosud.

“El que lo compre puede usarlo de la forma que permita la autoridad local. Compran el terreno y lo que quieran hacer ediliciamente lo aprueba el GCBA”, indicaron desde la AABE. En otras palabras, el futuro del predio quedará sujeto a los permisos urbanísticos que otorgue la Ciudad, aunque se espera que en ese lugar se proyecte un desarrollo de gran escala con uso mixto: residencial, comercial y quizás hotelero.

Consultatio no solo está activa en Buenos Aires. En paralelo, Costantini lleva adelante un megaproyecto en Uruguay. “Punta del Este es un centro internacional. Ahí desarrollamos un proyecto de 145 hectáreas que, si bien tiene como centro al polo, por un cambio reglamentario que posibilita que vayan los mejores caballos y jugadores, hablamos con Adolfito Cambiaso y compramos una fracción”, contó el empresario en una entrevista exclusiva con José del Rio, director de contenidos de LA NACION en el cierre del evento de real estate de LA NACION. “Será un lindo proyecto que tal vez lancemos la preventa este año”, agregó.

Además, en Carrasco, Montevideo, Consultatio adquirió 170 hectáreas en el último pulmón verde de la zona. “Es una urbanización abierta, con seguridad y pensada integralmente. Los precios de los terrenos son caros -alrededor de US$500/m²-, y los ya existentes incluso tienen valores de US$700/m²”, explicó.

En Buenos Aires, Costantini también tiene en desarrollo un ambicioso proyecto en la zona de Catalinas: tres torres que suman 100 mil metros cuadrados propios. “Hace años venimos trabajando en el emprendimiento. Tuvimos un problema regulatorio que, por suerte, se resolvió. El terreno se pagó US$145 millones, a los que sumaremos otros US$250 a US$300 millones en desarrollo”, detalló.