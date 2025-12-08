Estas son las casas icónicas de la serie “Stranger Things” que son reales

Las casas que marcaron la historia de los personajes de Stranger Things recuperan la atención con el estreno de la quinta y última temporada este fin de año. Residencias como la casa Wheeler, la casa Byer y la icónica mansión Creel —todas propiedades reales— alcanzaron fama mundial al convertirse en escenarios fundamentales de la producción.

Casa de la familia Wheeler (East Point, Atlanta, Georgia)

La casa de la familia Wheeler está ubicada en el suburbio de East Point, en Atlanta, y su fachada se utilizó en las cinco temporadas de la serie.

Construida en 1963, la propiedad cuenta con aproximadamente 230 m², distribuidos en cuatro dormitorios y tres baños, y características que recuerdan a los años 80, como paneles de madera y chimeneas de ladrillo.

Netflix compró la propiedad en 2021 por US$425.000 y la puso a la venta en agosto de este año por US$350.000. El interés fue inmediato, y un par de fans de la serie acabaron adquiriendo la propiedad por US$365.000 tras enviar una carta personal a la plataforma.

Aunque la casa cuenta con sótano, solo se utilizó la fachada en el rodaje; todas las escenas interiores se rodaron en un estudio. Los nuevos propietarios manifestaron su deseo de preservar el legado de la propiedad.

La casa de la familia Byers (Fayetteville, Georgia)

La fachada de la icónica casa de los Byers, vista en las primeras temporadas, corresponde a un edificio real ubicado en Fayetteville, Georgia. Al igual que en la casa de la familia Wheeler, el rodaje se realizó únicamente en la fachada, mientras que las escenas interiores se rodaron en un estudio.

La casa fue puesta a la venta en 2022 por US$300.000 y rápidamente fue comprada por la plataforma de inversión Arrived, que anunció planes para transformarla en una experiencia turística totalmente temática de la serie.

Con 177 m² de superficie construida y ubicada en una parcela de 24.000 m², la propiedad está a unos 20 minutos del Aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta y cerca de los estudios donde se filmaron los interiores.

La empresa responsable realizó una minuciosa restauración, recreando casi fielmente los decorados de la serie, incluyendo cintas VHS, juegos de mesa, discos de vinilo y la famosa pared con el alfabeto iluminado.

A pesar de su ambiente retro, la propiedad cuenta con comodidades modernas como televisores LED y una lavandería de última generación. Cuenta con tres dormitorios y capacidad para hasta ocho huéspedes. La tarifa diaria en una plataforma de alojamiento varía entre US$350 y US$750 , según las fechas.

Mansión Creel House (Rome, Georgia)

La icónica Mansión Creel, que aparece en la cuarta temporada, se encuentra en Rome, Georgia, y se puso a la venta en 2022 por US$1,5 millones. Construida en 1882, esta casa victoriana conserva gran parte de sus características originales gracias al esmerado trabajo de sus actuales propietarios.

La residencia ocupa más de 550 metros cuadrados, distribuidos en seis dormitorios y seis baños, además de una distribución repleta de puertas, ventanas y pasillos que refuerzan la atmósfera laberíntica de la serie. El ático que se muestra en Stranger Things es, en realidad, un espacio sin terminar en la tercera planta.

Los interiores conservan elementos históricos como pesadas lámparas de araña, grandes estanterías de madera, armarios tallados, pinturas y fotografías antiguas, así como piezas raras: una caja fuerte empotrada e incluso un urinario de hierro fundido.

En la parte trasera, también hay una casa de huéspedes de estilo gótico con salón, cocina, dos dormitorios y un baño. La zona exterior incluye una piscina de agua salada, una cancha de petanca y un amplio jardín arbolado .

El éxito de Stranger Things disparó el valor de la mansión, que se quintuplicó desde 2019, cuando costó US$ 350.000.

La serie estrenó su quinta y última temporada el pasado miércoles 26 de noviembre, con estrenos divididos en tres partes: el primer volumen ya está disponible, el segundo estará el 25 de diciembre y el episodio final, que durará dos horas, se emitirá el 31 de diciembre.