El truco alemán con papel de aluminio para mantener la casa caliente en invierno

Si de frío se trata, o mejor dicho de calefacción, siempre conviene prestar atención a las ideas que llegan de Europa, especialmente del norte del Viejo Continente. Como, por ejemplo, una idea alemana que se viralizó rápidamente.

Aunque fue revelado por la revista francesa Maison & Travaux, el método se conoce como el “truco alemán” y se difundió rápidamente por los países que sufren bajas temperaturas por su capacidad para mantener el calor generado en las casas por los sistemas de calefacción tradicionales. Y consiste, sencillamente, en colocar papel de aluminio detrás de los artefactos que irradian calor. De esta manera, es posible mantener los ambientes cálidos y reducir el consumo energético.

El papel de aluminio logra retener y reflejar el calor

¿Por qué colocar papel de aluminio detrás de estufas y radiadores?

Muy simple: este material absorbe el calor, evitando que se “pierda” en las paredes, y lo difunde uniformemente por el interior de la habitación. Así, la calefacción podrá estar menos tiempo encendida o a una temperatura más baja.

Un buen aislamiento térmico es algo de lo que carecen muchos hogares. Y, por eso, trucos sencillos como este pueden ayudar a mitigar esa falencia. Hacerlo es, además, muy fácil.

Paso a paso para aplicar el truco alemán con papel aluminio:

Cortá una lámina de papel aluminio del tamaño del radiador o estufa que vayas a usar como fuente de calor.

del tamaño del radiador o estufa que vayas a usar como fuente de calor. Ubicá el aluminio por detrás del artefacto , con el lado brillante hacia el ambiente, de manera que actúe como un reflector de calor

, con el lado brillante hacia el ambiente, de manera que actúe como un reflector de calor Acomodalo bien contra la pared, asegurándote de que no toque partes calientes del equipo para evitar riesgos. Podés sujetarlo con cinta, ganchos o apoyarlo directamente si queda firme.

Recomendaciones

Recortar el papel del rollo del tamaño de la estufa o radiador donde lo vamos a colocar.

El papel aluminio no debe ir apoyado sobre el calefactor o estufa, sino sobre la pared, detrás del aparato.

Si el aluminio está en contacto con la resistencia, se puede sobrecalentar y generar un accidente.

Es importante que, si se usa una cinta o gancho para sujetar, no estén en contacto con el aparato y que no sean de un material que se pueda derretir con el calor.

Colocar con cuidado detrás de un radiador un papel o placa de aluminio Shutterstock

En uno de los inviernos más fríos de los últimos tiempos en casi todo el territorio argentino, el truco alemán con papel de aluminio es una buena forma de ahorrar luz y gas al momento de calefaccionar nuestros ambientes.

Con este pequeño cambio, vas a notar cómo el calor se concentra más dentro del ambiente, haciendo que la calefacción rinda más y gastes menos.

Se puede cortar del tamaño exacto para que no se vea el truco

¿Quién lo inventó? El “truco alemán” o la idea de usar papel de aluminio para mejorar la eficiencia de la calefacción no tiene un inventor reconocido. Es más bien una técnica popularizada a lo largo del tiempo, basada en principios físicos simples. Aunque no hay un inventor específico, la idea se ha difundido y adoptado ampliamente.