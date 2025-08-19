La Plata deja de ser la “ciudad sin shopping”: se confirmó la apertura del nuevo centro comercial

Durante años, La Plata cargó con un estigma urbano: era la “ciudad sin shopping”. Incluso existió un programa de radio con ese nombre. Ahora, esa condición está por quedar en el pasado.

El grupo IRSA, dueño de los principales shoppings del país -liderada por Eduardo Elsztain-, puso en marcha Distrito Diagonal, un complejo de usos mixtos que transformará el perfil comercial y residencial de la ciudad.

El proyecto se levanta en un predio de 78.614 metros cuadrados estratégicamente ubicado entre Camino General Belgrano, la calle 511, la avenida 19 y la avenida 514, en la zona norte de la capital bonaerense, frente a dos hipermercados, y cuenta con la aprobación para construir 116.552 m² de usos mixtos.

IRSA Propiedades Comerciales -que luego se fusionó con IRSA Inversiones y Representaciones SA.- adquirió el control societario y la totalidad del predio a través de la compra del 100% de las acciones de Centro de Entretenimientos La Plata S.A. (propietaria del 61,85% del terreno) y la adquisición del 38,15% restante a terceros, en una operación por US$7,5 millones.

Allí, la empresa comunicó que la inversión directa es de US$130 millones, a lo que se sumarán inversiones indirectas por parte de locatarios y desarrollos complementarios.

Cómo será el nuevo shopping

La compañía confirmó que el nuevo centro comercial funcionará como un hub urbano, con locales comerciales, oficinas, un hotel, clínica y viviendas. El proyecto aprobado que contempla 116.552 metros cuadrados de superficie construida, destinará 20.000 m² al centro comercial, 30.000 m² a oficinas, hotel y clínica, y otros 50.000 m² a viviendas.

“Más que un shopping, será un nodo de integración urbana pensado para responder a las nuevas demandas del estilo de vida platense", dijeron desde la empresa, en una ciudad con una fuerte identidad universitaria.

Con este emprendimiento, IRSA busca replicar en La Plata el modelo de polos de usos mixtos que ya consolidó en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, integrando consumo, trabajo y vida urbana en un mismo espacio. Se proyecta que el complejo no solo dinamice el barrio, sino que eleve el atractivo general de la ciudad como polo de servicios, consumo y vivienda.

A pesar de que en 2019, el Concejo Deliberante había dado luz verde a la llegada de la inversión de IRSA, la obra había quedado frenada por años. Hasta que se reactivó en septiembre de 2024 y ya generó más de 1000 empleos directos.

Actualmente avanza la construcción de la primera torre, que durante un tiempo permaneció solo como un esqueleto de hormigón. El 45% de las contrataciones necesarias ya fue adjudicado, incluyendo obras de estructura, instalaciones eléctricas y nexo de gas.

El lanzamiento comercial está previsto para fines de 2025 o inicios de 2026, cuando los platenses finalmente tendrán acceso a su primer shopping.

Se proyecta que el complejo no solo dinamice la zona, sino que eleve el atractivo general de la ciudad como polo de servicios, consumo y vivienda. “Nuestro compromiso es diseñar desarrollos integradores y sostenibles que no sólo revalorizan el entorno, sino que proyectan ciudades atractivas y vibrantes, donde cada ladrillo representa una inversión en el futuro de la Argentina”, afirmó Jorge Cruces, ejecutivo de IRSA.