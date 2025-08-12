Ex Ciudad Deportiva de Boca: se conoció qué se construirá en uno de los lotes del megaproyecto que creará un nuevo barrio

El futuro del predio de las promesas incumplidas. En 1962, Boca Juniors adquirió una gran propiedad de 72 hectáreas con la intención de construir un estadio monumental para 140.000 personas, rodeado de instalaciones deportivas. Pero aquel sueño xeneize jamás se concretó.

Hasta que, en 1991, el club vendió el terreno a un grupo inversor y, seis años después, IRSA -la desarrolladora liderada por Eduardo Elsztain- lo adquirió por US$51 millones, pero con un nuevo objetivo: transformar la ex Ciudad Deportiva en un megaproyecto urbano frente al Río de la Plata. ¿Será un nuevo barrio en la Ciudad? Por las dimensiones que tiene todo indicaría que sí.

Hoy, más de 30 años después, ese masterplan comienza a tomar forma. En enero, IRSA empezó con la comercialización de sus lotes y ya lleva vendidos 13 de los 14 pertenecientes a la primera etapa, por un total de US$66,07 millones. El proyecto completo contempla viviendas, oficinas, un hotel, escuelas, locales comerciales, un paseo peatonal costero y un parque público. Este último estará a cargo de la Ciudad en 23 de las hectáreas del predio.

Desde la compañía explicaron que el proyecto apunta a un segmento similar al de Puerto Madero y que el objetivo es que los primeros residentes se instalen en el nuevo barrio porteño hacia 2029.

Ramblas, Irsa Gentileza

Y ahora se conoció uno de los desarrollos que marcarán el “nuevo barrio porteño”: un hotel, que contará con viviendas, con certificación “Well” y que se ubicará al final de la rambla central, con vista abierta al agua y al skyline de Puerto Madero.

“Es el lugar más espectacular de todo el predio. Me enamoré del entorno natural, que es algo que no se ve en Buenos Aires. Está a metros del Obelisco, pero con una conexión con la naturaleza única”, cuenta Magdalena Day, fundadora de Grupo MDay, a LA NACION.

El terreno donde se construirá este proyecto, que está en tratativas para traer la marca de una importante cadena hotelera, tiene 1590 m² de superficie, y permite una capacidad de construcción de hasta 6449 m², sin contar subsuelos, que podrían sumar otros 2000 m².

“Elegí esa ubicación porque la rambla será el corazón del nuevo barrio. Quise estar ahí, en la curva final, con vista franca al agua. Creo que el diseño urbano tiene que poner a las personas en el centro, y eso es lo que buscamos con este proyecto”, agrega la desarrolladora que desembarca por primera vez en la Ciudad con esta obra.

El desarrollo debió ser aprobado por IRSA para poder llevarse a cabo, al igual que los demás proyectos de Ramblas del Plata, ya que esperan que toda la arquitectura de la zona siga una línea particular: innovación, con énfasis en el suelo y en la arquitectura. Un desarrollo con foco en el bienestar.

Magdalena Day, fundadora de MDay, quien arrancó su carrera con desarrollos inmobiliarios en Salta

Un desarrollo con foco en el bienestar

El hotel se llevará a cabo con estándares Well, la certificación internacional que prioriza el bienestar físico, mental y emocional de las personas. “Lo que hoy parece innovación, en cinco o 10 años será una condición básica para cualquier desarrollo. En Europa ya nadie piensa un proyecto sin Well. Nosotros queremos traer eso a Buenos Aires”, sostiene Day.

En ese sentido, el diseño arquitectónico será clave. El estudio de arquitectura BMA está a cargo del proyecto, con especial énfasis en neuroarquitectura: colores, materialidades, olores, iluminación y texturas están pensados para generar una experiencia de bienestar 360.

“Todo lo que te rodea afecta cómo te sentís. Ya hay estudios que demuestran que los pacientes que están internados en contacto con la naturaleza se recuperan mejor que quienes no lo están. Este desarrollo no busca ser una clínica, pero sí generar un entorno saludable para vivir mejor”, explica Day y cuenta que su inspiración fue un hotel Wellnes con sede en España, México y Emiratos Árabes.

La desarrolladora se inspiró en un hotel con certificación Well con sede en España Tripadvisor

El proyecto busca generar un entorno saludable para vivir mejor Tripadvisor

El emprendimiento aún se encuentra en la etapa de aprobaciones. “Tenemos un plazo de 12 meses para lograr las aprobaciones necesarias y, una vez completado eso, arrancar con la obra. Calculamos que la construcción demandará tres años”, detalla Day.

El acuerdo con IRSA establece que todos los desarrolladores involucrados en esta primera etapa deben comenzar en simultáneo, para garantizar la coherencia del proyecto y su impacto en el entorno urbano.

La apuesta de la desarrolladora por integrar bienestar, ciencia y arquitectura no se limita a Buenos Aires. Oriunda de Salta, en San Lorenzo Chico, está desarrollando otro proyecto residencial de 12.000 m² con el mismo concepto. Y en los Valles Calchaquíes, trabaja en un desarrollo enfocado en tratamientos de longevidad y alto rendimiento deportivo.

“El estrés acelera el envejecimiento, y eso se nota mucho en personas de alto rendimiento, como los deportistas. La idea es crear entornos y tecnologías que ayuden a desinflamar, acompañar, concientizar. Compré un laboratorio hace años para estudiar esto. Estoy convencida de que el bienestar y el desarrollo inmobiliario tienen que ir de la mano”, concluye.